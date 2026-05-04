Teleflex: Moderní výroba, která stojí na lidech i kvalitě

V závodě společnosti Teleflex v Hradci Králové to potvrzují každý den. Produkty, které zde vznikají, směřují do nemocnic po celém světě. A každý z nich musí splňovat přísné požadavky na kvalitu i bezpečnost.
Technologie mohou být nové, smysl práce se nemění
Automatizace a inovace posouvají výrobu kupředu. Zvyšují efektivitu, pomáhají s přesností a snižují rutinní činnosti. Moderní technologie hrají stále větší roli, ale zodpovědný přístup lidí zůstává.
Práce ve výrobě zdravotnických prostředků tak dnes není pouze o manuální činnosti, ale i o pochopení širších souvislostí. Každý krok v procesu má dopad na výsledný produkt – a tím i na pacienta.
Kvalita jako společná odpovědnost
Právě důraz na kvalitu je jedním z hlavních témat, které se prolíná napříč celým závodem. „Zájem o kvalitu produktu má přímý vliv na péči o pacienta,“ potvrzuje Jiří, supervizor výroby.
Výroba probíhá v čistých prostorech, kde jsou standardem přísná hygienická pravidla. Nejde jen o technologii, ale o přístup – vědomí, že každý detail má význam.
Lidé, kteří stojí za úspěchem
I přes rostoucí míru automatizace zůstává nejdůležitějším prvkem člověk. Ať už jde o operátory ve výrobě, techniky, inženýry nebo týmy podpory, každý má v celém procesu své místo.
Teleflex dlouhodobě investuje nejen do technologií, ale i do rozvoje zaměstnanců. Právě díky tomu se lidé mohou posouvat na nové pozice a rozvíjet své dovednosti. „Mnoho bývalých operátorů jsou na pozici supervizorů, procesních techniků, QC kontrolorů nebo v laboratořích. To jsou opravdu hezké příběhy,“ dodává supervizor výroby Jiří.
Úspěch, který potvrzují výsledky
Uplynulý rok patřil mezi úspěšné. Závody Teleflex v Hradci Králové a Žďáru nad Sázavou získaly ocenění v rámci globální dodavatelské skupiny například za kvalitu, udržitelnost i celkový výkon jako Závod roku 2024. Tyto výsledky potvrzují, že kombinace moderních technologií a silného týmu funguje.
Výroba, která má budoucnost
Teleflex tak ukazuje, že i v době rychlých změn může být výroba stabilním a perspektivním oborem.
Technologie se vyvíjejí, procesy se mění, ale jedno zůstává jisté: bez lidí by zdravotnická výroba nemohla fungovat.