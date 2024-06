Kolo pro život slaví 25. narozeniny!

Kombinace cyklistiky, závodění, prožitků v půvabné lokalitě Hluboká nad Vltavou s tratěmi v oboře Lesů České republiky, které jsou běžně uzavřené. Na své si tu přijde celá rodina nebo vaše drahé polovičky. TOP destinace s bezkonkurenčním zázemím a tratěmi.

Kolo je náš život!

Bikefest je víc než závod

To máte výjimečnou lokalitu Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou, letní kino s kultovním filmem TOP GUN 2, pohodovou atmosféru a samozřejmě sportovní klání na plnotučných, závodních tratích: trasa B měří 54 kilometrů a má 1002 výškových metrů, trasa C je dlouhá 35,5 kilometrů s převýšením 760 metrů. Tratě se povedly, jsou ve skvělé „formě“ a čekají na závodníky. Na své si přijdou nezávodní cyklisté, kteří si chtějí závod jen užít. NOVÁ trasa TRIP je ideální volba 35,5 km. Nebude chybět ani trasa D, tzv. Family jízda s délkou 15 km a převýšením 12 m.

Pro bike potěr

Organizátoři myslí i na malé závodníky, a proto je pro ně připravena family jízda, která povede po krásné stezce do Českých Budějovic. Dětské závody startují v 9 hodin a vítaná je každá malá bikerka či malý biker.

POZOR! Všechny děti z Jihočeského kraje startují ZDARMA. O další zábavu se pak postará pumptrack s profíky v T-Mobile Adventure zóně. Získat technické dovednosti lze na pumptracku s profíky v T-Mobile Adventure zóně z Kuba cykloškoly. A hlavně, nebude chybět přátelská atmosféra.

Na Hluboké jsou cyklisté vítání

Kolo pro život není jen o závodění, ale také o poznávání atraktivních lokalit, kde jsou cyklisté vítaní. Chceme cyklistickým rodinám, bikerkám i bikerům dopřát nejen závodní zážitek, ale i emoce vyvolané krásnými lokalitami, mezi které Hluboká nad Vltavou. POZOR. V rámci Bikefestu bude registrovaným účastníkům KPŽ exkluzivně otevřena obora Lesů ČR, která patří k nejvýznamnějším lokalitám české myslivosti.

Spousta zábavy pro všechny

V areálu Hluboká si na své přijde celá rodina, najdete zde adrenalin park (lanový park a dětský lanáček, adrenalinové atrakce i pro nejmenší), adventure minigolf, plážový volejbal a mnohá další lákadla. Cyklistickou podívanou lze spojit i s návštěvou atraktivních míst v lokalitě, jako je prohlídka impozantního zámku Hluboká, zdolání nejdelší ferraty v České republice Ferrata Hluboká, anebo obdivování zvířat v jihočeské ZOO Hluboká, kde mají účastníci podniku Bikefest Hluboká Kooperativy 50% slevu na vstupné.

Tipy

Zámek Hluboká – jeden z nejvyhledávanějších zámků naší země se tyčí na severním okraji budějovické rybniční pánve, na příkrém ostrohu nad řekou Vltavou.

Zoologická zahrada Ohrada – nachází se v těsném sousedství pohádkového zámku Hluboká nad Vltavou, chová se zde na 256 druhů zvířat ve více než 2 000 exemplářích. Pro účastníky závodu sleva 50 % na základní vstupné

Obora Lesů ČR – bude otevřena pouze v rámci akce a to jen registrovaným v KPŽ, patří k nejvýznamnějším lokalitám české myslivosti. Celé území je orograficky členité s jedinečnými lesními ekosystémy starých smíšených porostů.

Ferrata Hluboká – nejdelší ferrata v České republice, má druhou nejlehčí obtížnost B a její 150 m dlouhý úsek v části A zvládnou i lezci začátečníci a rodiny s dětmi.

Bikujeme, oslavujme

„Trochu se pochlubíme, seriál KPŽ se za 25 let velmi významně zapsal do historie bikové scény a pomohl amatérským cyklistům objevit kouzlo horských kol. Šlapeme, jedeme a v tomto poslání chceme dále pokračovat s větším důrazem na komfort pro závodníky,“ říká Tomáš Pravenec, ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport. Nicméně Vy u to nesmíte chybět: Hobík, závodník, akční maminka i táta a samozřejmě cyklistický potěr.

Zábava bude!

Dopolední páteční program pro děti

Páteční letní kino – Top Gun 2: Maverick

Lokální pokrmy

Vystoupení Bike O’clock

Přijeďte si užít vše, co k cyklistickému víkendu patří!

Více informací zde KOLO PRO ŽIVOT