Skalní města na Broumovsku: Geologické poklady a tipy na jarní víkendy

Na území Broumovska se nachází Národní Geopark Broumovsko, který představuje výjimečné geologické bohatství této oblasti.

Geologické zajímavosti Broumovska

Kdysi dávno bylo Broumovsko pokryto mořem, jehož pozůstatky dnes můžeme vidět v podobě pískovcových skal. Tyto pískovce často obsahují otisky dávných mořských živočichů, což je fascinující pro všechny milovníky geologie. Na skalách i dnes poznáte, kudy tenkrát proudila voda a v jakých velkých či malých vrstvách se písek ukládal. Jedním z nejzajímavějších míst je Rožmitálský lom, kde můžete vidět výrazný kontakt triasových říčních usazenin s nadložními křídovými mořskými sedimenty. Dalšími geologickými lokalitami jsou Kočičí skály, Ostaš a Permská stěna, které nabízejí unikátní pohledy na geologickou historii regionu.

Skalní města Broumovska

Adršpašsko-teplické skály jsou asi nejznámější skalní město na Broumovsku. Adršpach nabízí krásný krátký okruh vhodný pro všechny, včetně malých dětí. Teplické skály jsou součástí stejného skalního města, jsou stejně monumentální a nádherné. Se soutěskami i jednotlivými věžemi. Okruh je o něco delší a lehce fyzicky náročný, ale pro děti skýtá mnohá překvapení a dobrodružství. Pro návštěvu Adršpašsko-teplických skal je nezbytné využít rezervační systém, který zajistí vstup do skal v určitém čase. Doporučujeme návštěvu v ranních nebo odpoledních hodinách. Vstupenky můžete zakoupit online. https://www.adrspasskeskaly.cz/online-vstupenky/

Broumovské stěny jsou ideální pro ty, kteří hledají více divočiny či větší klid. Tato oblast vyžaduje fyzičku a svačinu s sebou, ale odměnou vám budou úchvatné výhledy do kraje. Broumovské stěny jsou relativně rozlehlé a bez parkování, proto je dobré si cestu do nich naplánovat jako malý pěších přechod, kdy se dovezete veřejnou dopravou třeba do některé vsi na polické straně a dojdete do některé ze vsí na broumovské straně stěn.

Udržitelný cestovní ruch

Broumovsko se snaží fungovat na principech udržitelného cestovního ruchu. Turisté by se měli chovat ohleduplně nejen k přírodě (respektovat značení cest, nezanechávat nikde odpadky, atd.), ale také k hodnotám místních obyvatelů, kteří si vysoko cení, klidu, divokosti přírody a volného prostoru. Destinace Broumovsko je součástí programu „Chodím beze stop“, který se věnuje nešvaru posledních let a to tzv. podpapírákům https://chodimbezestop.cz/. Součástí programu je osvěta i nabídka praktických lopatiček v infocentrech. Pokud jste zastánci udržitelného cestovního ruchu a rádi se vzděláváte, přesně pro vás je nabídka inspirativních procházek a tras v geoparku Broumovsko.

Pískovec v každodenním životě

Pískovec však nenajdeme nejen v přírodě, ale i ve věcech každodenního života. Stavební prvky kostelů a historických statků, sloupky pro ploty, dlážděné kamenné cesty či sochy a boží muka jsou téměř vždy vytesány z některého místního pískovce. I nejstarší značená turistická cesta, která vede z polské Hejšoviny na Hvězdu v Broumovských stěnách, je vytesaná do pískovce.

Navštivte Broumovsko a objevte jeho geologické poklady, nádherná skalní města a užijte si jaro v této krásné destinaci!

