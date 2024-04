Všechny milovnice krásy a módy, zbystřete. Nákupní centrum Metropole Zličín se od 18. do 21. dubna během Festivalu krásy a módy promění na jeden velký salon.

Ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 18:00 a o víkendu už od 11:00 do 18:00 bude pro vás připraven jedinečný program plný nejen módních tipů. Na místě se můžete nechat zkrášlit pod rukama vizážistek a kosmetiček, které mimo jiné poradí i s péčí o pleť a nabídnou tipy na vhodný make-up. Vlasy vám upraví dle vašeho požadavku hair stylisti a o vaše ruce se postarají manikérky. Samozřejmě nebudou chybět maséři, kteří napraví vaše ztuhlá záda-. Po celou dobu akce bude k dispozici také osobní stylistka a poradí, jaký styl je pro vás ten nejvhodnější. Budete se moci zúčastnit nejrůznějších workshopů, na kterých si vyrobíte třeba vlastní tělový peeling, hydratační krém, rtěnku nebo dokonce osobní vůni. Připravený bude samozřejmě i welcome drink, sladké dobroty a o pohodovou atmosféru se postará DJ. Na ty šťastnější bude v soutěžích čekat spousta zajímavých a hodnotných cen. To vše pro členy věrnostního programu zcela zdarma.

Nechte se hýčkat na Festivalu krásy a módy, více informací naleznete na www.metropole.cz.