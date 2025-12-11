Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

aktualizováno  15. prosince
Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i šetrnějšímu přístupu k přírodě.

a | foto: Huawei Digital Power

Čísla mluví jasně: například výroba solární elektřiny v zemích Visegrádské skupiny vzrostla od roku 2019 téměř šestinásobně. Jen v Česku se letos v první polovině roku vyrobilo o pětinu více solární energie než ve stejném období loňského roku, a fotovoltaika tak pokryla rekordních 14,7 % z celkové výroby elektřiny.

Fotovoltaika pro domácnosti je v kurzu, ale zorientovat se na trhu není jednoduché. Po nedávném krachu několika firem je zřejmé, že při výběru solárního řešení se kompromisy nevyplatí. Zvolte si důvěryhodného výrobce fotovoltaiky pro rodinné domy, který stojí za svými zákazníky i v případě, že prodejce nebo instalační firma ukončí činnost. Huawei nyní garantuje záruku až 15 let na vybrané asymetrické střídače a baterie FusionSolar bez ohledu na to, kdo systém instaluje.

Fotovoltaika představuje dlouhodobou investici do budoucnosti, je proto důležité vzít v potaz nejen kvalitu samotné technologie, ale i servisní zázemí a dostupnost podpory. Inteligentní systémy Huawei FusionSolar splňují všechny klíčové požadavky: můžete se spolehnout na špičkovou solární technologii, silnou servisní síť a nezávislou až patnáctiletou záruku na vybrané asymetrické střídače a bateriová úložiště, která platí bez ohledu na instalační firmu. V případě potřeby pak můžete oslovit zákaznickou podporu pohodlně prostřednictvím webového portálu Huawei Digital Power, v mobilní aplikaci FusionSolar nebo na zákaznické lince, která funguje v českém jazyce.

Stabilita a bezpečnost patří k zásadním požadavkům na fungování fotovoltaických řešení. I tuto oblast zvládají systémy FusionSolar výborně: využívají víceúrovňové ochranné mechanismy, které včas upozorní na problém a v případě potřeby systém bezpečně odpojí. Prostřednictvím aplikace FusionSolar navíc můžete sledovat výkon své elektrárny i v reálném čase a mít jistotu, že vaše domácnost čerpá energii bezpečně a spolehlivě.

Více informací o produktech najdete na ZDE>>>

