Už 10 let vás máme rádi - Aupark slaví výročí, ale dárky získáte vy

Slavíme my. Radost máte vy
Přijďte si pro svou odměnu. Od 14. do 28. února čeká návštěvníky Auparku speciální Valentýnská akce, do které se zamilujete i vy. V přízemí obchodního centra totiž vznikne láskyplná zóna dekorací a balonků, kde si vyzkoušíte něco, co k oslavám patří nejvíce – radost z překvapení.
Stačí jediné… Stáhnout si novou aplikaci Aupark.
Každý, kdo si aplikaci na místě stáhne, získává okamžitou odměnu. Volba probíhá zábavnou formou. Návštěvník si vybere kartičku ze stěny odměn, aniž by předem věděl, co ho čeká. Hned po otočení se dozví, jaký dárek si odnáší.
A nabídka rozhodně stojí za to. Mezi odměnami nechybí kosmetické vzorky Manufaktury, osvěžující ledové čaje nebo citronády z Waf-Waf, ale ani nabité kartičky do KFC nebo poukázky do obchodů v Auparku. Na některé šťastlivce čekají i elektrické kartáčky, powerbanky, fritézy, kávovary či chytré hodinky Apple Watch.
Nová aplikace: jednodušší a přehlednější
Součástí oslav v letošním roce je spuštění nové aplikace Auparku, která návštěvníkům usnadní orientaci v centru, přinese přehled akcí, novinek i výhod. Právě stažení aplikace je vstupenkou k dárkům a zároveň pozvánkou do další kapitoly vztahu mezi centrem a jeho návštěvníky.
Váš Aupark. Už 10 let
Aupark je po celou dekádu místem, kam se lidé z Hradce Králové i východních Čech vrací za nákupy, gastronomií, inspirací, tvořením i setkáváním. A měsíc lásky je ideální příležitostí připomenout všem, že dobré vztahy stojí za oslavy.
Máme vás rádi. Už 10 let.
Slavíme výročí, ale dárky dostáváte vy.
Přijďte si pro ně 14.–28. února.