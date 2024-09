Módní značka EIRI představí kolekci z japonského denimu

Kalhoty, kdysi výhradně mužská záležitost, jsou dnes součást každého šatníku. Nosíme je denně - do práce, do přírody a dokonce i při slavnostních příležitostech. Najít však takové, ve kterých se cítíme dobře, perfektně sedí a k tomu vypadají zajímavě či originálně, není jednoduché. „Kalhoty, takzvaně oděv D O L E, chápeme jako velmi užitnou věc a zároveň jako tvarový artefakt,“ říká návrhářka Klára Holanová. „Proto uvádíme denimovou kolekci, jejíž modely budou rozvedeny do dámské a pánské varianty.“ Podle jejích slov stoupá poptávka po pánských modelech, a tak se rozhodla je do své nabídky zařadit. Svou kolekci poprvé představí na pražském Designbloku, který proběhne v říjnu.

Japonský denim - synonymum kvality a tradice

Historie denimu začínala v pracovní sféře, kde byla vyžadována hlavně odolnost a trvanlivost. Později materiál přijal symboliku nezávislosti, revolty a mladé generace, v dnešní době se pak k požadavkům přidává také styl a kvalita. EIRI neopomíná ani jedno ze zmíněných hledisek a svou novou kolekci tvoří z prvotřídního japonského denimu. „Poslední dobou pracujeme převážně s japonskými materiály, které jsou někdy tradiční, někdy inovativní, ale vždy bezkonkurenčně kvalitní,“ vysvětluje designérka Anežka Kotková, která se na tvorbě značky podílí už několik let. „Motto našeho dodavatele zní No Fabric-No Life, což je pro nás jasným impulsem, že se jedná o správné propojení. Fascinuje nás jeho absolutní zaujetí pro věc a vyvážená kombinace současného, inovativního přístupu s technologiemi a materiály ověřenými dlouholetou tradicí.“ Spolupráci značka EIRI navázala i s etablovaným výrobcem denimových kalhot, který přispěl dlouholetými zkušenostmi v oblasti práce s odolným materiálem.

Vlastní výroba pak umožňuje rychlost a flexibilitu, s níž lze mírně upravovat střihy tak, aby každý zákazník dostal dokonale padnoucí oděv odpovídající jeho postavě.

EIRI v novém

Nová kolekce přichází ruku v ruce s novou vizuální identitou značky, která se rovněž představí na pražském Designbloku. Jejím autorem je uznávaný grafický designér Matěj Činčera. „Konceptuální přemýšlení, sledování současného dění v grafickém designu a dokonalá znalost práce s materiálem jsou hlavními důvody, pro které jsme si Matěje vybrali,“ komentuje spolupráci Klára Holanová. Nová tvář značky odráží její základní filozofii - minimalismus, nadčasovost a tichou barevnost. Zároveň bere v potaz myšlenku postupů mimo zavedený formát a zohledňuje využívané materiály - pravdivé a nepřikrášlené. Syrovost a utilitární charakter papíru dokonale doplňuje vizuální styl a identitu značky.