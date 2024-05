Jsme na prahu nové éry anti-agingu

Pojďme se na tento hit anti-aging procedur podívat zblízka. Šli jsme přímo ke zdroji a vyzpovídali marketingovou ředitelku Impera Clinik Yekaterinu Afanasyevu, jejíž klinika tyto produkty exkluzivně uvedla na český trh.

1. Proč jsou exozomy tak převratné?

Exozomy jsou mikroskopické bublinky (vědecky nazývané vezikuly) o velikosti od 30 do 100 nanometrů, které obsahují různé bílkoviny, lipidy a aminokyseliny. Exozomy se uvolňují z různých typů buněk, včetně kmenových, a vznikají v důsledku vnitřního oddělování od buňky.

Uvolňování exozomů je přirozeným procesem v našem těle. Pokud se například zraníte, vaše buňky začnou uvolňovat exozomy, aby spustily proces hojení.

Exozomy jsou prostředkem mezibuněčné komunikace a přenosu signálních makromolekul mezi buňkami. Přeloženo do lidského jazyka - jsou to malé balíčky, které jsou posílány do blízkých i vzdálených buněk. Na své cestě nemají žádné překážky, takže fungují jak při lokální aplikaci, tak při injekčním podání.

2. Krém který jste uvedli na český trh trhá rekordy prodejnosti v zahraničí a používá ho celá řada celebrit, bude i v České republice na tento produkt pořadník?

Před deseti lety získali James Rothman, Randy Schekman a Thomas Südhof Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu: podařilo se jim prokázat, že v těle existuje systém vesikulárního transportu – a právě v tomto hlavním transportním systému buněk jsou exozomy zapojeny. Tento výzkum podnítil další studium vesikul. Například v říjnu 2022 vědci z Univerzity ve Valencii předpokládali, že proces stárnutí spočívá v selhání právě tohoto transportního systému v buňkách. Aby obnovili komunikaci, izolovali exozomy z kmenových buněk tukové tkáně mladých myší a zavedli je starším jedincům – po nějaké době vědci zjistili, že u starých myší došlo k omlazení některých tkání, včetně svalů, které znatelně zesílily.

Od této chvíle začalo aktivní období zavádění exozomů do kosmetiky pro řešení otázek stárnutí. Proto nyní můžeme směle říci, že stojíme u samotných počátků. Jsem přesvědčena, že krém Getitpure Repair Cream si oblíbí ženy i muži v České republice. Pořadník na tento úžasný krém zatím není, ale nemohu vyloučit, že v blízké době bude, zásoby se totiž velmi tenčí.

3. Jako jediní v ČR nabízíte ošetření exozomy i v rámci vaší kliniky. V čem je toto ošetření unikátní a jaké problémy jím mohou klienti vyřešit?

Ano, existuje několik způsobů použití produktů s exozomy. Kromě krému pro domácí použití jsme také na čský trh přivedli produkt pro profesionální péči, který je již dostupný na klinice Impera Clinic.

4. Je anti aging péče s exozomy vhodná i pro muže?

Ano, samozřejmě, exozomy mohou používat jak ženy, tak muži – je to unisex procedura.

5. Jste leaderem na trhu se špičkovou anti aging kosmetikou, jaké další produkty ještě letos uvedete na trh?

Kromě exozomů jsme také představili další novinku – peeling Jalupro Glow Peel. Jedná se o celoroční peeling, který je vhodný pro všechny typy pleti a jeho výsledky jsou viditelné okamžitě po použití! Přiznám se, že jsem byla první v ČR, kdo tento peeling vyzkoušel na sobě. A výsledek předčil má očekávání!

Pro ty, kteří preferují domácí péči, jsme přivezli naprosto unikátní japonskou značku Forlled. Jedná se o luxusní kosmetiku, jejíž unikátnost spočívá v použití nízkomolekulární kyseliny hyaluronové, která proniká do velmi hlubokých vrstev pokožky a pracuje s pletí zevnitř.