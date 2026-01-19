Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Komerční sdělení
Hradecký Centralplast, který se specializuje na výrobu polypropylenových bazénů, se loni v říjnu představil na prestižním evropském veletrhu Aquanale v Kolíně nad Rýnem. Akce patří k nejvýznamnějším setkáním bazénového a wellness průmyslu v Evropě a přivádí do Německa odborníky z celého světa.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu | foto: Archiv Centralplast s.r.o.

„Pro nás to byla nejdůležitější výstava loňského roku,“ říká majitel společnosti Pavel Šponar a dodává: „Setkávají se na ní bazénáři z celé Evropy a v oblasti technologií opravdu z celého světa. Pokud chcete vědět, kam se obor posouvá, Aquanale je to správné místo.“

Centralplast se zde dlouhodobě řadí mezi prémiové vystavovatele. Loni firma obsadila expozici o rozloze zhruba 120 metrů čtverečních a navázala tak na svou pravidelnou účast z předchozích let. „Jsme už vnímáni jako tradiční vystavovatel a máme i podporu samotného výstaviště,“ doplňuje Pavel Šponar.

Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Na svém stánku firma nevsadila na množství vystavených produktů, ale na detail a řemeslné zpracování. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout bazén, schodiště nebo svařovaný bar s přelivem – tedy prvky, na kterých je kvalita práce nejlépe patrná. „Odborník se nedívá na to, jestli je to bazén nebo schod. Sleduje rohy, sváry, napojení. Právě tam se pozná skutečná kvalita,“ vysvětluje majitel firmy.

Vedle samotných výrobků představila společnost také vlastní digitální nástroje. Jde o aplikaci určenou především pro zahraniční B2B partnery, která jim umožňuje jednoduše konfigurovat bazény pro koncové zákazníky. „Aplikace funguje na principech virtuální reality. Obchodníci mohou zákazníkům rovnou na tabletu ukázat konkrétní řešení a ihned ho objednat,“ popisuje Pavel Šponar.

Veletrh Aquanale je pro Centralplast především místem osobních setkání. „Bereme ho jako meeting point s partnery z regionů, kde už působíme. Zároveň hledáme nové příležitosti tam, kde dává expanze smysl i z logistického hlediska,“ říká Šponar. Konkurenční výhodu Centralplast staví především na lidech. „Podařilo se nám získat a udržet zaměstnance, kteří umějí skvěle nejen špičkové sváry. A to je něco, co dokážeme velmi dobře nabídnout i na západních trzích,“ dodává.

Digitalizace a chytré bazény

Celý obor se výrazně digitalizuje. „Dnes už bazén běžně ovládáte přes telefon. Je součástí chytré domácnosti – vidíte stav vody, chemii, rolety, provoz technologií,“ říká Pavel Šponar.

Současně roste zájem o polypropylen jako materiál. „Čím dál víc výrobců odchází od betonu nebo folií k polypropylenu. Je to krok ke kvalitě, se kterou pracujeme už roky,“ doplňuje majitel firmy.

Na závěr přidává Pavel Šponar praktickou radu. Ideální doba pro objednání bazénu není jaro. „Pokud se chcete koupat příští léto, nejlepší čas je podzim – září až prosinec. Jen tak budete mít dostatek času nejenom vy, ale i my, si společně vše dobře rozmyslet a připravit tak, aby váš nový bazén překonával všechny původní představy.“

Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Centralplast s.r.o. sídlí v Hradci Králové a zabývá se svařováním plastů od roku 1993. V dílnách bylo vyrobeno již více než 5 000 bazénů. Přes 95 % současné produkce firmy míří na vývoz do Belgie, Německa, Švýcarska, Nizozemska a Dánska.

Text: Zuzana Boučková

Nejčtenější

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Komerční sdělení
Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Areály s velkorysými službami pro lyžaře a řadou zimních atrakcí najdete i tam, kde byste to nečekali. Například zhruba 15 minut autem od centra Ostravy. Skalka family park má dostatek kvalitního...

České Švýcarsko láká nejen na ledové království u Brtníků

Komerční sdělení
Jeskyně víl

Zimní České Švýcarsko má atmosféru, kterou v létě jen stěží zažijete. Krajina se uklidní, turistický ruch zeslábne a mezi pískovcovými skalami se rozhostí ticho, jež dává vyniknout kráse detailů....

ŠKODA JS - sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Zakladatel jaderného programu v podniku Škoda ing. Josef Hauer (1919-2004)

Jádro místo střelnice. Novodobá historie původního areálu spojeného se zbrojní výrobou se začala psát 18. května 1956, kdy byly na základě mezistátní dohody ČSR-SSSR zahájeny přípravné práce pro...

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Komerční sdělení
Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Hradecký Centralplast, který se specializuje na výrobu polypropylenových bazénů, se loni v říjnu představil na prestižním evropském veletrhu Aquanale v Kolíně nad Rýnem. Akce patří k nejvýznamnějším...

19. ledna 2026

Komplexní péče v Nemocnici Valtice

Komerční sdělení
Komplexní péče v Nemocnici Valtice

Nemocnice Valtice s.r.o. je moderní soukromé zdravotnické zařízení, které spojuje kvalitní odbornou péči s lidským přístupem.

19. ledna 2026

Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Komerční sdělení
Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Dřevěnky na Borku v Třinci se od letošní sezony stávají novou zastávkou Technotrasy, stezky po industriálních památkách a místech spojených s technikou a řemeslem v Moravskoslezském kraji.

19. ledna 2026

Allwyn předal Centru Paraple více než 4 miliony korun

Komerční sdělení
Pomoc tentokrát putuje například na lyžařské kurzy

Pomoc, která má konkrétní podobu a dlouhodobý smysl. Díky charitativnímu stíracímu losu Paraple se českému Allwynu (dříve Sazka) a jeho zákazníkům podařilo během roku 2025 vybrat celkem 4 264 757...

19. ledna 2026

Krajská zdravotní otevře v děčínské nemocnici nový pavilon s porodnicí

Komerční sdělení
Nadzemní koridor propojuje tři budovy v areálu děčínské nemocnice: pavilon s...

Je jen málo takových nemocničních pavilonů v České republice jako ten, který již brzy otevřou v děčínské nemocnici Krajské zdravotní.

19. ledna 2026

Co se v posledním týdnu řešilo na webu projektu Realiťák roku: prohlídky, nájmy, tržní analýza, vady po koupi i férovost pravidel

RR 20260116

Poslední týden na webu projektu Realiťák roku opět potvrdil, že veřejnost nejvíc zajímají témata, která rozhodují o penězích a bezpečí v praxi: jak připravit nemovitost na prohlídky, co ukazují data...

17. ledna 2026  8:47

ŠKODA JS - sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Zakladatel jaderného programu v podniku Škoda ing. Josef Hauer (1919-2004)

Jádro místo střelnice. Novodobá historie původního areálu spojeného se zbrojní výrobou se začala psát 18. května 1956, kdy byly na základě mezistátní dohody ČSR-SSSR zahájeny přípravné práce pro...

16. ledna 2026

Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Komerční sdělení
Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Areály s velkorysými službami pro lyžaře a řadou zimních atrakcí najdete i tam, kde byste to nečekali. Například zhruba 15 minut autem od centra Ostravy. Skalka family park má dostatek kvalitního...

16. ledna 2026

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Komerční sdělení

Motto „Rosteme spolu, abychom mohli pomáhat druhým“ je hlavní vizí naší školy, která nabízí tříleté akreditované studium regulovaného povolání Sociální pracovník a Předškolní a mimoškolní pedagog...

16. ledna 2026

Jak správně vybrat střední školu? Odpovídá krajská radní

Komerční sdělení
Krajská radní Jindra Mikuláštíková

Blíží se termíny podávání přihlášek na střední školy a mnohé rodiny budoucích studentů už řeší klíčovou otázku: jak správně vybrat?

16. ledna 2026

Mezi nejlepšími v soutěži Ústecký Dent byla i domácí žákyně

Komerční sdělení
Úspěšným žákům osobně poblahopřála také Jindra Zalabáková, 1. náměstkyně...

Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem se pod záštitou ředitelky školy Dagmar Horákové uskutečnil 9. ročník mezinárodní soutěže v modelovacích technikách...

15. ledna 2026

Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Komerční sdělení
Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Terasa už dávno není jen vybetonovaným pláckem pro letní grilování. Stále častěji se stává plnohodnotnou součástí domu, kde ráno v klidu posnídáte, odpoledne vyřídíte pracovní maily v příjemném...

14. ledna 2026  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.