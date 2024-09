Jedinečná originální show poprvé v ČR!

Jedinečná show „The Universe of John Williams“ v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra s hostujícím dirigentem Petem Harrisonem skládá hold nejslavnějšímu skladateli filmové hudby všech dob, držiteli pěti Oscarů. Hudba Johna Williamse, vepsaná do srdce každého filmového fanouška, ožije výpravnými projekcemi, komentáři „ze zákulisí“ vzniku kultovních melodií, a také velkolepou světelnou show už 7. prosince v pražském O2 Universu.

Strhující melodie ožijí v originálním konceptu už na začátku prosince v pražském O2 Universu. Audiovizuální show s filmovými a světelnými efekty i komentáři, v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra s hostujícím dirigentem Petem Harrisonem, ohromí i dojme publikum poprvé v České republice. Diváci se mohou těšit na skladby z filmů jako Star wars, Jurský park, Harry Potter nebo E.T.; nebudou chybět ani titulní melodie k filmu Čelisti a Indiana Jones. Mnohé možná překvapí oficiální hymna Olympijských her, kterou John Willliams složil pro svátek zimních sportů, který se konal v roce 2002 v Salt Lake City. Mráz po zádech bude běhat při poslechu ústřední skladby ke snímku Schindlerův seznam, a tu pravou atmosféru adventu vykouzlí pohádková melodie z filmu Sám doma. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci Supermana nebo válečného dramatu Zachraňte vojína Ryana.

Dirigent Pete Harrison je nejen zkušený umělec, hostující v mnoha britských i světových hudebních tělesech, ale také energický moderátor. Díky tomu divákům během show zprostředkuje mnohé zajímavosti o okolnostech a inspiraci, které Johna Williamse vedly ke vzniku doslova kultovních děl nejen žánru filmové hudby.

Připomeňte si skladby, které máme nesmazatelně vepsané v paměti i srdcích a nechte se unést úžasnou fantazií nadčasového hudebního skladatele, Johna Williamse. Výjimečný zážitek umocní živé provedení v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra a velkého pěveckého sboru, filmové efekty, světelná show i komentáře o vzniku nezapomenutelných melodií.

The Universe Of John Williams

7. 12. 2024, Praha O2 Universum

Lístky v prodeji v síti Ticketportal