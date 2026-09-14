Reality nejsou jen o nemovitostech. Jsou o lidech

Kristýna Šindlerová a Helena Peřinová spojily své zkušenosti, energii a stejné hodnoty a vybudovaly realitní kancelář, která dnes patří mezi zavedené značky v regionu. Přesto za největší ocenění stále považují něco jiného než samotný obchod – klienta, který se vrátí, doporučí je dál nebo se na ně obrátí i po letech.
Na začátku nebyl velký podnikatelský plán ani ambice vybudovat významnou realitní kancelář. Bylo to rozhodnutí dělat svou práci jinak – profesionálně, poctivě a s respektem ke klientovi. Kristýna Šindlerová se po zkušenostech ve velké realitní společnosti rozhodla vydat vlastní cestou. Chtěla nabídnout služby postavené na důvěře, osobním přístupu a skutečném zájmu o klienta.
„Nechtěla jsem budovat kancelář, která bude jen prodávat nemovitosti. Chtěla jsem vytvořit místo, kde budou lidé vědět, že se na nás mohou stoprocentně spolehnout a že jejich situaci budeme řešit tak, jako bychom ji řešili pro sebe,“ vzpomíná Kristýna.
Začátky přitom nebyly jednoduché. Podnikání rozjížděla v době mateřské dovolené a pracovní i rodinný život se často prolínaly. „Některé schůzky nebo prohlídky probíhaly doslova za pochodu. Naučilo mě to disciplíně, organizaci a hlavně tomu, že řešení se dá najít téměř v každé situaci,“ říká.
Pak jí do cesty vstoupila Helena Peřinová. Také ona byla na rodičovské dovolené a měla zkušenosti z realitního oboru. Rychle zjistily, že si rozumějí nejen lidsky, ale také v přístupu k práci. „Od začátku jsme měly podobný pohled na to, jak by měla práce realitního makléře vypadat. Spojily nás stejné hodnoty – férovost, profesionalita a odpovědnost vůči klientovi. Z nové spolupráce postupně vzniklo přirozené partnerství,“ říká Helena. Právě z něj vznikla pod vedením Kristýny společnost Trigram Reality v dnešní podobě.
KAŽDÁ JINÁ, ALE SE STEJNÝM CÍLEM
Jedna je více zaměřená na systematičnost a detail, druhá na komunikaci, obchod a budování vztahů s klienty. Právě díky tomu dokážou každou zakázku posoudit z více úhlů a hledat řešení, které dává smysl především klientovi.
„Nejdůležitější je vzájemná důvěra a respekt. Umíme si otevřeně říct svůj názor, hledat nejlepší řešení a zároveň víme, že máme společný cíl – spokojeného klienta a dobré jméno Trigram Reality,“ shodují se.
Zkušenost z běžného života navíc pomáhá lépe chápat situace, ve kterých se jejich klienti ocitají. Prodej či koupě nemovitosti totiž často není jen obchodní transakce, ale zásadní životní rozhodnutí.
„Reality nejsou práce od osmi do čtyř. Každý klient má jiný příběh, potřeby i očekávání. Naučily jsme se dobře organizovat čas a rozdělit si práci tak, abychom byly klientům skutečně k dispozici a zároveň si zachovaly rovnováhu mezi prací a rodinou,“ podotýká Helena.
DŮVĚRA SE NEDÁ KOUPIT
Za roky práce se změnili především klienti. Dnes přicházejí mnohem informovanější a připravenější. O to více očekávají od realitního makléře skutečnou přidanou hodnotu.
„Nestačí nemovitost jen vystavit a uspořádat několik prohlídek. Klient očekává odborníka, který rozumí trhu, marketingu, právním i technickým otázkám a zároveň dokáže dobře komunikovat. Svěřuje nám často svůj největší majetek i důležitou životní změnu. To je velká odpovědnost,“ říká Kristýna.
Právě proto Trigram Reality staví na dlouhodobých vztazích. Cílem není uzavřít obchod za každou cenu, ale odvést práci tak, aby se klient cítil bezpečně a měl jistotu, že jeho nemovitost je v dobrých rukou.
„Největší radost máme z klientů, kteří se k nám po letech vracejí nebo nás doporučí svým blízkým. To je pro nás největší potvrzení, že naši práci děláme správně.“ shodují se.
NOVÉ MOŽNOSTI ZA HRANICEMI
Přirozeným rozšířením služeb se v posledních letech staly také zahraniční nemovitosti, především ve španělské oblasti Costa Blanca. Helena Peřinová má s vlastnictvím nemovitosti ve Španělsku osobní zkušenost, lokalitu dobře zná a má zkušenosti s procesem koupě, prodeje i následné správy nemovitosti.
„Koupě či prodej nemovitosti v zahraničí má svá specifika. Klienti často řeší jazykovou bariéru, neznají místní prostředí nebo si nejsou jistí, na koho se obrátit. Díky vlastním zkušenostem je dokážeme celým procesem bezpečně provést a nabídnout jim mnohem více než jen samotné zprostředkování obchodu,“ vysvětluje Helena.
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Trigram Reality se zároveň věnuje developerským projektům a s několika již má bohaté zkušenosti. Aktuálně zprostředkovává prodej bytů hned ve třech zajímavých projektech – od nové městské čtvrti Hodinářka v Přelouči přes připravovanou moderní rezidenci v Trutnově až po komorní apartmány v srdci Krkonoš, v neveřejné nabídce. Každý z projektů přináší vlastní koncept a oslovuje jak zájemce o vlastní bydlení, tak investory hledající zajímavou příležitost.
Ať už klient prodává rodinný dům, hledá nový domov, řeší investici nebo přemýšlí o nemovitosti u moře, filozofie Trigram Reality zůstává stejná.
„Dobré jméno nevznikne jedním úspěšným obchodem. Buduje se dlouhodobě poctivou prací, férovým jednáním a tím, že klient ví, že se na vás může spolehnout. A právě to je pro nás největší hodnota,“ shodují se Kristýna a Helena.
DOBRÉ JMÉNO NEVZNIKNE JEDNÍM ÚSPĚŠNÝM OBCHODEM. BUDUJE SE KAŽDÝM KLIENTEM, KAŽDÝM DOPORUČENÍM A KAŽDÝM DNEM POCTIVÉ PRÁCE.
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Trigramreality s.r.o.
Eliščino nábřeží 304/17