Z Hradce do světa i zpět: bazény do zahraničí a mlhoviště pro město

Poctivé řemeslo z Hradce Králové
Když se z výrobní haly v Hradci Králové vydává na cestu bazén, často míří stovky i tisíce kilometrů daleko. Do Belgie, Švýcarska, Německa, Dánska nebo až za oceán. Přes 95 procent produkce společnosti Centralplast dnes končí v zahraničí.
Rodinná firma s více než třicetiletou tradicí se postupně vyprofilovala jako výrobce zakázkových bazénů z polypropylenu. Každý kus je originál. „Nevyrábíme nádrže na vodu. Každý bazén je podstatným designovým prvkem domu nebo zahrady,“ říká majitel firmy Pavel Šponar, který se svařováním plastů zabývá od roku 1993.
Za úspěchem stojí především lidé. Zkušení svářeči, z nichž mnozí pracují ve firmě přes dvacet let, předávají své know-how mladším kolegům. „Nejlepší svářeči mají v rukách něco, co se těžko učí. Každý svár musí být pevný a zároveň pohledově dokonalý,“ zdůrazňuje Pavel Šponar.
V dílnách už vzniklo více než pět tisíc bazénů. Vlajkovou lodí je řada CENTRAL-POOL®, jejíž základní konstrukce je vyráběná z polypropylenu. Firma ale nezůstává jen u bazénů. Vyrábí také technologické celky pro chemické provozy, nádrže, vzduchotechniku, plastový nábytek, přepravní boxy, ale i lodě nebo mola, pontony atd.. Vše na míru.
Bahamy i Alpy
Cesta na zahraniční trhy nebyla podle vedení firmy jednoduchá. Nejprve přišla expanze do Skandinávie, pak západní Evropy, postupně i do zámoří. Mezi nejvýraznější akce patří například výroba pětadvacetimetrového bazénu na jednom z ostrovů na Bahamách, kam z Hradce putovaly čtyři kontejnery komponentů. Zaměstnanci firmy bazén následně na místě osobně svařili.
Centralplast realizoval také zakázku pro jednoho z pilotů Formule 1 nebo pro různé veřejně známé osobnosti, a to nejen zde v ČR.
„Logistika přepravy rozměrných bazénů přes půl světa je náročná, ale zvládáme ji. Často ani nevíme, pro koho konkrétně bazén vyrábíme. Dozvíme se to až zpětně,“ říká Pavel Šponar.
Podpora města a nová mlhoviště
Přestože většina výroby míří za hranice, firma zůstává pevně spjata s Hradcem Králové. Loni podpořila oslavy 800 let od založení města. Konkrétním výsledkem jsou dvě mlhoviště, která budou už letos v létě sloužit veřejnosti.
V parných dnech nabídnou obyvatelům jednoduché a dostupné ochlazení. I to je podle vedení firmy způsob, jak vrátit část úspěchu zpět domovu.
Bazén na míru uvidí zákazník dřív, než se začne stavět
Zakázková výroba klade vysoké nároky nejen na technickou odbornost, ale také na schopnost komunikace se zahraničními partnery. Digitalizace a robotizace jsou podle vedení společnosti nezbytností, i když jejich zavádění v oblasti unikátní kusové výroby není vždy jednoduché. „Nejsme pásová výroba. Každý projekt je originál, a právě proto musíme technologie přizpůsobovat našemu způsobu práce, ne naopak,“ vysvětluje majitel firmy Pavel Šponar.
Společnost aktuálně pracuje na projektu rozšířené virtuální reality, díky němuž bude mít zákazník možnost vidět reálnou podobu své zahrady s vysněným bazénem už při sestavování cenové nabídky. „Chceme, aby klient přesně věděl, co kupuje. Aby si bazén dokázal představit v konkrétním prostoru, světle i orientaci pozemku,“ doplňuje Pavel Šponar.
Nový nástroj zároveň výrazně usnadní práci obchodního týmu, který se posune od tabulek v Excelu k moderní a intuitivní aplikaci. Princip je podobný e-shopu – zákazník si zvolí rozměry bazénu, barvu, typ schodiště i další prvky a aplikace mu zobrazí vizualizaci v reálných podmínkách. Systém navíc zohlední orientaci pozemku a doporučí ideální umístění bazénu pro co nejlepší zážitek z koupání.
Z malé královéhradecké firmy se stal respektovaný exportér. Přesto Centralplast zůstává pevně zakořeněn doma.
Ať už bazén míří na Bahamy, nebo mlhoviště do centra Hradce Králové, spojuje je stejné řemeslo a důraz na detail.
Text: Zuzana Boučková