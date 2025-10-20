Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá

Hořické sociální služby jsou příkladem moderní a lidské péče. O ubytování je stálý zájem, prostředí působí klidně a domácky, a lidé tu pracují srdcem. Aktivizační službu vede Petra Kleinová, která se svými kolegyněmi pečuje o devadesát klientů. Jejich posláním je, aby každý den měl smysl – s pohybem, tvořením i smíchem.
„Chceme, aby se naši klienti cítili živí, ne jen opečovávaní,“ říká Petra Kleinová. Dopoledne tu začíná cvičením, následují rukodělné dílny, vaření, muzikoterapie i cvičení paměti. „Není to jen o programech, ale o vztahu a důvěře,“ dodává.
Velkou oblibu má Klub – místnost zařízená jako běžná domácnost. Senioři si tu sami vaří, přesazují květiny nebo posedí u kávy. „Je krásné vidět, jak se znovu radují z obyčejných věcí,“ říká vedoucí. Každý dělá to, co ho těší. Nejde o výkon, ale o pocit, že ještě něco dokážou. Kdo chce, může využít i každodenní skupinové cvičení.
Silný ohlas vzbudil projekt plnění přání. „Ptali jsme se, co by klienti chtěli ještě zažít. A většina přání byla úplně obyčejná – třeba znovu umýt nádobí nebo projít známou ulicí,“ vypráví Petra Kleinová. Právě tato drobná přání dávají lidem pocit, že jejich život má stále pokračování.
Hořické domovy spolupracují s mnoha organizacemi – od škol přes církevní představitele až po spolek Tvrze Žiželeves. Pravidelně sem dochází učitelka hudební výchovy ze ZUŠ Hořice Pavla Chrzová. Velký úspěch má spolek Animal Therapy, který v rámci projektu Ježíškova vnoučata přivádí k seniorům psy a dokonce i poníka. „Většina lidí k nám chodí dobrovolně, jen proto, že chtějí zdejší seniory potěšit,“ říká Petra Kleinová.
Domov se zároveň otevírá veřejnosti – pořádá výstavy, mezigenerační setkávání i kavárenská odpoledne, kam mohou přijít také obyvatelé Hořic. „Chceme, aby domov nebyl uzavřeným místem, ale součástí života města. Když sem přijdou mladí lidé a vidí, jak se senioři smějí a tvoří, mění to jejich pohled na stáří,“ dodává Petra Kleinová.
Tým aktivizační služby tvoří Petra Kleinová, Alena Petrová a Diana Hálová – tři ženy plné empatie, nápadů a humoru. „Když jsem tu před šestnácti lety začínala, bylo to náročné. Ale pochopila jsem, že tahle práce má obrovský přesah. Dáváte – a přitom tolik dostáváte,“ uzavírá Petra Kleinová.
V hořickém domově nejde jen o péči, ale o vztahy, energii a lidskost, která dává stáří důstojnost i krásu. Je to místo, kde lidé znovu nacházejí chuť do života a opravdový pocit domova.
Slovo ředitele: „Bez těchto lidí by domov neměl duši.“
Ředitel Sociálních služeb města Hořice Mgr. Ondřej Votroubek říká: „Aktivizační činnost je srdcem našeho domova. Díky ní klienti žijí naplno a udržují si duševní kondici. Jsem hrdý na náš tým – svou prací dávají domovu tvář, srdce i budoucnost.“
Chceme, aby se naši klienti cítili živí, ne jen opečovávaní.
Domov není uzavřené místo. Je součástí života města.
Text: Zuzana Boučková