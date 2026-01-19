Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

„Pro nás to byla nejdůležitější výstava loňského roku,“ říká majitel společnosti Pavel Šponar a dodává: „Setkávají se na ní bazénáři z celé Evropy a v oblasti technologií opravdu z celého světa. Pokud chcete vědět, kam se obor posouvá, Aquanale je to správné místo.“
Centralplast se zde dlouhodobě řadí mezi prémiové vystavovatele. Loni firma obsadila expozici o rozloze zhruba 120 metrů čtverečních a navázala tak na svou pravidelnou účast z předchozích let. „Jsme už vnímáni jako tradiční vystavovatel a máme i podporu samotného výstaviště,“ doplňuje Pavel Šponar.
Na svém stánku firma nevsadila na množství vystavených produktů, ale na detail a řemeslné zpracování. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout bazén, schodiště nebo svařovaný bar s přelivem – tedy prvky, na kterých je kvalita práce nejlépe patrná. „Odborník se nedívá na to, jestli je to bazén nebo schod. Sleduje rohy, sváry, napojení. Právě tam se pozná skutečná kvalita,“ vysvětluje majitel firmy.
Vedle samotných výrobků představila společnost také vlastní digitální nástroje. Jde o aplikaci určenou především pro zahraniční B2B partnery, která jim umožňuje jednoduše konfigurovat bazény pro koncové zákazníky. „Aplikace funguje na principech virtuální reality. Obchodníci mohou zákazníkům rovnou na tabletu ukázat konkrétní řešení a ihned ho objednat,“ popisuje Pavel Šponar.
Veletrh Aquanale je pro Centralplast především místem osobních setkání. „Bereme ho jako meeting point s partnery z regionů, kde už působíme. Zároveň hledáme nové příležitosti tam, kde dává expanze smysl i z logistického hlediska,“ říká Šponar. Konkurenční výhodu Centralplast staví především na lidech. „Podařilo se nám získat a udržet zaměstnance, kteří umějí skvěle nejen špičkové sváry. A to je něco, co dokážeme velmi dobře nabídnout i na západních trzích,“ dodává.
Digitalizace a chytré bazény
Celý obor se výrazně digitalizuje. „Dnes už bazén běžně ovládáte přes telefon. Je součástí chytré domácnosti – vidíte stav vody, chemii, rolety, provoz technologií,“ říká Pavel Šponar.
Současně roste zájem o polypropylen jako materiál. „Čím dál víc výrobců odchází od betonu nebo folií k polypropylenu. Je to krok ke kvalitě, se kterou pracujeme už roky,“ doplňuje majitel firmy.
Na závěr přidává Pavel Šponar praktickou radu. Ideální doba pro objednání bazénu není jaro. „Pokud se chcete koupat příští léto, nejlepší čas je podzim – září až prosinec. Jen tak budete mít dostatek času nejenom vy, ale i my, si společně vše dobře rozmyslet a připravit tak, aby váš nový bazén překonával všechny původní představy.“
Centralplast s.r.o. sídlí v Hradci Králové a zabývá se svařováním plastů od roku 1993. V dílnách bylo vyrobeno již více než 5 000 bazénů. Přes 95 % současné produkce firmy míří na vývoz do Belgie, Německa, Švýcarska, Nizozemska a Dánska.
Text: Zuzana Boučková