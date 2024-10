Z Rudníku do celého světa

Společnost MZ Liberec navazuje na tradici výroby rozvodů medicinálních a technických plynů, která sahá až do roku 1957. Firma zákazníkům nabízí kompletní služby od projekce, návrhu designu přes konstrukci, výrobu, montáž až po následný servis. V této činnosti je největším tuzemským výrobcem, který obstojí i ve srovnání se světovou konkurencí. Nedílnou součástí výrobního programu jsou ukončovací prvky rozvodů jako např. nástěnné lůžkové rampy, zdrojové mosty, otočné stropní komplexy a další zdravotnická zařízení, kterými jsou vybavovány operační sály, jednotky ARO, JIP a standardní lůžková oddělení po celém světě. V roce 2012 byla výrobní část společnosti přesunuta z Liberce do Rudníku v Podkrkonoší. Výrobky MZ Liberec již spolehlivě slouží ve více než 80 zemích světa.

Přestože je společnost MZ Liberec jedničkou v tuzemské výrobě technologie rozvodů medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení, neusíná na vavřínech. Loni začala investovat do rozvoje obchodu v nových regionech v zahraničí, razantně pokročila v oblasti vývoje a představila světu nové portfolio výrobků a pokud byste navštívili výrobní závod v Rudníku, objevili byste tam nový moderní showroom. „Je zde 1:1 imitace operačního sálu, jednotky intenzivní péče a lůžkové pokoje v tom nejmodernějším pojetí. Partneři a specialisté tak mají možnost být k našim výrobkům blíž, vidět a porozumět tomu, co vše zde nabízíme a vyrábíme. Naší strategií v této oblasti je intenzivní trénink obchodních a servisních partnerů a získávání zpětné vazby od specialistů a nemocnic. Chceme tak postupně zapracovávat požadavky z reálného prostředí do našich výrobků,“ říká výkonný ředitel firmy Marek Matěják.

Rudník: imitace operačních sálů v novém showroomu

Loni v listopadu jste na veletrhu MEDICA v Německu představili kompletně nové portfolio výrobků, což je vždy pro firmu velká věc. Vnímáte to jako určitý mezník v historii výroby MZ Liberec?

Určitě. Za poslední tři roky došlo v MZ Liberec k obrovskému přerodu. Firmu jsem vnímal jako takovou zkostnatělejší, ale s velkými ambicemi. Výrobkové portfolio bylo staré 17 let, změna byla pro další obchodní rozvoj nezbytná. Když chcete jít na nový trh, musíte něčím zaujmout. Design a vlastnosti produktu musí odpovídat dané době. Byl to pro nás nezbytný krok. Upravovali jsme tisíce položek, ze kterých se všechny výrobky skládají. Naše týmy byly pod časovým tlakem, chtěli jsme vše stihnout do konání veletrhů, na které jsme se připravovali. V souladu s touto změnou se pracovalo i na změně korporátní identity, takže nám tu běželo mnoho věcí najednou. Jsem hrdý na celý tým, že se vše úspěšně povedlo. Věřím, že naše výsledky potvrdí, že to byla správná cesta.

Jak se modernizuje stávající výrobek? Co je dnes v rámci módy top ve zdravotnických zařízeních?

Ke spolupráci jsme pozvali nejprestižnější designerskou firmu, která se specializuje i na zdravotnictví, Divan Design. Umělcům jsme dali na starost návrh skořápky produktů, náš vývojový tým pak zajistil jejich správnou funkčnost po technické stránce. Kladli jsme důraz na moderní design s velkým tlakem na excelentní funkčnost v daném prostředí. Dnešní doba v nemocničních zařízeních přechází na styl známý ze Skandinávie nebo z bohatých arabských zemí. Nemocnice má simulovat prostředí domova či hotelového pokoje, používá se např. dřevěný dekor, barevné zpracování dle interiéru, líbivý design, ambientní osvětlení, ergonomie apod.

Nemocnice má simulovat prostředí domova

Zmínil jste, že jste loni investovali do dalšího rozvoje firmy v zahraničí. Byli jste úspěšní?

Spokojeni jsme s obchodními aktivitami v ČR, našich dalších tradičních trzích a nově také na Balkáně, kde dále rosteme. Máme plno zajímavých uskutečněných realizací v Rumunsku, Bulharsku a Chorvatsku. Další jsme si definovali Indii, kterou osobně vidím jako velmi důležitý region pro budoucnost i z hlediska demografie a ekonomiky této země. Byla by chyba tam nebýt. Začátkem října jsme vystavovali naše výrobky v Delhi, kde jsme se společně s naším partnerem zúčastnili jednoho z největších zdravotnických veletrhů v Indii. Na základě zpětné vazby od účastníků jsme si potvrdili naše očekávání, výrobky MZ Liberec boří zaběhlé standardy kvality na indickém trhu. Kromě toho máme aktuálně dvě zajímavé dodávky do Vietnamu a na Filipíny, které posouvají obchod v těchto regionech také na další úroveň. Nemohu však zapomenout na obrovské investiční akce v ČR a na Slovensku. Těšíme se na všechny tyto výzvy.

Rozšíření zahraničních trhů o Balkán, Rumunsko, Bulharsko a Indii

Prestižní veletrh zdravotnického vybavení se každoročně koná v Dubaji. V lednu jste tam byli. Má pro vás smysl se ho zúčastnit i v příštím roce?

Určitě ano. Jedná se o největší veletrh se zdravotnickým vybavením na světě, kdo něco v naší branži znamená, nemůže tam chybět. V Dubaji se chystáme vystavit novou zdrojovou hlavu na našich stropních stativech, které se používají na operačních sálech. Právě zde jsme se v lednu setkali po představení našeho portfolia s pozitivními ohlasy. Dostali jsme obrovské množství poptávek na naši novou generaci výrobků, která půjde do sériové výroby před koncem letošního roku. Těšíme se, že zde v lednu 2025 představíme další část nového portfolia, a jsme zvědaví, co to s našimi zákazníky a trhem udělá. Díky tomu, že do naší práce vkládáme veškerý náš čas, úsilí a emoce, jsme přesvědčeni o úspěchu, který naši společnost posune zase o velký kus dále.

Nové portfolio výrobků, nové zahraniční trhy. Dokážete jako manažer a ředitel firmy vysvětlit, čím to je, že máte tak dobré výsledky?

Dle mé filozofie jsou zaměstnanci základem a zlatem každé firmy. Bez nich to prostě nejde. Co se týká růstu společnosti a nových projektů, máme opravdu velké ambice. Uvědomuji si však, že je k tomu potřeba špičkový, sehraný tým s vizí a ambicemi. Mám pocit, že právě v MZ Liberec se nám ho podařilo dobře poskládat, že opravdu máme ty zaměstnance a talenty na to, abychom dosáhli velkých věcí. Teď je před námi několik let, kdy máme šanci naše velké, světové ambice naplnit a vrátit tak český průmysl i ve zdravotnickém odvětví plnohodnotně na světovou scénu.