Přijedete kvůli sjezdovkám, zůstanete kvůli zážitkům

Ráno lyže. Odpoledne zábava. Večer zážitky
Většina míst po zavření lanovek zpomalí. Tady ve SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC se naopak pokračuje. Sáňkování, bobování, snowtubing, osvětlená bobovka a program, který baví děti i dospělé. Den nekončí návratem na apartmán nebo do hotelového pokoje, ale dalším plánem, kam vyrazit.
Ideální místo pro děti i rodiče
Byla by škoda nezačít ráno na sjezdovkách. SkiResort ČERNÁ HORA - PEC jich nabízí až 50 km. Svahy pro zkušené jezdce i sjezdovky pro ty začínající. Na Černé hoře si vychutnáte ranní slunce a čerstvý vzduch, v Peci zas výhledy na Sněžku i zábavné tratě, jako je Funline s klopenými zatáčkami a tunelem. V Černém Dole se širokými sjezdovkami a pohodlnými sedačkami nebo ve Velké Úpě, kde slunce září od rána až do odpoledne. Ve SkiResortu ale myslíme i na ty nejmenší - bezpečné výukové LIVE parky s pojízdnými koberci a zábavnými prvky, kde učí lyžařská škola SkiResort Live, najdete v areálech vždy hned u hlavních sjezdovek. Pohodlně tak, aby to bylo kousek do půjčovny i školičky, přehledně tak, aby i rodiče mohli vyrazit na svah a byli poblíž, kdyby bylo třeba.
Lyžařský přejezd SkiTour - volnost i pestrost sjezdovek v jednom dni
Mít pro sebe 30 km sjezdovek, objevit dva areály v jeden den a k tomu atrakce v podobě jízdy rolbami SkiTour a přejezd po lesních cestách. Unikátní propojení nabízí v Česku jen SkiResort ČERNÁ HORA - PEC. Díky SkiTour můžete ráno začít na sjezdovkách Černé hory a poté na lyžích a rolbami přejet do Pece pod Sněžkou. Úchvatný zážitek, který za jarní prázdniny stihnete i zopakovat. Propojení po hřebenech zajišťuje SkiTour, po silnici se pak mezi areály přepravíte 11 linkami skibusů.
Sáňky, boby, snowtubing
Když už lyžování stačilo, přichází jiný druh radosti. S menšími dětmi objevte nový Panorama park na vrcholu Černé hory, jehož dominantou je rekordně široký zastřešený pojízdný koberec. V jeho okolí můžete sáňkovat, bobovat a vyzkoušet i lyžařskou výuku v LIVE parku. To vše s nádhernými výhledy z výšky 1260 metrů nad mořem. Na snowtubing máme ve SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC vyhrazené 2 lokality - právě Panorama park na Černé hoře a pak dětskou lokalitu Formánky dole v Janských Lázních. Vydat se do koryta klopených zatáček na nafukovací duši - to chytne děti i rodiče. Užijte si okamžiky plné smíchu i adrenalinu. Aktivity, které děti baví stejně jako lyže. Někdy i víc. A pokud už Panorama park nestačí, vydejte se na saních na 4kilometrový sjezd po Černohorské sáňkařské cestě. Nádherné výhledy i příroda kolem vás dostanou.
Večer, který překvapí
Krkonoše mají v zimě ještě jednu tvář. Po setmění se bobová dráha v Peci mění na Magickou jízdu a po celé trase i v okolí ji osvěcuje tisícovka světel i 2D a 3D modelů krkonošských zvířat. Pozor ale, na 900 metrů dlouhou trasu rozhodně nebudete chtít vyrazit pouze jednou. Nebo bob vyměňte za boby či sáňky a v Peci vyražte na večerní bobování u osvětleného pojízdného koberce na Javoru, o pátcích navíc s animačním programem. Do světelného hávu se na jarní prázdniny obléká i Stezka korunami stromů, kde se v tématu inspirovali aktuálními Zimními olympijskými hrami.
Vše blízko. Bez stresu
Díky nové dálnici je cesta do hor rychlá a pohodlná. Přijet můžete na jeden den, prodloužený víkend nebo celý týden. Programu je dost na všechno. A hlavně – není potřeba nic složitě plánovat. Všechno máte na dosah.
Jarní prázdniny, na které se nezapomíná
Tohle nejsou prázdniny, které se odbudou. Jsou to dny, kdy jste spolu. Od rána do večera. Na sněhu, na sáňkách, pod světly i vysoko nad zemí v korunách stromů. Ve východních Krkonoších to žije i díky řadě animačních programů, večerních koncertů, na které můžete vyrazit po večerku, nebo třeba díky Action Show 6. února, kdy na sjezdovkách zatančí rolby a diváky ohromí i ohnivá show.
Lyžování je jen začátek.
Ten pravý důvod, proč přijet do SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC, poznáte až tady.