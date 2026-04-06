Surgimed klinika pro zdraví i krásu

Chirurgický výkon je někdy jedinou možností léčby, jindy je součástí další terapie. Řada onemocnění může v určité fázi nebo při komplikacích vyžadovat chirurgický výkon. Na klinice nabízí široké spektrum zákroků. Odstraňování kožních znamének, excize jizvy, podkožních útvarů (pihy, névy, lipomy apod.), vyšetření a léčbu nezhoubných onemocnění konečníku (hemoroidů, prasklin, píštěle apod.), ošetření zarůstajících nehtů, léčbu zánětlivých onemocnění kůže (abscesy, hnisání, záněty, furunkly apod.) včetně léčby chronických ran (bércové vředy apod.) metodou vlhkého hojení. Typické pro chirurgii je vyšetření a léčba bolestí břicha včetně diagnostiky náhlých příhod břišních např. zánět slepého střeva. Léčba pohybového aparátu (zlomeniny apod.) Indikace plánovaných operačních zákroků (operace kýl, žlučníku, křečových žil, hemorrhoidů atd.) Některé z těchto výkonů lze realizovat v režimu takzvané „jednodenní chirurgie“.
V rámci cévní chirurgie poskytuje celé spektrum péče o pacienty s onemocněním tepen a žil. Léčí se zde pacienti s tepennými uzávěry, ischemickou chorobou dolních končetin, onemocněním aorty včetně výdutí. Pomohou Vám zde i drobnými cévními obtížemi, jako jsou „neestetické“ žilky na dolních končetinách, „popraskané“ žilky v obličeji, hemangiomy apod. Současní kliniky je i centrum pro léčbu křečových žil, včetně jejích komplikací jako jsou bércové vředy. Při léčbě křečových žil se využívají metody miniinvazivní i klasické chirurgické. Klasické chirurgické metody spočívají v odstranění postižených žil, většinou v krátké celkové anestezii. Minivazivní metody jsou jistě šetrnější, nemusí být prováděny v celkové anestezii a je výrazně kratší pracovní neschopnost. Úplně minimálním výkon je sklerotizace, tak zvané „vypichování“ křečových žil. Mezi operační miniinvazivní zákroky řadíme operace laserem, radiofrekvenční výkon, ošetření lepidlem, Clariveinem apod. Miniinvazivní zákroky lze provést i v lokální anestézii tedy pouze místním znecitlivění a pacient odchází bezprostředně po výkonu do domácího ošetřování.
Estetická chirurgie je další ze specializací, která je na klinice k dispozici. Plastiky očních víček patří mezi nejčetnější zákroky. Jsou prováděny klasickou chirurgickou metodou, nebo tzv. „neinvazivní blefaroplastikou“, při té se část tkáně „odpaří“. Omlazení pleti, korekce vrásek botoxem, kyselinou hyaluronovou nebo laserem, nebo i odstranění tetování. K celkovém omlazení obličeje nebo korekci vrásek je možné podstoupit lifting obličeje nitěmi. Plasmalifting, je ošetření při kterém se využívá vlastní plasma samostatně nebo v kombinaci s kyselinou hyaluronovou. K formování postavy je možné využít i injekční lipolýzy nebo laserové liposukce.
Laserové centrum, které je součástí kliniky, je vybaveno moderními lasery. Každý zákrok většinou vyžaduje speciální laser, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Mluvíme zde o hloubkovém ošetření včetně kompletního odstranění třeba „ohně“ v obličeji nebo odstranění znamének, jizev apod. Někdy je vhodná i kombinace laserových zákroků.
Nejnovější metodou kterou pacientům nabízí je ošetření radiofrekvenčním přístrojem EndyMed PRO. Jde o špičkový neinvazivní radiofrekvenční přístroj využívající patentovanou technologii 3DEEP®, která bezpečně a hloubkově prohřívá pokožku. Cíleně stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu, čímž zajišťuje intenzivní vypnutí pleti (lifting), redukci vrásek, jizev po akné a zpevnění kontur obličeje i těla. Ošetření je bezbolestné a vhodné pro všechny typy pleti.
Jaký zákrok je pro pacienta vhodný je potřeba posoudit při konzultaci. V některých případech je vhodnější chirurgická metoda, v jiných laserové ošetření nebo ošetření plasmou.
Dalším specialistou v týmu je dermatolog. Kromě léčby různých kožních onemocnění klinika nabízí vyšetření znamének, včetně vyšetření celotělovým scannerem Fotofinder s umělou inteligencí. Tato metoda je velmi účinná při diagnostice a léčbě maligního melanomu, rakoviny kůže. Využitím umělé inteligence se zvyšuje záchyt „podezřelých“ znamének, rakovinné bujení lze zachytit v časném stádiu a zahájit účinnou léčbu včas.
Bližší informace o nabízených zákrocích lze získat na webu www.surgimed.cz, kde jsou i veškeré kontakty včetně on-line poptávkového formuláře.