Tajný tip na léto: Hotel Rajská zahrada v Novém Městě

Výhledy, které si zapamatujete
Už místo, na němž se vypíná – skalní ostroh nad řekou Metují – dělá hotel zcela výjimečným. Každý pohled z terasy nebo hotelového pokoje působí jako živý obraz. Kombinace historického centra města, hlubokého údolí a okolní zeleně vytváří kulisu, která vás okamžitě zklidní. Tady ráno nezačíná ve spěchu. Tady se ráno začíná pohledem.
Architektura s příběhem
Rajská zahrada přitom není jen moderní hotel s exkluzivními službami. Je to místo s duší každým coulem navazující na práci Dušana Jurkoviče, která je pro Nové Město i okolí charakteristická. Rozmanitými tvary a pestrými barvami doprovází odkaz výjimečného českého architekta hotelové hosty od recepce přes restauraci až po samotné pokoje. Právě propojení architektury, přírody a historie dává celému místu výjimečnou atmosféru. Každý detail tu má své opodstatnění. Nic není navíc, nic nechybí.
Rajská zahrada - komfort, který vás hýčká
Interiéry hotelu jsou navržené s důrazem na pohodlí i estetiku. Elegantní pokoje, designové prvky a klidná barevnost vytvářejí ideální prostředí pro odpočinek po výletech v okolí, ať už se vydáte za sportem nebo kulturou.
Jediným místem, kde vás Dušan Jurkovič na chvíli opustí, je moderní wellness centrum hotelu. Ani tady ale nechybí dechberoucí výhled na historické centrum města a řeku Metuji vinoucí se poklidně zeleným údolím.
Ranní plavání v indoor bazénu s protiproudem, masáže, sauna, pára a odpočinkové zóny jak uvnitř, tak i venku přímo ve skále, stále s pohádkovým městem a okolní zelení před očima. Takové wellness zázemí promění váš pobyt v opravdový relaxační rituál. A když náhodou zaprší? Můžete si protáhnout svaly a zacvičit si v hotelovém fit centru.
Je čas vyrazit na výlet
Velkou výhodou hotelu je jeho poloha. Historické centrum Nového Města nad Metují je doslova na dosah ruky. Husovo náměstí patří k nejkrásnějším v Česku a láká k procházkám i posezení. Za návštěvu stojí také místní zámek a jeho zahrady. Právě tady objevíte Jurkovičovu tvorbu v plné kráse.
Tip na romantickou procházku: Celé historické centrum města obejdete příjemnou malebnou ulicí Na Zadomí. Za tmy je nádherně osvětlená a nabízí unikátní pohledy na zámek i jeho okolí.
Co v Novém Městě musíte navštívit:
- Husovo náměstí lemované renesančními domy, s historickou studnou a barokním mariánským sloupem uprostřed.
- Zámek a zámecké zahrady – rekonstrukce novoměstského zámku je největším Jurkovičovým dílem ve Východních Čechách a právě tady, v zámeckých zahradách je také pohádkový most připomínající stavby věhlasného architekta, známé především z Beskyd.
- Interaktivní expozici Město hodinek – právě tady se zrodila známá značka PRIM a v prostorách Spolkového domu na Husově náměstí se dozvíte víc o historii měření času i vývoji hodinek. I pro děti je to zábava.
- Hradební věž Zázvorka s Městskou galerií – ve tříposchoďovém kruhovém prostoru bývalého městského vězení se můžete podívat do lapidária a hladomorny v přízemí, v patrech se střídají krátkodobé výstavy nejen místních umělců.
Výlety do novoměstského okolí:
- Zřícenina hradu Výrov a Juránkova vyhlídka – odtud budete mít celé historické centrum Nového Města jako na dlani. Z hotelu Rajská zahrada je to příjemná, zhruba půlhodinová procházka, kterou zvládne každý.
- Peklo – romantické údolí na soutoku Metuje a Olešenky je od hotelu Rajská zahrada asi 5 kilometrů. Cestou se můžete zastavit na některé z čertovských specialit ve stylové Bartoňově útulně, kterou nenavrhl nikdo jiný než Dušan Jurkovič.
Pokud zatoužíte po delším výletě, vypravte se třeba do Babiččina údolí nebo do Orlických hor. Každý den tu může vypadat jinak. A přesto vždy dokonale.
Jste znaveni výlety, procházkami po městě a poznáváním místních pamětihodností? Vraťte se zpátky na svou základnu, do restaurace Hotelu Rajská zahrada. Na odpolední kávu a něco sladkého na zastíněnou terasu, jak jinak než s úžasným výhledem. Nebo na klidnou fine dining večeři při svíčkách, s lahví dobrého vína a výhledem na osvětlené panorama.
Ať už hledáte romantický víkend, klidnou dovolenou nebo inspirativní únik z každodennosti, v Rajské zahradě to vše najdete.