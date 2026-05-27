Rychlejší doručení z Hradce na Slovensko, do Maďarska a na Balkán.

Nově proto přinášíme další významné zrychlení. Naše přepravní síť se rozšířila o přímou linku z Hradce Králové na Slovensko a do Maďarska, která výrazně zlepšuje dostupnost těchto trhů a zároveň urychluje přepravy do širšího regionu východní a jihovýchodní Evropy.
Přímé spojení znamená méně překládek, kratší doručovací časy a vyšší spolehlivost celého procesu. Tyto výhody oceníte zejména při pravidelné přepravě zboží na Slovensko, do Maďarska i dále na Balkán.
Díky nové lince z Hradce Králové doručuje Gebrüder Weiss do Bratislavy a okolí do 24 hodin a do ostatních částí Slovenska následující pracovní den. Stejný model platí i pro Maďarsko. Do Budapešti a okolí doručuje do 24 hodin, do dalších částí země následující den.
Zrychlení se zároveň pozitivně promítá i do přeprav směrem na jih a východ Evropy. Do destinací, jako je Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko nebo Chorvatsko, doručuje Gebrüder Weiss zásilky v rozmezí 2 až 4 dní.
Více než jen přeprava. Chytré řešení pro váš byznys
GWpro.line není jen o rychlosti, ale o komplexním přístupu k logistice, který pomáhá firmám růst. Nabízí rozsáhlé portfolio produktů, které lze díky doplňkovým službám flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Samozřejmostí jsou pravidelné denní odjezdy, přesně definované časy doručení v režimu door-to-door a důraz na nejvyšší standardy kvality v každé fázi přepravy. Výsledkem je řešení, na které se můžete dlouhodobě spolehnout a které podporuje efektivní řízení vašeho supply chainu.
Sběrná služba, která dává smysl
Optimalizovaná síť GW pro.line, nyní rozšířená o přímé spojení z Hradce Králové, přináší zákazníkům jasné a měřitelné výhody. Přeprava je rychlejší a spolehlivější díky omezení překládek a zároveň zůstává cenově dostupná. Flexibilní plánování umožňuje přizpůsobit logistiku vašim aktuálním potřebám a samozřejmostí je i možnost přepravy nebezpečného zboží (ADR). GWpro.line tak představuje efektivní řešení pro pravidelné i jednorázové zásilky v rámci celé střední a východní Evropy.
Vše pod kontrolou díky myGW
Moderní logistika se neobejde bez digitálních nástrojů a právě ty přináší zákaznický portál myGW. Ten poskytuje kompletní přehled o všech zásilkách na jednom místě a umožňuje jejich sledování v reálném čase, včetně předpokládaného času doručení (ETA). Zároveň usnadňuje správu objednávek i dokumentace, čímž výrazně snižuje administrativní zátěž a zrychluje každodenní provoz. Díky myGW máte všechny důležité informace vždy po ruce a můžete své logistické procesy řídit efektivněji a s větší jistotou.
Vaše zásilky, naše priorita
Díky nové přímé lince z Hradce Králové a silné evropské síti se Gebrüder Weiss stává ještě spolehlivějším partnerem pro vaše přepravy. Kombinace rychlosti, flexibility a technologického zázemí vám umožňuje lépe reagovat na dynamiku trhu, zrychlit své dodavatelské řetězce a zjednodušit logistické procesy. GW pro.line tak není jen dopravní službou, ale partnerem, který aktivně podporuje růst vašeho podnikání.