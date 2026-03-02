ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Co znamená převzetí takového projektu v praxi?
Především to, že se zákazník nemusí o projekt starat po částech. Lidé z našeho týmu ho provedou celým investičním cyklem – od studie a projektové dokumentace přes vlastní dodávky a montáž až po uvedení do provozu. A pak samozřejmě zajistíme i následný servis.
ředitel Pavel Simajchl
Vaše firma je součástí širší průmyslové skupiny. Jaké výhody vám to přináší?
Jsme dceřinou společností holdingu ZVU a.s., jehož součástí jsou i výrobní firma ZVU Servis a společnost ZV Kuklenská. Díky tomu máme stabilní kapitálové zázemí a vlastní výrobní kapacity, které nám umožňují pružně reagovat na potřeby zákazníků.
Jaké služby zákazník od ZVU Engineering typicky objednává?
Náš inženýrsko-dodavatelský servis zahrnuje celý balík činností. Od projektové dokumentace, výpočtů a konstrukce zařízení, přes dodávky, montáž a uvedení do provozu, až po následný servis a modernizaci dodaných systémů ve chvíli, kdy je to třeba.
Kolik lidí se na projektech obvykle podílí?
Opíráme se o více než třicet zkušených odborníků a máme síť prověřených, spolupracujících partnerů. Nezastírám ale, že nedostatek kvalifikovaných technických specialistů dnes patří k největším limitům celého oboru a i my hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by rozšířili náš tým.
Aktivity ZVU Engineering přesahují české hranice. Jaká je vaše pozice na zahraničních trzích?
Historicky jsme silně exportně orientovaní. Zahraniční zakázky dlouhodobě generují většinu našich tržeb. A hlavně, ve většině případů jde o technologicky unikátní projekty s vyspělým know-how jako jsou třeba linky pro výrobu vodíku, které jsme dodávali v rámci spolupráce s lídrem v oboru, dánskou firmou Topsoe.“
A jak jste na tom na domácím trhu?
Spolupracujeme prakticky se všemi významnými chemickými podniky. Investiční aktivita v čase kolísá zejména kvůli cenám energií, ale jsou i segmenty, kde nám investice díky referencím a zkušenostem dlouhodobě rostou.
Jak se firmě daří ekonomicky?
Od založení hospodaříme ziskově, což nám umožnilo vytvořit dostatečné kapitálové rezervy, které sehrály klíčovou roli v letech 2022-23. Kombinace pandemických dopadů, války na Ukrajině, sankcí a inflace tehdy způsobila v investičním průmyslu výrazný propad. To jsme ale ustáli a rozhodnutí pokračovat v oboru bez výrazných změn se ukázalo jako správné.
A jaký je váš pohled na budoucnost průmyslu?
My jsme dnes zakázkově z velké části vytíženi až do roku 2028. Loňský zisk společnosti by se měl pohybovat nad 30 miliony korun, což je pro firmu naší velikosti opravdu solidní výsledek. Naši lidé se tedy o práci rozhodně obávat nemusí. V uplynulých letech se ukázalo, že bez silné domácí průmyslové základny nelze zajistit bezpečnost ani soběstačnost. Pokud chce Evropa posílit svou strategickou soběstačnost, neobejde se bez dlouhodobé reindustrializační politiky. Ta ale musí jít ruku v ruce i se změnami ve vzdělávání, které zajistí dostatek vzdělaných technických odborníků.
Procesní inženýr
Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici procesního inženýra. Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku.
Požadujeme:
- VŠ, popř. SŠ vzdělání v oboru chemicko technologickém nebo v procesním inženýrství
- praxe v oboru chemických technologií výhodou
- znalost SW pro simulaci chemických procesů
- znalost práce na PC
- základní znalost AJ nebo NJ.
Nabízíme:
- Pružnou pracovní dobu
- Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
- Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
- Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
- Týden dovolené navíc
- Příspěvek na penzijní pojištění
- Příspěvek na stravování
- Stravování v areálu (jídelna, bistro)
- Pracovní telefon a notebook
- UP eBenefity
Projektant potrubních systémů
Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici projektanta potrubních systémů. Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku.
Pracovní náplň:
- Zpracování projektové dokumentace v chemickém a petrochemickém průmyslu, energetice či průmyslu zpracování paliv
- Kontrola projektové dokumentace včetně její koordinace
- Komunikace s dalšími členy projekčního týmu
- Práce s Autodesk Plant 3D
- Práce v programu CAE Pipe
Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru strojním
- Znalost AJ nebo NJ výhodou
- Znalost Autodesk Plant 3D
- Zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost
- Schopnost pracovat v týmu i samostatně
Nabízíme:
- Pružnou pracovní dobu
- Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
- Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
- Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
- Týden dovolené navíc
- Příspěvek na penzijní pojištění
- Příspěvek na stravování
- Stravování v areálu (jídelna, bistro)
- Pracovní telefon a notebook
- UP eBenefity
Project Manager
Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici „Specialista úseku obchodní realizace“ (Project manager). Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku.
Požadujeme:
- VŠ, popř. SŠ vzdělání technického nebo obchodního směru
- Aktivní znalost AJ podmínkou a komunikativní znalost RJ nebo NJ výhodou
- Velmi dobrá znalost práce na PC (prostředí MS Office, MS Project výhodou)
- Zkušenosti z obdobné pozice podmínkou, praxe ve strojírenství nebo inženýringu výhodou
- Řidičský průkaz sk. „B“
- Odpovědnost za svěřenou práci, flexibilitu, komunikativnost, samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů
Pracovní náplň:
- Uzavírá smluvní vztahy se subdodavateli v rámci svěřeného obchodního případu.
- Provádí realizaci uzavřených smluv se subdodavateli v rámci svěřeného obchodního případu
- Je partnerem zákazníka při realizaci svěřeného obchodního případu
- Provádí pravidelný reporting nadřízeným, zákazníkům atd.
- Vede pracovní týmy při realizaci obchodních případů
- Vede obchodní a ekonomickou evidenci svěřeného obchodního případu, přijímá a realizuje veškerá opatření nutná ke splnění smluvních podmínek a termínů
- Spolupracuje s externími organizacemi při realizaci obchodních případů
- Zabezpečuje odstranění případných reklamací na svěřených obchodních případech u subdodavatelů nebo dalších externích organizací
Nabízíme:
- Pružnou pracovní dobu
- Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
- Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
- Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
- Notebook, mobilní telefon i k soukromému užívání
- Týden dovolené navíc
- Příspěvek na penzijní pojištění
- Příspěvek na stravování
- Stravování v areálu (jídelna, bistro)
- UP eBenefity
Projektant Elektro a MaR
Vážení,
rádi bychom Vám v naší společnosti ZVU Engineering a.s. nabídli pozici „Projektant Elektro a MaR“. Hledáme spolehlivého a svědomitého kandidáta či kandidátku. Místo výkonu práce: Hradec Králové.
Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání technického směru, ideálně v elektrotechnice nebo automatizaci
- Zkušenost s projektováním elektro a MaR; výhodou praxe v oblasti slaboproudých technologií (EPS, PZTS)
- Znalost softwaru pro projektování (např. AutoCAD); povědomí o souvisejících normách (ČSN)
- Znalost AJ nebo NJ výhodou
- Řidičský průkaz sk. „B“ (výhodou)
- Velmi dobrá znalost práce na PC (prostředí MS Office; MS Project výhodou)
- Odpovědnost za svěřenou práci, flexibilita, komunikativnost, samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů
Pracovní náplň:
- Navrhuje technická řešení v oblasti Elektro a MaR u průmyslových staveb
- Zpracovává technické zprávy a specifikace; kontroluje ElaMaR dokumentaci od subdodavatelů
- Připravuje technická zadání pro poptávky v oboru ElaMaR
- Koordinuje tvorbu projektové dokumentace a spolupracuje s dalšími profesemi
- Komunikuje se zákazníky a provádí návštěvy na místech stavby
- Zajišťuje technický dozor při výstavbě průmyslových staveb
Nabízíme:
- Pružnou pracovní dobu
- Mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi
- Možnost dalšího profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
- Stabilní a přátelský pracovní kolektiv s minimální fluktuací
- Notebook, mobilní telefon i k soukromému užívání
- Týden dovolené navíc
- Příspěvek na penzijní pojištění
- Příspěvek na stravování
- Stravování v areálu (jídelna, bistro)
- UP eBenefity
Pokud Vás některá z těchto nabídek zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, pošlete nám prosím svůj životopis.
Těšíme se na Vaši odpověď.
Helena Jedličková
vedoucí oddělení služeb a compliance
helena.jedlickova@zvu.cz