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Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět

Komerční sdělení
Zatímco většina porevolučních podnikatelů snila o rychlém zbohatnutí, v jedné královéhradecké garáži se v roce 1990 začal rodit příběh, který dnes bere dech. Příběh o tom, jak se od svařování prasklých autonárazníků dá dojít až k luxusním bazénům, třeba v Karibiku.

Komerční sdělení

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Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět

Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět | foto: Centralplast s.r.o.

Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět
Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět
Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět
Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět
7 fotografií

Když se dnes projdete moderním výrobním areálem společnosti Centralplast v Hradci Králové, jen těžko si představíte, že na samém počátku stála jediná stará svářečka plastů schovaná ve sklepě. Pavel Šponar, zakladatel a majitel firmy, ji má ve své kanceláři dodnes. Je to pro něj víc než jen kus nostalgického kovu – je to symbol rodinné tradice a poctivého fortelu, na kterém celá úspěšná manufaktura vyrostla.

Všechno to začalo u jeho otce v brusírně skla. Malý Pavel jako osmiletý kluk fascinovaně sledoval, jak táta sám ze svařených PVC desek vyrábí kádě na leštění skla kyselinou. Po revoluci otec svářečku odkoupil a schoval ji doma. Netrvalo dlouho a objevil se známý, který dovážel bouraná auta, s prosbou o opravu plastového nárazníku. Povedlo se. Zpráva o šikovných rukách se mezi motoristy rozkřikla rychlostí blesku, a garáž se tak začala plnit zakázkami.

„Od oprav prasklých autonárazníků v malé garáži až po luxusní bazény nejen v západní Evropě. To je příběh poctivé práce a zlatých českých rukou z Hradce Králové.“

Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět

Skutečný byznys se však rozjel až po Pavlově návratu z vojny. S tátou pracovali po večerech a víkendech. V roce 1994 si Pavel Šponar pořídil živnostenský list. Začátky ale nebyly snadné – po dvou letech úspěšného růstu v garáži zasáhla typická česká vlastnost: sousedská závist. Firma se proto musela stěhovat do větších prostor. S novým místem přišly i nové výzvy. Od vzduchotechniky pro zemědělství, jímek a septiků byl už jen krůček k produktu, který firmu proslavil nejvíce.

V roce 2003 v dílně vyrobili první bazén a okamžitě se otevřely dveře pro export. Růst byl raketový, v některých letech dosahoval až 200 procent ročně. V roce 2007 oficiálně vznikla společnost Centralplast, která se v roce 2013 usídlila na současné adrese v Hradci Králové. O dva roky později firma představila svou prémiovou značku CENTRAL-POOL a začala pravidelně jezdit na prestižní evropský veletrh Aquanale v Kolíně nad Rýnem.

Centralplast s. r. o. sídlí v Hradci Králové a zabývá se svařováním plastů již od devadesátých let. V její dílně bylo vyrobeno více než 5 000 bazénů. Přes 90 % současné produkce firmy míří na vývoz do zemí západní Evropy i zámoří. Vedle prémiových bazénů CENTRAL-POOL vyrábí také vzduchotechniku, nádrže, boxy pro zvířata, zakázkový nábytek a plastové lodě.

Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět

Dnes směřuje přes 90 procent produkce královéhradecké manufaktury za hranice – zejména do Belgie, Švýcarska, Německa, Dánska nebo Nizozemska. Polypropylenové bazény z Hradce Králové si objednávají také celebrity, a to nejen v Čechách. Skutečným logistickým i řemeslným oříškem byla v roce 2024 dodávka pětadvacetimetrového designového bazénu na Bahamy, kam firma vypravila čtyři kontejnery materiálu a její lidé ho přímo na karibském ostrově zkompletovali.

Centralplast se však nebojí ani extrémních rozměrů, které berou dech i samotným odborníkům v oboru. Dokonalým důkazem mistrovství hradeckých svářečů byla zakázka z roku 2025 pro klienta v Bavorsku. Do Německa odjížděl v jednom jediném kuse obří bazén o vnitřním rozměru 25 x 3 metry. Když se k němu připočetla technologická šachta, vnější délka dosáhla neuvěřitelných 26,3 metru a celé dílo vážilo téměř 3,5 tuny. Transport takového kolosu přes hranice byl sice logistickou maturitou, ale pro firmu, která sází na stoprocentní přesnost a kvalitu každého sváru, to byla jen další splněná meta. Každý kus plastu, který opustí zdejší dílny, totiž není pouhou nádrží na vodu, ale originálním designovým prvkem, za nímž stojí poctivé řemeslo.

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