Tradice i nové nápady. ESAB spojuje svět už 120 let

Firma má velké plány a neustále přichází s novinkami, naposledy to byl třeba hliníkový svařovací drát.

Tradice s velkou budoucností

V roce 1904 vyvinul švédský inženýr Oscar Kjellberg první obalenou svařovací elektrodu na světě a současně založil ESAB. Mohl by být hrdý na to, jakou tradici vybudoval a kam nyní kráčí svařování jako obor samotný. Vamberecký tým dělá maximum pro úspěšné pokračování bohaté tradice. „Pokrok nezastavíte, děje se i v našem oboru. Možná vás překvapí, že se svařuje také hliníkem. A protože se Vamberk nezalekne žádné výzvy, podařil se nám neskutečný kousek, na který jsme patřičně hrdí. Naši experti z Vamberka dali hlavy dohromady, překonali porodní bolesti a v letošním roce jedeme ve zkušebním provozu výroby hliníkového svařovacího drátu,“ říká manažerka firmy Gabriela Tóthová s odkazem na jednu z posledních novinek.

Firma ESAB spojuje svět

Přídavné svařovací materiály, které společnost vyrábí, jsou součástí větších celků. Jsou určeny pro další použití a finální výrobek je až na konci tohoto procesu. Cílí standardně na kvalitu a ta musí být kvůli přísnému požadavku zákazníků vždy TOP. Ať se jedná o malého zákazníka nebo jaderný průmysl, a že zde jsou opravdu hodně přísní. Navíc požadavky EU se stupňují, a tak už se nebavíme pouze o kvalitě vstupní suroviny, ale například i o jejím dopadu na životní prostředí. Velmi ostře se sleduje bezpečnost, a to v průběhu celého výrobního procesu. Je toho ale samozřejmě víc. Produkty z firmy ESAB tedy přímo neuvidíte. Ale víte, že drát z Vamberka drží pohromadě nejvyšší budovu světa – impozantní mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji?

85 let na trhu

Minulý rok byl ve společnosti ESAB ve znamení oslav, sešla se dvě velká výročí a jedna pravidelná a oblíbená akce. Konkrétně tedy 85 let založení výroby ve Vamberku, 30 let pod značkou ESAB a setkání s bývalými zaměstnanci. „Rozdělili jsme oslavy na dvě části. V září proběhla veřejná akce a v listopadu akce pouze pro zaměstnance. Naši zaměstnanci se stravují v závodní jídelně a my jim připravili malé poděkování týdnem s vybranými českými specialitami, plně v režii společnosti,“ říká HR manažerka firmy Gabriela Tóthová.

Den otevřených dveří bodoval

Šlo již o druhý ročník, první se konal před pěti lety. „Opět jsme zastavili stroje a hrdě pozvali veřejnost do hlavních výrobních závodů. Přišlo se podívat asi 1400 návštěvníků, veřejnost, rodinní příslušníci i bývalí zaměstnanci, kterým jsme nabídli i doprovodný kulturní program či drobné občerstvení,“ zavzpomínala Gabriela Tóthová. Skvělou atmosféru nám podpořilo fantastické počasí, příjemná živá hudba nebo třeba skvělé jídlo.

V letošním roce zase silnější

Rok 2023 byl pro ESAB zajímavý, náročný, plný očekávání, překvapení a změn. Je největší výrobní jednotkou skupiny ESAB CORPORATION a čelil různým krizím – zdravotním, ekonomickým, politickým... „Dokázali jsme je všechny překonat a zvládnout. Dokonce nabíráme nové zaměstnance, z čehož mám jako personalistka velikou radost,“ sděluje Tóthová. ESAB je tak v roce 2024 zase o něco silnější. Více informací o firmě najdete na webové stránce www.esabvamberk.cz.