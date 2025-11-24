Teleflex v HK: Jistá práce v moderním prostředí pro lidi z regionu

Najít zaměstnavatele, který nabízí jistotu, férové podmínky a práci s přesahem, dnes není samozřejmost. Teleflex v Hradci Králové ale přesně takovým místem je. Zdejší výroba je součástí globální skupiny, která vyrábí zdravotnické prostředky pomáhající lékařům zachraňovat životy po celém světě.
Výběrko bez stresu – poznáme se navzájem
Do výroby Teleflexu se mohou hlásit i uchazeči bez praxe. Celé výběrové řízení probíhá v pohodové atmosféře a zvládne se během jednoho dne. Kandidáty přivítá personalistka Pavlína spolu s vedoucí výroby – představí firmu, výrobky i mzdové podmínky. Následuje jednoduchý obecný test a krátký test manuální zručnosti, který simuluje budoucí práci.
Ti, kteří postoupí do druhého kola, se zúčastní komentované prohlídky výroby. Uvidí, jak vypadá jejich možné budoucí pracoviště – čisté, klimatizované a bezprašné prostory, kde se klade důraz na hygienu a přesnost. „Naše výrobky míří k pacientům po celém světě. Proto je pečlivost i čistota naprosto zásadní,“ doplňuje ředitel výroby českých závodů David Korecki.
Závěrem probíhá osobní pohovor, kde se mluví o představách obou stran. Úspěšní kandidáti často podepisují všechny dokumenty už tentýž den.
Začátek, který má smysl
Noví kolegové dostanou kompletní zaškolení. Každého z nich vede TWI školitel, který pomáhá s adaptací a prvním obdobím ve výrobě. Během roku nechybí produktová školení nebo např. Týden kvality, kdy zaměstnanci poznávají, jak jejich práce ovlivňuje životy pacientů, mohou se setkat i s lékaři, kteří s výrobky pracují.
Ve výrobě lékařské techniky se ženám daří – právě jejich pečlivost, trpělivost a smysl pro detail jsou v této profesi nenahraditelné. Firma poskytuje stabilní zázemí, pravidelné navyšování mezd, vlastní kantýnu s jídly připravovanými na místě, parkování v areálu, svozy z okolí, benefity, jako je penzijní připojištění nebo benefit kartu i možnost zapojit se do dobrovolnických aktivit a firemních akcí.
Teleflex nabízí také příležitosti pro profesní růst – z operátora se lze vypracovat na týmového lídra nebo supervizora. Zároveň firma podporuje vzdělávání, rozvoj a přichází i s moderními nástroji komunikace. Zaměstnanci využívají interní aplikaci, díky které mají aktuální informace o dění ve firmě i novinkách vždy po ruce – a to jak ve výrobě, tak v kancelářích.
„Práce v Teleflexu mě baví – vím, že to, co děláme, má smysl. Cítím jistotu pro celou mou rodinu, a to je dneska strašně důležité,“ říká operátorka výroby Jana, která v Teleflexu pracuje už více než deset let.
„Vážím si každého, kdo se rozhodne stát součástí našeho týmu. Lidská práce je pro nás to nejdůležitější,“ uzavírá ředitel českých závodů Pavel Háněl.
Chcete se o Teleflexu dozvědět víc? Sledujte www.praceteleflex.cz nebo profily na sociálních sítích, kde najdete příběhy kolegů, novinky i aktuální nabídky práce.