ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a ekologie, a jak říká ředitel Pavel Simajchl, klíčové je převzetí odpovědnosti za celý projekt.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě | foto: Optimal Solution Agency s.r.o.

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě
6 fotografií

Co znamená převzetí takového projektu v praxi?

Především to, že se zákazník nemusí o projekt starat po částech. Lidé z našeho týmu ho provedou celým investičním cyklem – od studie a projektové dokumentace přes vlastní dodávky a montáž až po uvedení do provozu. A pak samozřejmě zajistíme i následný servis.

ředitel Pavel Simajchl

Vaše firma je součástí širší průmyslové skupiny. Jaké výhody vám to přináší?

Jsme dceřinou společností holdingu ZVU a.s., jehož součástí jsou i výrobní firma ZVU Servis a společnost ZV Kuklenská. Díky tomu máme stabilní kapitálové zázemí a vlastní výrobní kapacity, které nám umožňují pružně reagovat na potřeby zákazníků.

Jaké služby zákazník od ZVU Engineering typicky objednává?

Náš inženýrsko-dodavatelský servis zahrnuje celý balík činností. Od projektové dokumentace, výpočtů a konstrukce zařízení, přes dodávky, montáž a uvedení do provozu, až po následný servis a modernizaci dodaných systémů ve chvíli, kdy je to třeba.

Kolik lidí se na projektech obvykle podílí?

Opíráme se o více než třicet zkušených odborníků a máme síť prověřených, spolupracujících partnerů. Nezastírám ale, že nedostatek kvalifikovaných technických specialistů dnes patří k největším limitům celého oboru a i my hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by rozšířili náš tým.

Aktivity ZVU Engineering přesahují české hranice. Jaká je vaše pozice na zahraničních trzích?

Historicky jsme silně exportně orientovaní. Zahraniční zakázky dlouhodobě generují většinu našich tržeb. A hlavně, ve většině případů jde o technologicky unikátní projekty s vyspělým know-how jako jsou třeba linky pro výrobu vodíku, které jsme dodávali v rámci spolupráce s lídrem v oboru, dánskou firmou Topsoe.“

A jak jste na tom na domácím trhu?

Spolupracujeme prakticky se všemi významnými chemickými podniky. Investiční aktivita v čase kolísá zejména kvůli cenám energií, ale jsou i segmenty, kde nám investice díky referencím a zkušenostem dlouhodobě rostou.

Jak se firmě daří ekonomicky?

Od založení hospodaříme ziskově, což nám umožnilo vytvořit dostatečné kapitálové rezervy, které sehrály klíčovou roli v letech 2022-23. Kombinace pandemických dopadů, války na Ukrajině, sankcí a inflace tehdy způsobila v investičním průmyslu výrazný propad. To jsme ale ustáli a rozhodnutí pokračovat v oboru bez výrazných změn se ukázalo jako správné.

A jaký je váš pohled na budoucnost průmyslu?

My jsme dnes zakázkově z velké části vytíženi až do roku 2028. Loňský zisk společnosti by se měl pohybovat nad 30 miliony korun, což je pro firmu naší velikosti opravdu solidní výsledek. Naši lidé se tedy o práci rozhodně obávat nemusí. V uplynulých letech se ukázalo, že bez silné domácí průmyslové základny nelze zajistit bezpečnost ani soběstačnost. Pokud chce Evropa posílit svou strategickou soběstačnost, neobejde se bez dlouhodobé reindustrializační politiky. Ta ale musí jít ruku v ruce i se změnami ve vzdělávání, které zajistí dostatek vzdělaných technických odborníků.

Pracovní příležitosti - ZVU Engineering a.s.

Procesní inženýr

Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici procesního inženýra. Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku.

Požadujeme:

  • VŠ, popř. SŠ vzdělání v oboru chemicko technologickém nebo v procesním inženýrství
  • praxe v oboru chemických technologií výhodou
  • znalost SW pro simulaci chemických procesů
  • znalost práce na PC
  • základní znalost AJ nebo NJ.

Nabízíme:

  • Pružnou pracovní dobu
  • Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
  • Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
  • Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
  • Týden dovolené navíc
  • Příspěvek na penzijní pojištění
  • Příspěvek na stravování
  • Stravování v areálu (jídelna, bistro)
  • Pracovní telefon a notebook
  • UP eBenefity

Projektant potrubních systémů

Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici projektanta potrubních systémů. Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku.

Pracovní náplň:

  • Zpracování projektové dokumentace v chemickém a petrochemickém průmyslu, energetice či průmyslu zpracování paliv
  • Kontrola projektové dokumentace včetně její koordinace
  • Komunikace s dalšími členy projekčního týmu
  • Práce s Autodesk Plant 3D
  • Práce v programu CAE Pipe

Požadujeme:

  • SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru strojním
  • Znalost AJ nebo NJ výhodou
  • Znalost Autodesk Plant 3D
  • Zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost
  • Schopnost pracovat v týmu i samostatně

Nabízíme:

  • Pružnou pracovní dobu
  • Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
  • Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
  • Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
  • Týden dovolené navíc
  • Příspěvek na penzijní pojištění
  • Příspěvek na stravování
  • Stravování v areálu (jídelna, bistro)
  • Pracovní telefon a notebook
  • UP eBenefity

Project Manager

Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici „Specialista úseku obchodní realizace“ (Project manager). Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku.

Požadujeme:

  • VŠ, popř. SŠ vzdělání technického nebo obchodního směru
  • Aktivní znalost AJ podmínkou a komunikativní znalost RJ nebo NJ výhodou
  • Velmi dobrá znalost práce na PC (prostředí MS Office, MS Project výhodou)
  • Zkušenosti z obdobné pozice podmínkou, praxe ve strojírenství nebo inženýringu výhodou
  • Řidičský průkaz sk. „B“
  • Odpovědnost za svěřenou práci, flexibilitu, komunikativnost, samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů

Pracovní náplň:

  1. Uzavírá smluvní vztahy se subdodavateli v rámci svěřeného obchodního případu.
  2. Provádí realizaci uzavřených smluv se subdodavateli v rámci svěřeného obchodního případu
  3. Je partnerem zákazníka při realizaci svěřeného obchodního případu
  4. Provádí pravidelný reporting nadřízeným, zákazníkům atd.
  5. Vede pracovní týmy při realizaci obchodních případů
  6. Vede obchodní a ekonomickou evidenci svěřeného obchodního případu, přijímá a realizuje veškerá opatření nutná ke splnění smluvních podmínek a termínů
  7. Spolupracuje s externími organizacemi při realizaci obchodních případů
  8. Zabezpečuje odstranění případných reklamací na svěřených obchodních případech u subdodavatelů nebo dalších externích organizací

Nabízíme:

  • Pružnou pracovní dobu
  • Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
  • Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
  • Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
  • Notebook, mobilní telefon i k soukromému užívání
  • Týden dovolené navíc
  • Příspěvek na penzijní pojištění
  • Příspěvek na stravování
  • Stravování v areálu (jídelna, bistro)
  • UP eBenefity

Projektant Elektro a MaR

Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici „Projektant Elektro a MaR“. Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku. Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Požadujeme:

  • SŠ/VŠ vzdělání technického směru, ideálně v elektrotechnice nebo automatizaci
  • Zkušenost s projektováním elektro a MaR; výhodou praxe v oblasti slaboproudých technologií (EPS, PZTS)
  • Znalost softwaru pro projektování (např. AutoCAD); povědomí o souvisejících normách (ČSN)
  • Znalost AJ nebo NJ výhodou
  • Řidičský průkaz sk. „B“ (výhodou)
  • Velmi dobrá znalost práce na PC (prostředí MS Office; MS Project výhodou)
  • Odpovědnost za svěřenou práci, flexibilita, komunikativnost, samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů

Pracovní náplň:

  1. Navrhuje technická řešení v oblasti Elektro a MaR u průmyslových staveb
  2. Zpracovává technické zprávy a specifikace; kontroluje ElaMaR dokumentaci od subdodavatelů
  3. Připravuje technická zadání pro poptávky v oboru ElaMaR
  4. Koordinuje tvorbu projektové dokumentace a spolupracuje s dalšími profesemi
  5. Komunikuje se zákazníky a provádí návštěvy na místech stavby
  6. Zajišťuje technický dozor při výstavbě průmyslových staveb

Nabízíme:

  • Pružnou pracovní dobu
  • Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
  • Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
  • Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
  • Notebook, mobilní telefon i k soukromému užívání
  • Týden dovolené navíc
  • Příspěvek na penzijní pojištění
  • Příspěvek na stravování
  • Stravování v areálu (jídelna, bistro)
  • UP eBenefity

Pokud Vás některá z těchto nabídek zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, pošlete nám prosím svůj životopis.

Těšíme se na Vaši odpověď.

Helena Jedličková
vedoucí oddělení služeb a compliance
helena.jedlickova@zvu.cz

Nejčtenější

3D tisk betonu proniká do stavebnictví

Komerční sdělení

Technologie 3D tisku betonu se ještě před pár lety jevila jako futuristický experiment. Dnes ji česká investiční skupina PURPOSIA Group představuje jako reálný nástroj, který může zcela změnit...

Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Komerční sdělení
Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Gorenje, přední evropský výrobce domácích spotřebičů a součást skupiny Hisense, oznamuje nové partnerství s fotbalistou Lukou Modrićem. Držitel Zlatého míče se ke značce připojuje jako ambasador v...

HEDVA ČESKÝ BROKÁT – tradice od 19. století

Komerční sdělení
Moderní tkaný šátek

Společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT z Rýmařova patří k pokračovatelům české textilní tradice sahající do 19. století. Navazuje na výrobu hedvábnických a brokátových tkanin a dnes rozvíjí produkci...

Mojžíš a faraon v 21. století. Rossiniho velká francouzská opera v NDM

Komerční sdělení
Foto: Martin Popelář

Opera Mojžíš a faraon aneb Přechod Rudého moře od Gioachina Rossiniho (1792–1868) je novým přírůstkem na repertoáru Národního divadla moravskoslezského. Operní soubor NDM přizval poprvé ke spolupráci...

Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Komerční sdělení
Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Plzeňský kraj, podobně jako jiné části republiky řeší, jak si poradit s nedostatkem praktických nebo dětských doktorů. Hejtmanství v čele s Kamalem Farhanem situaci už od loňského roku řeší a do...

Restart KTM: supersport i automat, sezóna 2026 startuje v Brně!

Komerční sdělení
Motocentrum Autonova Brno na ulici Masná u Zvonařky

Motocentrum Autonova Brno vstupuje do sezóny 2026 s řadou novinek pro začátečníky i zkušené jezdce. Značka KTM je po loňském přechodu většinového vlastnictví opět v plné síle. Zkrátka nepřijdou ani...

2. března 2026

Zelená střecha jako přidaná hodnota projektu

Komerční sdělení

Moderní developerské projekty dnes nejsou hodnoceny pouze podle architektury a ekonomiky, ale také podle svého dopadu na městské klima, životní prostředí a kvalitu života obyvatel.

2. března 2026

Individuální přístup ke každému klientovi

Komerční sdělení
Foto archiv Lenky Hruškové

„Chci, aby klient věděl, že v tom není sám, že má vedle sebe někoho, komu může věřit a kdo ho celým procesem bezpečně provede,“ říká o své práci certifikovaná makléřka z realitní kanceláře RE/MAX v...

2. března 2026

Individuální přístup ke každému klientovi

Komerční sdělení
Marie Jíra Černá

„Moje práce je postavená na důvěře, transparentnosti a osobním přístupu ke každému klientovi,“ zdůrazňuje Marie Jíra Černá, realitní makléřka z chomutovské realitní kanceláře Mapa reality.

2. března 2026

Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Komerční sdělení
Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Rodinný dům na venkově, starší nemovitost nebo chalupa bez napojení na kanalizaci znamenají jediné – vyřešit odpadní vody vlastní cestou. Výběr vhodné domovní čistírny přitom zásadně ovlivní komfort...

2. března 2026

Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Komerční sdělení
Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Rostoucí náklady na energie trápí stále více domácností. Na Táborsku proto pomáhá Místní akční skupina (MAS) bezplatným energetickým poradenstvím, které lidem ukazuje cestu k úsporám a pomáhá...

2. března 2026

Mark Ther reflektuje v Domě umění kulturní paměť a dědictví odsunu

Komerční sdělení
Mark Ther reflektuje v Domě umění kulturní paměť a dědictví odsunu

Mark Ther v Domě umění představuje do 19. dubna výstavu Kejne Gloka lojta ne / Žádné zvony nezní, kde svou tvorbu propojuje s díly německých autorů a prostor proměňuje v salon přelomu 19. a 20....

2. března 2026

Dvojnásobná pomoc: Zaměstnanci Mubea podpoří děti v regionu

Komerční sdělení
Dvojnásobná pomoc: Zaměstnanci Mubea podpoří děti v regionu

V automobilovém průmyslu je jméno Mubea synonymem pro inovace a odlehčené konstrukce. Za branami moderních závodů se však skrývá i silný smysl pro solidaritu. Důkazem je nedávná charitativní...

2. března 2026

Juniors’ Bosch Day ukázal mladým cestu k technice

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce Juniors´ Bosch Day ze dne 23.2.2026.

Bosch podporuje technické vzdělávání mládeže a dětí.

2. března 2026

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

2. března 2026

Současná situace na trhu dentálních anestetik v ČR

Komerční sdělení
Současná situace na trhu dentálních anestetik v ČR

Český trh dentálních lokálních anestetik je dlouhodobě charakterizován omezeným počtem výrobců a registrovaných přípravků.

2. března 2026

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Komerční sdělení
Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Březen. Měsíc, kdy dříve vládla zima i dole “v kraji”, jak se říká tady na horách. Když ale bydlíte třeba v Praze nebo Plzni, je pro vás březen běžně spojený s cyklistikou, výlety a vysedáváním po...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.