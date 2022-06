Jak si vedly audioknihy v posledních letech?

Knihy i přes jejich klesající popularitu stále mají co nabídnout. Spousta lidí se pořád ráda ponoří do bohatého příběhu a užije si každou minutu strávenou v jiném světě. Knihám by přitom mohly pomoct udržet krok s moderní dobou digitální média.

Audioknihy nabírají na oblibě

Nejčtenější knihy a nejoblíbenější knihy stále dokážou konkurovat jiným způsobům zábavy. Zfilmované tituly a bestsellery se také mají šanci vyšplhat se až na výsluní a dostat se do rukou milionů lidí po celém světě. Co ale ten zbytek? Na ten by byla škoda zapomenout. Jenže konkurovat telefonům nebo počítačům je v dnešní době těžké. Jedno řešení přitom leží přímo pod nosem - audioknihy.

Jedná se o způsob, jak dostat knihy mezi mnohem širší publikum. V době, kdy roste popularita podcastů a podobných způsobů zábavy, jde tedy o ideální řešení. A jak se začíná ukazovat, sázka na tuto kartu se vydavatelům začíná vyplácet. Jen v Česku totiž roste popularita audioknih. A jejich poměr rok od roku stoupá. Oproti roku vzrostl jejích podíl o dalších 12,4 %.

Cesta budoucnosti?

Toto médium je tedy na dobré cestě. Dá se očekávat, že do budoucna jeho popularita ještě více vzroste. A s rostoucí popularitou předplatitelských služeb by se toho dalo také využít. V tuto chvíli se totiž mnohem více prodávají digitální tituly než fyzické nosiče. Což je vzhledem ke snižujícímu se počtu mechanik schopných tyto nosiče číst pochopitelné.

Otázkou ale zůstává, kde (a jestli vůbec) se tento růst zastaví. V tuto chvíli to vypadá, že by právě audioknihy mohly být skvělou cestou, jak dostat příběhy uzamčené v knihách mezi širší publikum. A vzhledem k celkovému přechodu některých profesí a zábavy do virtuálního světa, by tedy mohl jejich poměr v následujících letech ještě více vyrůst. Vyšší náklady na jejich produkci ovšem růst mohou částečně zpomalit.