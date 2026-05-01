Pohodové léto v Říčkách: hory, které vás překvapí

Že je synonymem hor sníh a lyže? Už dávno ne. Kdo jednou zažije léto v Říčkách v Orlických horách, ví, že právě tady má letní horská dovolená úplně jiný rozměr. Čerstvý vzduch, příjemné teploty, krásná příroda i spousta možností pro milovníky zdravého životního stylu a pohybu.

Lanovkou za výhledy i historií

Vydejte se pohodlně lanovkou na hřeben Orlických hor a objevte krajinu, která v sobě spojuje krásnou přírodu s bohatou historií. Čekají vás výhledy, které se neokoukají, a trasy různé obtížnosti, které zvládnou rodiny s dětmi i zkušení turisté. Ať už se vydáte na krátkou procházku nebo celodenní výlet, jedno je jisté – odměnou vám bude klid a atmosféra hor, jakou jinde nenajdete.

Kola, koloběžky a tříkolky - adrenalin, který vás dostane

Máte raději akci než klidné procházky? Říčky rozhodně nezklamou. Místní sjezdovku můžete v létě zdolat na horské tříkolce nebo koloběžce a užít si jízdu plnou zatáček a rychlosti.

Velkým lákadlem je Bikepark Říčky se třemi trasami různých obtížností o celkové délce šest kilometrů. Modrý a červený trail zvládne i začátečník. Černá trasa naopak prověří i ty nejzdatnější bikery.

K dispozici je také půjčovna sjezdových kol legendární značky Kona a elektrokol s dojezdem kolem 90 km. Svůj um můžete otestovat na pumptracku nebo potrénovat techniku ve skills centru. Samozřejmostí je myčka kol i servis.

Skvělé gastro i zábava pro celou rodinu

Říčky myslí na všechny – od malých dětí až po aktivní dospělé. Po sportovním výkonu přijde vhod odpočinek v restauraci pod sjezdovkou, kde v příjemném prostředí s výhledy do zeleně doplníte energii na další dobrodružství.

A pokud vám bude síla ještě zbývat, vyzkoušejte lanový park s trasami pro děti i dospělé. Každý si tu najde svou výzvu i zábavu.

Letní akce v Říčkách

18. červenec - Říčkovský Golem – tradiční horský triatlon pro veřejnost.

15. srpen – Den sportu – první ročník akce, kde otestujete různé sportovní disciplíny. Trampolíny s Alešem Valentou a večerní koncert kapel O5 a Radeček.

Říčky v Orlických horách jsou místem, kde si každý najde to své – klid, adrenalin, rodinnou pohodu i nové zážitky.

www.skiricky.cz

