Týden vzdělávání nabídne zdarma akce o zdraví i bezpečnosti online

„Týden vzdělávání dospělých je unikátní v tom, že na jednom místě nabízí desítky různorodých vzdělávacích příležitostí pro veřejnost, a navíc zcela zdarma. Každý si může vybrat podle toho, co ho zajímá nebo co právě potřebuje – od praktických dovedností přes osobní rozvoj až po témata spojená s rodinou, zdravím či pracovní orientací. Jsem rád, že se nám společně s Úřadem práce daří tuto nabídku každoročně rozšiřovat a zpřístupňovat ji lidem napříč celým krajem,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán.
Program bude velmi pestrý. Každý den bude například možné zapojit se do cvičení s Ivou Kufr, které je určeno pro všechny, kdo chtějí rozhýbat tělo a zlepšit svou kondici. Dne 2. listopadu se uskuteční seminář Oddlužení v praxi občanské poradny, který účastníkům vysvětlí podmínky vstupu do insolvenčního řízení, povinnosti dlužníka i celý průběh oddlužení.
Ve všech zapojených městech bude možné navštívit také tvůrčí dílnu zaměřenou na výrobu podzimního věnce. Několikrát během týdne se představí aplikace Můj život po škole, která pomáhá mladým lidem lépe se zorientovat při volbě povolání a uvědomit si budoucí životní náklady.
Hned dvě online přednášky nabídne program 3. listopadu. Trávicí systém v harmonii se zaměří na propojení trávení a nervového systému a nabídne praktické tipy, jak jeho fungování ovlivňuje nejen strava, ale také psychické rozpoložení a způsob stravování. Přednáška Cesta zpátky k sobě – Jak žít v souladu se sebou se bude věnovat osobnímu rozvoji, vnitřnímu klidu a praktickým nástrojům pro spokojenější každodenní život. Ve stejný den nabídne program také kurz nazvaný Co ze starých riflí, během kterého si účastníci vyrobí z nepotřebného oblečení nový výrobek.
Na bezpečnost v digitálním prostředí upozorní 4. listopadu online preventivní přednáška 3Z – Zastav! Zavěs! Zkontroluj! Účastníci se dozvědí, jak rozpoznat kybernetické podvody, při kterých se pachatelé vydávají například za policisty, bankéře, lékaře či potenciální partnery, a osvojí si jednoduché pravidlo, jak v podobných situacích postupovat.
Na čtvrtek 5. listopadu je naplánovaný on-line webinář Pornografie u dětí a dospívajících: rizika, dopady a prevence. Ve stejný den se uskuteční také kurz Jak otevírat náročné rozhovory, který poradí, jak citlivá témata komunikovat srozumitelně a bez zbytečného konfliktu. Závěr týdne 6. listopadu doplní online seminář Vánoce v české rodině zaměřený na prožívání nadcházejících svátků.
Kompletní nabídku všech akcí, včetně termínů, míst konání a způsobu přihlášení, najdou zájemci na webu www.vzdelavanikhk.cz.