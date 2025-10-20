Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá

Komerční sdělení
Když člověk projde vstupní halou hořického Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, překvapí ho živá, laskavá atmosféra. Z pokojů zní hudba, z kuchyňky se line vůně štrůdlu a všude je cítit energie lidí, kteří dávají stáří nový smysl i radost.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá

Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá | foto: Archiv Sociálních služeb města Hořice

Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá
Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá
Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá
Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá
9 fotografií

Hořické sociální služby jsou příkladem moderní a lidské péče. O ubytování je stálý zájem, prostředí působí klidně a domácky, a lidé tu pracují srdcem. Aktivizační službu vede Petra Kleinová, která se svými kolegyněmi pečuje o devadesát klientů. Jejich posláním je, aby každý den měl smysl – s pohybem, tvořením i smíchem.

„Chceme, aby se naši klienti cítili živí, ne jen opečovávaní,“ říká Petra Kleinová. Dopoledne tu začíná cvičením, následují rukodělné dílny, vaření, muzikoterapie i cvičení paměti. „Není to jen o programech, ale o vztahu a důvěře,“ dodává.

Velkou oblibu má Klub – místnost zařízená jako běžná domácnost. Senioři si tu sami vaří, přesazují květiny nebo posedí u kávy. „Je krásné vidět, jak se znovu radují z obyčejných věcí,“ říká vedoucí. Každý dělá to, co ho těší. Nejde o výkon, ale o pocit, že ještě něco dokážou. Kdo chce, může využít i každodenní skupinové cvičení.

Silný ohlas vzbudil projekt plnění přání. „Ptali jsme se, co by klienti chtěli ještě zažít. A většina přání byla úplně obyčejná – třeba znovu umýt nádobí nebo projít známou ulicí,“ vypráví Petra Kleinová. Právě tato drobná přání dávají lidem pocit, že jejich život má stále pokračování.

Hořické domovy spolupracují s mnoha organizacemi – od škol přes církevní představitele až po spolek Tvrze Žiželeves. Pravidelně sem dochází učitelka hudební výchovy ze ZUŠ Hořice Pavla Chrzová. Velký úspěch má spolek Animal Therapy, který v rámci projektu Ježíškova vnoučata přivádí k seniorům psy a dokonce i poníka. „Většina lidí k nám chodí dobrovolně, jen proto, že chtějí zdejší seniory potěšit,“ říká Petra Kleinová.

Domov se zároveň otevírá veřejnosti – pořádá výstavy, mezigenerační setkávání i kavárenská odpoledne, kam mohou přijít také obyvatelé Hořic. „Chceme, aby domov nebyl uzavřeným místem, ale součástí života města. Když sem přijdou mladí lidé a vidí, jak se senioři smějí a tvoří, mění to jejich pohled na stáří,“ dodává Petra Kleinová.

Tým aktivizační služby tvoří Petra Kleinová, Alena Petrová a Diana Hálová – tři ženy plné empatie, nápadů a humoru. „Když jsem tu před šestnácti lety začínala, bylo to náročné. Ale pochopila jsem, že tahle práce má obrovský přesah. Dáváte – a přitom tolik dostáváte,“ uzavírá Petra Kleinová.

V hořickém domově nejde jen o péči, ale o vztahy, energii a lidskost, která dává stáří důstojnost i krásu. Je to místo, kde lidé znovu nacházejí chuť do života a opravdový pocit domova.

Slovo ředitele: „Bez těchto lidí by domov neměl duši.“

Mgr. Ondřej Votroubek

Ředitel Sociálních služeb města Hořice Mgr. Ondřej Votroubek říká: „Aktivizační činnost je srdcem našeho domova. Díky ní klienti žijí naplno a udržují si duševní kondici. Jsem hrdý na náš tým – svou prací dávají domovu tvář, srdce i budoucnost.“

Chceme, aby se naši klienti cítili živí, ne jen opečovávaní.

Domov není uzavřené místo. Je součástí života města.

Text: Zuzana Boučková

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

Boj o kamenolom Červený vrch v Braňanech pokračuje, lidé se nevzdávají

Komerční sdělení

Obec Braňany na Mostecku, která desítky let čelí ekologickým dopadům těžby hnědého uhlí, si vyhlídly Severočeské doly pro realizaci kamenolomu. Červený vrch by tak místo slibovaného zalesnění byl...

Beveg deg – víte, co je norská cesta ke zdraví?

Komerční sdělení

Norsko je země, kde zdraví není trendem, ale způsobem života. Když se zeptáte Norů, co pro své zdraví dělají, málokdo začne mluvit o dietách nebo trendech z internetu. Spíš se pousmějí, podívají z...

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

Narozeninová akce: Audioteka nabízí tisíce titulů se slevou až 89 %

Již 14 let přináší Audioteka příběhy plné napětí, romantiky, humoru a inspirace. Ve dnech 14. až 16. 10. 2025 přichází nejen čas slavit, ale také šetřit. Audioteka totiž zlevní tisíce audioknih, mezi...

Mercuria Laser Game otevírá nové pobočky s unikátní pixel game

Komerční sdělení

Mercuria Laser Game, největší laser game síť a pixelové centrum v Praze, otevírá nové pobočky na Pankráci a na Lužinách. Návštěvníky čeká adrenalin, špičkové simulátory VR, arkádové automaty a...

20. října 2025

Robotický čistič oken HOBOT umyje okna za vás

Komerční sdělení

HOBOT je profesionál v mytí oken a dalších skleněných povrchů a je perfektním pomocníkem do každé domácnosti, kde chcete mít čistá okna, zrcadla, skleněné dveře či skleněné sprchové kouty po celý...

20. října 2025

Soukromá škola BEAN Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Komerční sdělení

Vzdělání se Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN ve Staňkově věnuje 30 let. Významně tak doplňuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

20. října 2025

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

20. října 2025

Sociální služby města Hořice: Místo, kde stáří znovu ožívá

Komerční sdělení

Když člověk projde vstupní halou hořického Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, překvapí ho živá, laskavá atmosféra. Z pokojů zní hudba, z kuchyňky se line vůně štrůdlu a všude je cítit...

20. října 2025

Gladiator Race Praha – adrenalinový víkend pro celou rodinu

Komerční sdělení

Už o víkendu 24.- 26.10. 2025 se park u Čeňku promění v dějiště jednoho z nejpopulárnějších překážkových závodů v Česku – Gladiator Race Praha. Zázemí celé akce poskytne moderní komunitní centrum...

20. října 2025

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

20. října 2025

Hradec Králové spouští sdílení městské energie ze solárních zdrojů

Komerční sdělení

Hradec Králové zakládá energetické společenství, které propojí městské fotovoltaiky se školami a dalšími institucemi. Do systému sdílené energie se budou moci zapojit i místní firmy a majitelé...

20. října 2025

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

20. října 2025

Stavba Pavilonu chirurgických oborů je zase o kousek blíž

Komerční sdělení

Výstavba Pavilonu chirurgických oborů, která bude stát téměř 4 miliardy korun, je v současné době jednou z priorit vedení FN Plzeň. Blíží se už zahájení výstavby a jak ovlivní stavební práce provoz...

20. října 2025

Světový den zraku je megafonem pro osvětu v oblasti péče o zrak

Komerční sdělení

Tato globální výzva staví do centra pozornosti péči o zrak a koná se vždy druhý čtvrtek v říjnu. Je zajímavé, že ačkoliv je tato výzva každoročně opakována již více než 25 let, přesto na preventivní...

17. října 2025

Český pavilon si připsal už čtvrté prestižní ocenění

Komerční sdělení

Národní pavilon na světové výstavě Expo 2025 v Ósace získal Stříbrnou cenu Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za architekturu v kategorii malých a středně velkých pavilonů do 1500 m².

17. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.