Když se rozzáří vánoční strom, kolem Mariánského sloupu se rozjedou bruslaři a náměstím se začne linout vůně vánočních dobrot, je jasné, že vánoční čas v Hradci Králové začal. Královské vánoční trhy se letos na Velké náměstí vrátí od 29. listopadu do 23. prosince a po celé sváteční období nabídnou prostor, kde se dá zastavit na něco dobrého, vybrat vánoční dárek, zabruslit si nebo si poslechnout koncert. Tak co všechno letos na návštěvníky čeká?
Vánoční čas začne slavnostním rozsvícením stromu
První adventní neděle 29. listopadu bude patřit tradičnímu rozsvícení vánočního stromu. Program začne v 17 hodin vystoupením Královéhradeckého dětského pěveckého sboru Jitro, Jitříčko a Vlčí máky. Samotný strom se rozzáří v 18 hodin a následovat budou muzikálové hvězdy Gabriela Stejskalová a Radim Flender. Večer uzavře kapela Epydemye se svým programem Milé děti.
Rozsvícením ale dění na Velkém náměstí teprve začne. Vánoční vesnička zůstane otevřená až do 23. prosince. Stánky budou od pondělí do pátku v provozu od 13 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. V zahajovací neděli 29. listopadu bude tržiště otevřené od 16 do 20 hodin a poslední den trhů 23. prosince od 10 do 17 hodin.
Vánoční vesnička, dárky i něco dobrého na zahřátí
Návštěvníci se mohou těšit na pestrou nabídku vánočních dárků, řemeslných výrobků i nejrůznějších dobrot a nápojů na zahřátí. Atmosféru vánoční vesničky doplní také tradiční kovářský stánek, vyhlídkové kolo nebo kolotoč pro děti.
„Program jsme letos poskládali tak, aby měl každý den trochu jiný nádech. Středy budou patřit hlavně dětem, čtvrtky nabídnou rockovější program, víkendy budou zaměřené na celé rodiny napříč generacemi a neděle budou o něco klidnější, s větším prostorem pro folkovou a pohodovější hudbu. Rádi bychom, aby si každý našel něco svého a měl důvod se na trhy během adventního období vracet opakovaně,“ říká Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.
Hudba každý den i známá jména
Kulturní program bude probíhat po celou dobu trhů. Na pódiu se vystřídají místní pěvecké sbory, základní umělecké školy, začínající interpreti i známé osobnosti české hudební a kulturní scény.
Mezi výrazná jména letošního programu patří například Ilona Csáková, Vladimír Hron, Michael Foret, Slávek Janoušek, Jablkoň nebo Neřež Trio. Vedle nich dostanou prostor také regionální kapely, pěvecké sbory a mladí hudebníci.
Soutěž Adventní talenty Hradce Králové se letos rozšíří o nové kategorie – vedle hudebních vystoupení také o divadlo a dramatický projev a tanec a pohybové umění. Na pódiu se tak představí ještě pestřejší škála mladých talentů z Hradce a okolí.
Výrazně se letos rozšíří také spolupráce s festivalem Rock for People. Zatímco loni patřil jeho dramaturgii jediný den, letos si vezme pod křídla hned tři rockové čtvrtky a celkem nabídne až devět vystoupení. Mezi hlavními jmény jsou Sofian Medjmedj, Redzed a The Silver Spoons. Právě Sofian Medjmedj navíc v Hradci odehraje své jediné exkluzivní vystoupení do konce roku 2026. Rock for People tak letos nebude jen jednorázovým zpestřením, ale výraznou součástí vánočního programu.
Přehled všech vystoupení a jednotlivých dnů nabídne kompletní program Královských vánočních trhů.
Vánoce nejsou jen pro dospělé
Jedním z nejvýraznějších dnů bude tradičně 5. prosinec, kdy Velké náměstí ovládne mikulášský program s Mikulášem, čerty a anděly. Chybět nebude sváteční atmosféra, dětská radost ani trochu toho čertovského napětí.
Během prosince se budou děti moci zapojit také do soutěží a dalšího doprovodného programu. Ve všedních dnech je čeká interaktivní zpívání a soutěžení s Kamilem nebo s Terezou, které nabídne hudbu, zábavu a prostor pro zapojení malých návštěvníků.
Bruslení přímo kolem Mariánského sloupu
Jednou z dominant vánočního náměstí bude opět venkovní kluziště. Chlazená ledová plocha o rozloze téměř 400 metrů čtverečních obepne Mariánský sloup přímo uprostřed vánoční vesničky.
Vstup na led je zdarma a návštěvníci, kteří si nepřinesou vlastní vybavení, mohou využít půjčovnu a broušení bruslí. Od 29. listopadu do 23. prosince bude kluziště otevřeno ve všední dny od 13 do 21 hodin, v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 10 do 20 hodin.
Kluziště navíc zůstane v provozu i po skončení samotných trhů, a to až do 6. ledna 2027 do 18 hodin. V provozu bude i během vánočních svátků a na přelomu roku, jen s upravenou otevírací dobou.
Na trhy raději bez auta
Během předvánočního období bude parkování přímo na Velkém náměstí výrazně omezené, a proto pořadatelé doporučují využít městskou hromadnou dopravu nebo některé z parkovacích možností v širším centru.
Návštěvníkům cestu nově usnadní také speciální vánoční linka MHD, která propojí Terminál HD a hlavní nádraží s centrem města a Velkým náměstím. Na Velkém náměstí bude autobus zastavovat před budovou Galerie moderního umění, tedy přímo u vánočních trhů.
Vánoční linka bude v provozu od 16 do 21 hodin a pojede v pravidelném 30minutovém intervalu. Cestující ji budou moci využít zdarma.
Královské vánoční trhy se na Velkém náměstí uskuteční od 29. listopadu do 23. prosince 2026. Kluziště zůstane otevřené až do 6. ledna 2027. Díky rozmanitému programu nabídnou trhy důvod vracet se na Velké náměstí opakovaně – pokaždé za trochu jinou atmosférou, hudbou nebo zážitkem.
Kompletní informace najdete na webu Vánoce v Hradci.