I malá packa může udělat velkou díru do rozpočtu: jak se připravit?

Jenže… pohled do peněženky po jedné návštěvě u veterináře nebývá zrovna veselý. Víte ale, že můžete nechat svého mazlíčka pojistit? To nejenže pokryje klasické úrazy, ale budete díky němu moci dopřát svému mazlíčkovi třeba i psychoterapii nebo akupunkturu.

Kdo nikdy neměl žádné zvíře, není Čech. Ano, to je trochu velká nadsázka, ale zas tak daleko od pravdy nejsme. Kdo nějakého zvířecího kamaráda doma má, uzná sám, že by mu nejraději splnil vše, co mu na jeho očích vidí – krásný nový pelíšek, high-tech dávkovací misku, obojek podle nejnovější módy. Cokoliv, díky čemu mu bude na světě o něco lépe. Ale co takové zdravotní pojištění? V zahraničí je pojištění mazlíčka standard, zatímco v Česku, „zvířecí zemi“, jsou pojištěni jen 4 % mazlíčků.

Pojištění domácího mazlíčka funguje více či méně podobně jako běžné zdravotní pojištění pro lidi. Je tu proto, aby vám pomohlo pokrýt náklady na péči, které byste jinak hradili z vlastní kapsy. Stejně jako u doktora by vám i u veterináře měla stačit pomyslná „kartička pojištěnce“ – a to nejen v případech nenadálých úrazů či nemocí, protože pojištění často myslí i na prevenci.

Jenže doteď ale u nás chybělo pojištění, které by plně pokrylo výdaje na úrazy nebo se vztahovalo i na chronická onemocnění. Mnoho lidí tak mělo dřív (právem) pocit, že se jim jeho pořízení nevyplatí. To už ale dnes není tak úplně pravda. Například v Direct pojišťovně nově spustili pojištění mazlíčků, které nemá žádný limit na úrazy, přispívá na prevenci nebo (v nejvyšší verzi) pokryje léčbu chronických onemocnění.

Homeopatie, rehabilitace nebo dentální hygiena? Žádný problém

Stejně jako u většiny pojištění je možné vybrat si z několika variant. Zmiňovaná Direct pojišťovna má například na výběr ze 3 balíčků, a dokonce už ten nejnižší zaplatí za úrazy jakoukoliv částku. „To je i v evropském měřítku velmi unikátní. Neomezený limit totiž nabízí jen hrstka pojišťoven,“ říká Bedřich Synek, který má pojištění mazlíčků v Direct pojišťovně na starosti. Vyšší balíčky, jako je například balíček Standard, uhradí také léčbu nechronických nemocí do výše 50 000 Kč ročně nebo poskytují příspěvek na preventivní služby, jako je dentální hygiena nebo kastrace. Nejkomplexnější balíček Premium kromě výše zmíněného zahrnuje i alternativní terapie (akupunktura, homeopatie) a další výhody.

Celostní přístup a spolehlivá přírodní léčba i pro zvířecí pacienty je něco, co chtějí v pojišťovně Direct dlouhodobě podporovat. Také proto, pokud takovou terapii doporučí veterinář, přispěje i na jinou než klasickou terapii – ať už jde o akupunkturu, homeopatii, rehabilitaci, fyzioterapii, nebo dokonce psychoterapii. „Pokud zvíře bude řešit behaviorální poruchy nebo problémy, tak se na to bude pojištění v nejvyšší kategorii Premium vztahovat také. Výhodou je i to, že v tomto případě nebude klient omezen žádným limitem. Pojištění tedy uhradí léčbu, ať už bude jakkoliv nákladná,“ říká Bedřich Synek.

Pojištění si mohou zájemci sjednat pro svého psa či svou kočku jednoduše online nebo v Direct appce. Pojištění mazlíčků navíc platí ve většině zemí světa, takže pokud se rozhodnete se svou kočkou nebo psem cestovat, pojištění vám poskytne pokrytí i v zahraničí.

„Majitelé zvířat zbytečně platí vyšetření a léčbu z vlastní kapsy. Může to ale fungovat jinak. Příkladem mohou být severské země jako je Švédsko, kde je pojištěných 90 % mazlíčků,“ říká CEO Direct pojišťovny Michal Řezníček.