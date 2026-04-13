Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Východočeský Vamberk ale už téměř devadesát let patří mezi místa, odkud putují do světa výrobky, bez nichž by moderní civilizace jednoduše nefungovala. Svařovací dráty ze závodu společnosti ESAB spojují ocel, konstrukce i celé projekty napříč kontinenty.

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě
8 fotografií

Produkty z vamberecké výroby na první pohled neuvidíte. Nejsou to finální výrobky, které by poutaly pozornost. Přesto drží náš svět pohromadě. Bez kvalitních svařovacích materiálů by nevznikly mosty, průmyslové celky nebo obyčejné pivní sudy.

Ve výrobních halách ve Vamberku hučí stroje a na velkých cívkách se navíjejí materiály, které po složitém technologickém procesu míří do celého světa. Každý drát je výsledkem přesné výroby, kontroly a testování. Přídavné svařovací materiály, které zde vznikají, se stávají součástí větších celků – finální podoba jejich práce je vidět až ve výsledných konstrukcích.

A právě na kvalitu je kladen maximální důraz. Bez ohledu na to, zda jde o menší zakázku, nebo o projekty pro náročná průmyslová odvětví, musí materiály splňovat ty nejpřísnější požadavky. „Požadavky zákazníků jsou velmi vysoké a neustále se zpřísňují i pravidla Evropské unie. Dnes už nejde jen o kvalitu samotného výrobku, ale i o původ surovin, jejich dopad na životní prostředí nebo bezpečnost v celém výrobním procesu. To pak dokládá celá řada certifikací, kromě asi nejznámějších ISO standardů jsme držiteli celé řady certifikací pro jaderný a loďařský průmysl a mnoho dalších odvětví. Produkty z ESABu možná nevidíte, ale jsou všude kolem nás, a třeba pokud jste se bedlivě dívali, už jste někde, kde se něco vyrábí, naše charakteristické žluté balení zahlédli.“ říká HR manažerka Gabriela Tóthová.

Z Vamberku tak putují materiály, které spojují mostní konstrukce, tlakové nádoby i zařízení pracující hluboko pod hladinou moře. Svařovalo se s nimi i při stavbě ikonického mrakodrapu Burdž Chalífa v Dubaji. A stejně tak jsou součástí výroby sudů, ze kterých si lidé po celém světě čepují pivo.

Tradice z východních Čech, která obstála v čase

Kořeny výroby ve Vamberku sahají až do roku 1938. Z malého závodu se postupně stal důležitý hráč s globálním dosahem, který je dnes součástí mezinárodní skupiny ESAB. Za desítky let se změnilo téměř vše – technologie, výrobní postupy, výrobky samotné i nároky zákazníků. Co ale zůstává, je důraz na spolehlivost a kvalitu. Právě na nich stojí pověst vambereckého závodu dodnes.

Vamberk jako místo inovací

Ani téměř devadesátiletá tradice neznamená stagnaci. Naopak. Vamberecký závod se aktivně podílí na vývoji nových materiálů a technologií. Jednou z nedávných novinek je výroba hliníkového svařovacího drátu. Jeho vývoj trval mnoho měsíců a vyžadoval nejen technické know-how, ale i trpělivost a týmovou spolupráci. Dnes tento materiál rozšiřuje možnosti využití například v automobilovém průmyslu, kde roste potřeba pracovat s lehkými a odolnými materiály. „Dále naše materiály míří do výroby osobních vagonů, zemědělské techniky a zajímavostí může být aplikace při výrobě příhradových konstrukcí pro koncertní stage. Byla to výzva, ale zvládli jsme ji. Je to důkaz, že i z Vamberku můžeme přinášet řešení, která obstojí v celosvětové konkurenci,“ doplňuje Tóthová.

Stabilita, která má jméno Vamberk

Poslední roky přinesly průmyslu řadu výzev – od pandemie přes ekonomické výkyvy až po změny na trzích. Vamberecký ESAB se s nimi dokázal vyrovnat a dál pokračuje v rozvoji. Závod zůstává stabilní součástí skupiny a zároveň jedním z jejích klíčových výrobních pilířů. Důležitou roli v tom hrají i lidé – zkušený tým, který se podílí nejen na výrobě, ale i na jejím neustálém zlepšování. „Velikou výhodou je pro nás široké portfolio. Nejsme závislí pouze na automotive segmentu trhu. Dodáváme dráty pro oil&gas – ropovody, tankery, námořní plošiny, pro obranný průmysl nebo energetiku – od spaloven přes větrné až po jaderné elektrárny či pro stavebnictví,“ dodává Tóthová.

