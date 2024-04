Máte časté zažívací potíže?

Trápí vás časté nadýmání, plynatost, bolesti břicha nebo dokonce bolesti hlavy a už nevíte, co s tím? Může to být částečná nebo úplná neschopnost trávícího traktu zpracovávat laktózu neboli mléčný cukr. Takzvaná intolerance laktózy postihuje mnoho lidí po celém světě a je tedy možné, že jste jedním z nich. Nejjednodušší způsob je rychlý test a konzultace s odborníky, kteří vám pomohou problém vyřešit.

Laktózová intolerance je geneticky podmíněná porucha, která nastává, když střevo není schopné efektivně vstřebávat mléčný cukr, tedy laktózu. Po požití mléka či mléčných výrobků můžete typicky pociťovat symptomy jako nadýmání, bolesti břicha a celkový diskomfort, který může vést až ke zvracení, průjmům doprovázeným křečemi v břiše, migrénám nebo dokonce problémy s pletí jako je akné.

Intolerance nebo alergie?

Důležité je neplést si intoleranci na laktózu s alergií na mléko. Oba problémy mohou mít podobné příznaky. Na rozdíl od alergie na bílkoviny kravského mléka se ovšem u laktózové intolerance nejedná o imunitní reakci organismu. Alergie na mléko je imunitní reakcí na bílkoviny, zatímco intolerance laktózy je „pouze“ neschopnost trávit mléčný cukr. U alergie na kravské mléko bývají kromě trávicích příznaků přítomny i kožní - kopřivka, či respirační obtíže jako je kašel, rýma, dušnost. Alergie na bílkoviny kravského mléka je zpravidla problémem dětského věku, většinou odeznívá dříve, než děti nastoupí školní docházku. Intolerance laktózy se naopak vyskytuje i u starších lidí.

V dnešní době moderních technologií se dá snadno a rychle na příčinu vašich obtíží přijít. Nebo jim dokonce předejít, pokud máte v rodině už někoho, kdo s těmito obtížemi bojuje a vy se obáváte, že se vám taktéž nevyhnou.

Pomáhá vaše DNA

Získejte konkrétní data o svém zdraví, objednejte si vyšetření a během pár dní budete znát výsledek i řešení. „V rámci analýzy vyšetřujeme genetickou variantu, která se v evropské populaci nejčastěji spojována s neschopností trávit laktózu. Pokud tedy váš genotyp vykazuje tuto specifickou variantu, intolerance na laktózu se u vás velice pravděpodobně dříve či později projeví. Test probíhá analýzou DNA získané z bukálního stěru, a to metodou PCR, která nám umožní rychlý a přesný pohled do genetického kódu,“ vysvětluje Lucie Kulišťáková z firmy Genetify.

Celý proces je velmi pohodlný. Kurýr vám odběrovou sadu doveze až domů, kde si vzorek v klidu sami odeberete, a následně ho kurýrovi předáte. Ten ho odveze do brněnských laboratoří. Výsledky obdržíte v on-line i tištěné podobě a to do 2 týdnů.

„V reportu obdržíte kromě jasných výsledků také mnoho důležitých a zajímavých informací od nutriční terapeutky. Ty vám s ohledem na výsledek pomohou s úpravou vašeho jídelníčku.

Výsledky a související stravovací změny je také možno konzultovat s našimi odborníky na on-line konzultacích,“ říká odbornice a jedním dechem dodává: „Pro klienty s pozitivním výsledkem testu také připravujeme řešení v podobě tablet pomáhajících štěpit laktózu.“

Cena testu je 1700 Kč a v prodeji je na webu genetify.me.