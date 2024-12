Nasajte vánoční atmosféru v Atriu Flora

Konec roku patří k nejhektičtějším obdobím plným dohánění všech restů a povinností před svátečním volnem. Užijte si letos předvánoční čas bez zbytečného shonu a ušetřete si starosti s hledáním vhodných dárků pro přátele, kolegy nebo rodinu. Přijďte do Atria Flora, potěšte se kouzelnou vánoční výzdobou a nakupte vše potřebné na jednom místě. Atrium Flora je tu pro vás.

Od 1. prosince až do Štědrého dne bude na Floře již tradičně probíhat akce Strom splněných přání. Zapojením do této akce můžete přispět k vánoční náladě méně šťastným dětem z dětských domovů a kromě vybraného dárečku je potěšit i tím, že na ně někdo myslí. Strom splněných přání bude umístěn přímo pod hlavním stromkem. Stačí si jen vybrat, kterému dítku splníte jeho vánoční přání. Hřejivý pocit u srdíčka zaručen!

A pokud žádné dárky nepotřebujete, i tak vás určitě okouzlí nová vánoční výzdoba, které letos dominuje sváteční zlatá barva. Vánočně se vystrojily také samotné prodejny, a tak na vás bude na každém rohu čekat sváteční zboží.

Pokud si nejste jisti výběrem vhodného dárku a přitom chcete, aby obdarovaný dostal něco, po čem opravdu touží, vsaďte na dárkové poukazy. Díky nim si totiž obdarovaný bude moct následně (třeba dokonce v povánočních slevách) vybrat přesně to, co sám chce. Navíc k nákupu dárkových poukazů do konce roku 2024 dostanete extra 100 Kč za každých 1000 Kč hodnoty zakoupených poukazů! Pokud tak pořídíte poukazy v celkové hodnotě například 3000 Kč, dostanete dalších 300 Kč jako bonus.

Tak přijďte v prosinci na Floru plnit svá i cizí přání nebo si jen užívat vánoční atmosféru. Veškeré novinky, které se v Atriu Flora dějí nebo chystají, najdete na webových stránkách http://www.atrium-flora.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/AtriumFlora.