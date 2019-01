Jak pracuje poptávkový specialista?

Poptávkový specialista je vyškolen na to, aby Vám pomohl Vaši vysněnou nemovitost najít. Od klienta bude chtít pouze to, abyste přišli k němu do kanceláře, dali si s ním kávu, čaj, anebo i jiné dobroty podle aktuální nabídky, a popovídali si s ním o nemovitosti, kterou chce koupit. To představuje, abyste mu podle Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí odpověděli na jeho všetečné dotazy týkající se Vašeho přání. Tento člověk se Vás bude vyptávat na různé věci, třeba proč si jinou anebo novou nemovitost chcete koupit, kde byste si jí představovali mít, jak má vypadat, jak má být velká, kolik Vás tam bude bydlet, proč tam chcete garáž, proč chcete tak velký pozemek, v případě domu, proč jí chcete v centru nebo na okraji města, proč okna, a nebo zahradu chcete na jižní stranu, proč, proč, proč!!!! „Buďte prosím trpěliví a odpovězte mu na všechny jeho dotazy skutečně podle pravdy, protože to jsou velmi důležité informace k tomu, aby se po tom Vašem vysněném vigvamu mohl poohlédnout,“ uvedl manažer Libor Šilhán ze společnosti Home4people.

Samozřejmě to znamená, že je potřeba probrat s poptávkovým specialistou Smlouvu o vyhledání nemovitosti, on si poznamená do připraveného formuláře všechny informace, které jste mu dali, odpoví Vám na Vaše případné dotazy a poté společně Smlouvu podepíšete.

Jelikož jsou všichni naši makléři společnosti Home4people a všichni naši poptávkoví specialisté samozřejmě členy Realitní komory České republiky, dodržují jak etický kodex RKČR, tak i etický kodex společnosti Home4people.