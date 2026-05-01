Pojeďte do Vrchlabí – tam, kde začínají Krkonoše

Čas dovolených pobízí vyrazit někam, kde povívá čerstvý vánek a hory i průzračné bystřiny jsou na dosah ruky. Kde se po túře nebo sportovním výkonu dobře najíte a i v případě nepříznivého počasí máte kam vyrazit za zábavou i poučením. Vrchlabí uspokojí rodiny s dětmi, páry i trénované sportovce.
Náměstí

Klášter, muzeum
Zámek
Vrchlabí sportovní a turistické

Město s krkonošskými hřebeny za zády je ideálním výchozím bodem pro pěší túry i cyklistiku. Těm, kdo si nevěří na dlouhé okruhy, pomohou do vyšších partií lanovky. Kola, kočárky a psy vozí zdarma a za pár minut jste bez námahy, zato s krásnými výhledy na okolní krajinu, třeba na rozhledně Žalý. Nadšencům toužícím po delších výšlapech doporučujeme místní cyklobusy. Z Vrchlabí vyjíždějí hned několika směry.

„Ve Vrchlabí jde strávit aktivní den i přímo ve městě. Ve volnočasovém areálu Vejsplachy máme bikepark, skatepark, pumptrack i tenisové kurty. V horkých letních dnech je tu i přírodní koupaliště a skvělé aquacentrum,“ popisuje Klára Hančová z Regionálního turistického informačního centra KRKONOŠE.

Památky, kultura a příběhy Vrchlabí

Ve Vrchlabí nebudou zklamaní ani milovníci kultury a historie. Místa dýchající starými časy se tu potkávají s revitalizovanými prostory a moderním uměním. Velkým lákadlem je interaktivní Muzeum Krkonoš přibližující nejen přírodu místních hor, ale i těžký život v nich. Pozor, jeden den na prohlídku obvykle nestačí!

Za zastavení stojí i Augustiniánský klášter se zážitkovou zahradou, zámek nebo náměstí Míru, na kterém najdete nejen kostel sv. Vavřince, ale také Poesiomat, moderní umění, a jeden z nejstarších domů ve Vrchlabí, budovu staré radnice. Uvnitř najdete nově otevřené informační centrum, pokocháte se krásnými roubenými prostory domu a čekají tu i zajímavé výstavy nebo řemeslné dílničky nejen pro děti.

Za návštěvu stojí i Dům se sedmi štíty s nevelkou podkrovní expozicí měšťanského domu a kavárnou se skvělými palačinkami. A večer? Co třeba zajít do letního kina. S kulisou nádherně nasvícené Černínsko-Morzinské kaple za zády budete mít husí kůži, a rozhodně nemusíte jít na horor.

Památky a zajímavosti města si můžete projít sami v rámci naučných stezek nebo s průvodcem objednaným v místním infocentru.

I láska k horám prochází žaludkem

Milovníci dobré gastronomie si ve Vrchlabí najdou místa, do nichž se zamilují. Místní moderní i tradiční podniky vaří z čerstvých regionálních surovin a srdcem. Voní to tu po bylinkách, pečeném mase a poctivosti. Každé sousto má svůj příběh – stejně jako město, které ho servíruje.

Jak se říká u nás: přijďte pobejt a vyzkoušejte léto ve Vrchlabí na vlastní kůži! Odkaz

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Komerční sdělení

Festival, který patří mezi nejvýraznější gastronomické akce na severní Moravě a ve Slezsku, sází především na pestrou nabídku jídla. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků a food trucků s...

Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

Komerční sdělení
Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

V některých závinech se ukrývá něco, co promění obyčejný nákup v malý hon za pokladem. Značka Exelsior spustila soutěž Zlatý tiket, která spojuje radost z objevování s možností získat výjimečný...

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

Pec volá: Zažijte horské léto bez limitů

Hledáte cíl pro rodinnou dovolenou, kde se děti zabaví a vy si vyčistíte hlavu? Pec pod Sněžkou láká na novou kuličkovou dráhu, nekonečné výhledy i klidné večery na hřebenech. S VýLETNÍ sezónkou...

1. května 2026

Tajný tip na léto: Hotel Rajská zahrada v Novém Městě

Hledáte ideální místo pro letní dovolenou, kde si opravdu odpočinete od běžného pracovního shonu a přitom nebudete muset cestovat stovky kilometrů do zahraničí? Nové Město nad Metují i jeho okolí...

1. května 2026

Léto na Dolní Moravě: Hory, voda a kuličkový svět

Dolní Morava otevírá novou kapitolu letních dobrodružství. Místo, které milujete pro jeho adrenalin a výhledy, se letos promění v oázu, kde horský vzduch voní bylinkami z wellness a dětský smích se...

1. května 2026

Minieuroland – zahrada, do které se zamilujete

mapa dojezdu

Minieuroland v Kłodzku je výjimečné místo, které spojuje park miniatur, rozsáhlou květinovou zahradu a zóny se zvířaty do jedinečného prostoru pro odpočinek i objevování světa.

1. května 2026

Letní tipy na výlety po Královéhradeckém kraji

Navštivte krásná místa Královéhradeckého kraje tam, kde se skalní labyrinty setkávají s mystikou zapomenutých kaplí a novými cestami kolem východočeského moře.

1. května 2026

Malá Úpa: Krkonoše, kde věci dávají smysl

Malá Úpa - léto

Tady nejsou atrakce. A právě proto se sem vracíte.

1. května 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

1. května 2026

Z českých kopců až ke světovým vrcholům

Radek Jaroš patří mezi nejvýraznější české horolezce a je prvním Čechem, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek světa bez použití kyslíku. Přestože má za sebou ty nejvyšší hory planety,...

1. května 2026

Krkonošská pivní stezka: Cesta, která má chuť

Letní Krkonoše

Vydejte se na jedinou vysokohorskou pivní stezku v Evropě. Čeká vás 80 kilometrů tras a osm poctivých minipivovarů. Letos se navíc stezka rozrostla o západní část hor.

1. května 2026

Pohodové léto v Říčkách: hory, které vás překvapí

Že je synonymem hor sníh a lyže? Už dávno ne. Kdo jednou zažije léto v Říčkách v Orlických horách, ví, že právě tady má letní horská dovolená úplně jiný rozměr. Čerstvý vzduch, příjemné teploty,...

1. května 2026

Pojeďte do Vrchlabí – tam, kde začínají Krkonoše

Náměstí

Čas dovolených pobízí vyrazit někam, kde povívá čerstvý vánek a hory i průzračné bystřiny jsou na dosah ruky. Kde se po túře nebo sportovním výkonu dobře najíte a i v případě nepříznivého počasí máte...

1. května 2026

V předhůří Šumavy na řece Otavě najdete krásné město Horažďovice

Komerční sdělení
Zámek Horažďovice

Proč strávit dovolenou v našem městě?

1. května 2026

