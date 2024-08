Královské město ozdobí královny krásy na akci Fashion Glam Olomouc

A nyní přitáhne i milovníky módy, designu a krásných žen. V sobotu 28. září 2024 zde proběhne první velkolepá Fashion Glam Olomouc pod záštitou královny krásy Nikol Švantnerové, České Miss 2015.

Modelka v moravské metropoli nyní žije a vychovává malou dceru. Na mateřské ale rozhodně nezahálí. Přestože se sama vrátila před fotoaparáty, rozhodla ve svém městě uspořádat událost, která zde ještě neměla obdoby. Tím si tak Nikol plní jeden ze svých snů.

„Jestli byl někdy něco můj sen, tak uspořádat krásnou fashion show, a tak si ten sen plním. Představuji vám večer plný módy, krásy, osobností a dobré zábavy. Večer, do kterého vkládám vše, co jsem se za ty léta naučila, pochytila a který, doufám, si spolu se mnou užijete,“ láká Nikol na svých sociálních sítích.

Hlavní myšlenkou je nejen oživit kulturně-společenské dění v Olomouci, krásném a jedinečném centru hanácké metropole, ale také předvést nové módní trendy jako inspiraci pro plesovou sezónu, zimní sporty i elegantní módu na každý den.

Akce se bude konat v moderním prostředí NH Collection Olomouc Congress Hotel Ten disponuje největším kongresovým zázemím a nejmodernější technikou. Propojení audiovizuální techniky s umělou inteligencí bude výrazným prvkem události. Vtáhne diváky do světa fantazie, krásy a stylu.

Nevšední dresscode

Nikol neponechala nic náhodě a rozhodla se i z návštěvníků vytvořit součást večera. Dress code bude totiž takzvaný „fashion creative“, což znamená, že hosté budou moci sami předvést své vlastní módní kreace. Tím se mohou vzájemně inspirovat.

Nebude chybět ani přehlídka spodního prádla

Na mole se představí elitní výběr českých i slovenských modelek. Kromě Švantnerové se ukáže například I. vicemiss České Miss z roku 2009 Tereza Budková, finalistka České Miss z roku 2015 Kristýna Schicková, Miss Šantovka 2022 a I. vicemiss České republiky 2022 Julie Hojdyzsová, vítězka Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý - Kopincová, Česká Miss Earth pro rok 2015 Karolína Mališová, vítězka Miss Czech Republic 2016 Nikola Uhlířová, finalistky Miss Czech Republik 2024 Simona Kuklová a Mirka Pikolová.

Dívky předvedou nejen nejnovější kolekce společenských šatů od návrhářů Poner, Debbie Brown nebo Miroslav Michael Knot, ale těšit se můžete i na highlight v podobě unikátní přehlídky francouzského spodního prádla značky Simone Perele doplněnou o kreativní kostýmy ve stylu přehlídek Victoria’s Secret. Na těch se autorsky podílí David Hanykýř právě s Nikol Švantnerovou.

Návštěvníci uvidí i volnočasovou módu High stylu fashion Ostrava, dovozce italských značek Pinko, Twinset nebo Armani. Pro milovníky zimních sportů je určená přehlídka luxusní lyžařské módy značek Goldbergh, Bogner nebo Sportalm od Skimax Olomouc.

V neposlední řadě představí autorskou kolekci i Blanka Kaksová ze svatebního salonu Caxa.

Tato jedinečná show bude plná překvapení, efektů a hudebních vystoupení. O hudbu se postará zpěvačka Elizabeth Kopecká ze Superstar. Ta si dokázala získat pozornost díky zajímavé barvě hlasu a podmanivým charisma tisíce fanoušků.

Večerem bude provázet zkušená moderátorka Gabriela Partyšová.

Dárek pro návštěvníka

Co by to bylo za večer plný krásných žen a oblečení, kdyby chyběly šperky. Brněnský šperkař Luboš Korbička vybral unikátní kousky právě pro tuto příležitost. Ozáří vás nádhera v podobě safírů a smaragdů. Jeden z návštěvníků si dokonce autorský šperk odnese domů, a to v hodnotě 20 tisíc korun.

Nejen dámy, ale i pánové zde najdou ten pravý šperk. Chybět totiž nebudou luxusní hodinky od značky IWC Schaffhausen, které spolu se značkou Breitling a Omega představí klenotník Fr. Hanák.

Jakmile skončí přehlídky, bude následovat after party pod taktovkou DJ Domeze. Takže v 22 hodin takhle akce rozhodně neskončí.

Více informací a vstupenky na www.fashionglamolomouc.cz.