Pojeďte do Vrchlabí – tam, kde začínají Krkonoše

Vrchlabí sportovní a turistické
Město s krkonošskými hřebeny za zády je ideálním výchozím bodem pro pěší túry i cyklistiku. Těm, kdo si nevěří na dlouhé okruhy, pomohou do vyšších partií lanovky. Kola, kočárky a psy vozí zdarma a za pár minut jste bez námahy, zato s krásnými výhledy na okolní krajinu, třeba na rozhledně Žalý. Nadšencům toužícím po delších výšlapech doporučujeme místní cyklobusy. Z Vrchlabí vyjíždějí hned několika směry.
„Ve Vrchlabí jde strávit aktivní den i přímo ve městě. Ve volnočasovém areálu Vejsplachy máme bikepark, skatepark, pumptrack i tenisové kurty. V horkých letních dnech je tu i přírodní koupaliště a skvělé aquacentrum,“ popisuje Klára Hančová z Regionálního turistického informačního centra KRKONOŠE.
Památky, kultura a příběhy Vrchlabí
Ve Vrchlabí nebudou zklamaní ani milovníci kultury a historie. Místa dýchající starými časy se tu potkávají s revitalizovanými prostory a moderním uměním. Velkým lákadlem je interaktivní Muzeum Krkonoš přibližující nejen přírodu místních hor, ale i těžký život v nich. Pozor, jeden den na prohlídku obvykle nestačí!
Za zastavení stojí i Augustiniánský klášter se zážitkovou zahradou, zámek nebo náměstí Míru, na kterém najdete nejen kostel sv. Vavřince, ale také Poesiomat, moderní umění, a jeden z nejstarších domů ve Vrchlabí, budovu staré radnice. Uvnitř najdete nově otevřené informační centrum, pokocháte se krásnými roubenými prostory domu a čekají tu i zajímavé výstavy nebo řemeslné dílničky nejen pro děti.
Za návštěvu stojí i Dům se sedmi štíty s nevelkou podkrovní expozicí měšťanského domu a kavárnou se skvělými palačinkami. A večer? Co třeba zajít do letního kina. S kulisou nádherně nasvícené Černínsko-Morzinské kaple za zády budete mít husí kůži, a rozhodně nemusíte jít na horor.
Památky a zajímavosti města si můžete projít sami v rámci naučných stezek nebo s průvodcem objednaným v místním infocentru.
I láska k horám prochází žaludkem
Milovníci dobré gastronomie si ve Vrchlabí najdou místa, do nichž se zamilují. Místní moderní i tradiční podniky vaří z čerstvých regionálních surovin a srdcem. Voní to tu po bylinkách, pečeném mase a poctivosti. Každé sousto má svůj příběh – stejně jako město, které ho servíruje.
Jak se říká u nás: přijďte pobejt a vyzkoušejte léto ve Vrchlabí na vlastní kůži!
