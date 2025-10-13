Recyklujte, tvořte a dlabejte dýně. Aupark chystá další program

Brána recyklace a redaktorský workshop
Víte, co se děje s lahví, kterou právě hodíte do žlutého kontejneru? Na výstavě Brána recyklace se podíváte přímo pod víko třídění. Z plastu, papíru nebo plechu se tu stávají nové věci. Přijďte proto do Auparku 18. října a nechte se inspirovat na výstavě. Souběžně s ní OC plánuje i redaktorský workshop.
Brána recyklace a redaktorský workshop: 18. října, 14–18 hodin
Lákají vás média, tvorba, psaní a správné dotazování? Nenechte si ujít workshop, kde zkusíte být novinářem, naučíte se klást otázky tak, abyste získali kýžené odpovědi, budete mluvit do mikrofonu a napíšete článek o tématu. To vše pod dohledem Centra uměleckých aktivit.
Halloween trochu jinak
Poslední říjnový víkend si užijete Halloween v Auparku a vydlabete si dýni. A co s vydlabanou dýní, když světýlko dohoří? Tak se vy(hodí)? Kdepak. Vloží se na kompost, kde udělá svou práci.
Halloween v Auparku: 25. 10. 14–18 hodin
Oslavte letos Halloween ve znamení chytrého odpadu a ukažte dětem, že dýně po večírku udělá ještě velkou parádu. Navštivte OC Aupark 25. 10. a vyrobte si s dětmi vlastní halloweenskou dýni a zažijete podzim trochu jinak. K tomu si dáte třeba i dobrou kávu z Costa Coffee zdarma.
Říjen v Auparku není jen o nakupování. Je o tom, že věci mají druhou šanci. A že i malá změna může být začátkem velké myšlenky. Přijďte i vy, vyhodíte předsudky, nasajete inspiraci a domů si odnesete dobrý pocit a vydlabanou dýni. Protože v říjnu platí: To se (vy)hodí.