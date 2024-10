Vědci, inovátoři a zaměstnavatelé převzali ocenění Buďte inspirací

Smyslem této akce je podpořit jednotlivé aktéry a současně jejich činnost zviditelnit, aby se jí mohli inspirovat ostatní. Soutěž tvoří čtyři kategorie.

Inovativní projekt

Hlavní cenu získalo Statutární město Hradec Králové za projekt Dobročinný obchod – RE-USE. Ten slouží jako součást dlouhodobého úsilí města o snižování množství odpadů. V centru mohou občané odevzdávat a nakupovat funkční předměty, které by jinak skončily na skládce. Zisk z prodeje putuje na výsadbu zeleně ve městě, čímž projekt podporuje nejen ekologii, ale také zlepšuje životní prostředí.

Cenu veřejnosti si odneslo město Jaroměř díky implementaci finského programu KiVa do všech škol na Jaroměřsku. KiVa učí děti, učitele i rodiče, jak efektivně rozpoznat a řešit šikanu. Zaměřuje se na celkový rozvoj socio-emočních dovedností dětí, podporuje fungování zdravých vztahů v kolektivu, učí žáky efektivní komunikaci svých potřeb a asertivnímu chování. Podstatou programu je prevence, klíčová je proto pravidelnost a návaznost.

Inspirativní sociální podnik

Hlavní cenu odborné poroty získalo Sdružení Neratov, které provozuje chráněná pracoviště, chráněné bydlení a denní stacionáře. Díky svému přístupu k zaměstnávání hendikepovaných se stalo jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, momentálně zaměstnává téměř 210 lidí, z toho je 150 zaměstnanců s různým typem postižení. Jeho pracovníci neustále přicházejí s novými nápady, například začali spolupracovat s firmou COOP na provozu obchodu s nepřetržitým přístupem pomocí mobilní aplikace.

Cenu veřejnosti obdržela Kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, kterou provozuje organizace PFERDA. Kavárna zaměstnává osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním, čímž podporuje jejich integraci do společnosti. Poskytuje nejen pracovní trénink, ale také vytváří přívětivé prostředí pro návštěvníky včetně dětí a domácích mazlíčků.

Inspirativní spolupráce výzkumných organizací a firem

První místo získala Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové za Výzkum a vývoj speciálních textilií pro ochranu při nouzových a krizových situacích (TexPrevent). Výzkumníci pracují na vývoji ochranných oděvů, které by zároveň byly příjemné na nošení. Ochranu zajišťuje mechanická bariéra z nanovláken a o dezinfekci po kontaminaci se starají sekundárně působící aditiva integrovaná do textilních vláken. Tyto materiály bude možné používat opakovaně a poslouží profesionálům i běžné veřejnosti, a to třeba v podobě roušek a respirátorů.

Stříbrnou medaili udělila porota pracovníkům Výzkumného ústavu živočišné výroby za vytvoření krmné směsi s přídavkem sušeného chmele (Hoppig) pro krmení jatečních prasat. Podíl chmele vybalancovali výzkumníci tak, aby dodal co největší množství pozitivně působících látek, ale současně směs nezhořkla tak, aby ji zvířata odmítala jíst.

Na třetím místě skončila Univerzita Hradec Králové s projektem na aplikaci dynamických systémových modelů pro zajištění kybernetické bezpečnosti systémů energetických rozvoden (ADSPS).

Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Soutěž Buďte inspirací oceňuje nejen inovativní a inspirativní zaměstnavatele, ale také ty, kteří věnují pozornost věkové struktuře svých zaměstnanců, umí s ní pracovat, dávají příležitost osobám ve vyšším věku nebo mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu. Přínos soutěže je v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Kraj vyhlašuje soutěž už potřetí a letos se přihlásilo 25 zaměstnavatelů z celého regionu. Přihlášené společnosti hodnotí odborná porota ve třech kategoriích. Z každé vzešel jeden vítěz:

Malá společnost do 49 zaměstnanců – Život bez bariér

Spolek pomáhá již od roku 2004 zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Tato snaha vychází z individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Managment společnosti se vzdělává v oblasti práce se zaměstnanci 55+, společnost umožňuje přechod na jiné pracovní pozice, které jsou pro zaměstnance vhodnější, a také umožňuje různé flexibilní formy zaměstnání.

Střední společnost 50–249 zaměstnanců – ELTON hodinářská

Ve společnosti působí 19 % zaměstnanců ve věku nad 55 let. Společnost také nabízí přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance nebo uvolňuje pracovníky s ohledem na zajištění péče o osobu blízkou. Společnost realizuje pravidelné roční pohovory, na jejichž základě vyhodnocuje situaci jednotlivých zaměstnanců. Při takovém pohovoru se například zaměstnankyně zmínila, že by si ráda snížila pracovní úvazek, společnost jí to umožnila. Po zavedení změny je situace po určité době vyhodnocena jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Velká společnost nad 250 zaměstnanců – Datwyler Sealing Technologies CZ

Datwyler Sealing Technologies CZ působí v Novém Bydžově a zaměstnává 534 osob, přičemž 15 % je ve věku 55+. Společnost dlouhodobě pracuje s principy Age managmentu. Informace od zaměstnanců získává prostřednictvím pravidelných pohovorů či z průzkumů spokojenosti. Zaměstnanci ve vyšším věku mají možnost přejít na jinou pracovní pozici, která odpovídá jejich možnostem, mohou využít zkrácené úvazky nebo pružnou pracovní dobu. Zaměstnanci mohou v případě potřeby také pečovat o osobu blízkou.

Více informací naleznete na webu: www.budteinspiraci.cz.