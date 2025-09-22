To se (vy)hodí aneb říjen v Auparku

PRÁSKněte do bot a vyrobte si kostým hrdiny!
Hned na startu měsíce pro vás Aupark chystá Výstavu komiksových děl (25. 9.–2. 10.), která plynule přejde do Výtvarné dílny (1.–2. 10.). Tam se z vás stanou doslova superhrdinové. Z recyklovaných materiálů, jako jsou oblečky, nevyužité papíry, kartony z obchodů nebo staré bannery, si totiž vyrobíte pláště, masky, odznaky i meče. Zkrátka kostýmy, které by mohly být klidně na plakátu Marvelu. Stačí dorazit i s dětmi do Auparku mezi 13. a 18. hodinou a zapojit špetku fantazie.
Přijďte se pobavit, tvořit a ukázat dětem, že i udržitelná cesta může být plná zážitků. Ať už vaší superschopností bude fantazie, kreativita nebo pocit, že držíte v rukou budoucnost planety.
Výstava komiksových děl v Auparku: 25. 9.–1. 10. 2025
Výtvarná dílna v Auparku: 1.–2. 10. od 13 do 18 hod.
Charitativní, etický, trendy BLOGES MARKET
Recyklace je široké téma, které v Auparku vydá na celý říjen. Proto si do kalendáře zapište také i sobotu 11. října, kdy se do OC Aupark vrací událost, jaká už dávno překročila hranice běžného nákupu: Charitativní BLOGES MARKET. Setkáte se s tvářemi české módy, influencerkami, koupíte si kousky, které zazářily na přehlídkách, a přitom přispějete na dobrou věc. Celý výtěžek totiž putuje na charitu.
A jaký tu bude hvězdný doprovod? Celou akcí provede Nikol Moravcová a dále tu bude zpěvačka Sharlotta, topmodelky Andrea Bezděková a Kristýna Schicková a také etická móda konceptu On the boat. To vše od 14 do 18 hodin. Přijďte si i vy koupit oblečení za výhodnou cenu a udělat dobrý skutek. Minulý rok se i díky vám podařilo vybrat 38 000 Kč na Fond ohrožených dětí.
Aupark v říjnu ukazuje, že recyklace není jen třídění, je to životní styl, který umí být hravý, kreativní a smysluplný. Přijďte se přesvědčit – ať už na komiksovou dílnu s dětmi, nebo na módní zážitek, který pomáhá. Protože to se (vy)hodí.