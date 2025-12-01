Prosinec v Auparku: to je advent, tvoření a novinky, které potěší

Vánoční fotokoutek po celý prosinec
V Auparku najdete vánoční fotokoutek, kde se můžete kdykoli během prosince sami vyfotit. Navíc 6. a 13. prosince bude přímo u fotokoutku i CEWE fotostanice, u které si můžete svou fotku hned zdarma vytisknout.
6. prosince: Vánoční tvoření a jazzová pohoda
Od 14 do 18 hodin si na kreativním workshopu vyrobíte vlastní vánoční těžítko. V CEWE si u fotokoutku vytisknete sváteční snímky a o hudební zážitek se postará Event Jazz Trio. K tomu horká čokoláda nebo svařák, přesně to, co k adventu patří.
13. prosince: Vánoční ozdoby a sváteční rytmy
Další adventní sobota přinese workshop výroby vánočních ozdob. Pokračuje fotokoutek s tiskem fotografií od CEWE a bude i vystoupení Och & The Gentlemans. Opět od 14 do 18 hodin a s vůní horkých nápojů.
Nezapomeňte na novinky v Auparku
Prosinec je ideální čas objevit i nová místa, která jsme pro vás otevřeli. CEWE v přízemí je místo, kde se obyčejné fotky mění v opravdové poklady. Na počkání si tu vytisknete snímky z mobilu, vytvoříte samolepky, vyberete stylové rámečky nebo sestavíte dárkovou fotoknihu. A pokud potřebujete fotku na průkazku, stačí se usmát a vyfotí vás přímo na místě. Otevřeno denně od 9 do 21 hodin.
V Auparku věří, že Vánoce nejsou o spěchu, ale o radosti z maličkostí. O chvíli klidu po nákupech, o teplém nápoji v ruce, o tom, že se zase uvidíme. Přijďte si užít adventní čas do Auparku, protože tady začínají Vánoce.