Nejkrásnější dívka planety Tereza Fajksová se vrací k práci

V roce 2012 zabodovala Tereza Fajksová na Miss Earth na Filipínách a stala se tehdy nejkrásnější dívkou planety. V posledních letech měla svět modelingu na druhé koleji a naplno se věnovala dětem. Dcerka Lilien a mladší syn Sebastien už povyrostli, a tak se mohla opět vrátit.

„Já chodím do práce na dovolenou, jdu pracovat a vlastně si odpočinout. Děti už jsou větší, už nekojím, takže mohu. Užívám si to a užívám si společnost dospělých, všem se vždy omlouvám, jsem doma s dětmi pět let a jsem ráda, že dám dohromady souvětí,“ svěřila se s úsměvem Tereza Fajksová, kterou jsme potkali na havajské specialitě v Bistru Pove Bowl. „Je to pro mě premiéra, nikdy jsem to neměla, je to spjato s Hawai, chtěla jsem to vždy vyzkoušet tam, ale podařilo se mi to dnes v Česku, ve Znojmě,“ prozradila modelka.

Tereza má po porodu už zpět své míry modelky a za štíhlou figurou rozhodně nestojí strava, ale neustálý pohyb. „Mám dvě děti, to je odpověď na všechno. Moc nejím, neustále za nimi běhám, moji postavu udržují domácí práce, neustále dřepuji pro oblečení. Dělám si z toho vždy srandu. Teď je to volnější. Dcera začala chodit do školky, s jedním dítětem už je to taková pohodička,“ prozradila Fajksová, která když má volnou chvíli ráda relaxuje. „Obdivuji maminky, které mají dítě nebo dvě a mají energii si jít třeba zaběhat. Já si to nedokážu představit,“ dodala Tereza Fajksová.