Plavání může zachránit život

Za více než čtyři desetiletí naučila plavat tisíce dětí a pomohla vybudovat systém výuky, který platí dodnes. „Malé děti jsou pro výuku nejlepší. Nemají ještě zažité špatné návyky a pokrok je u nich vidět velmi rychle. To člověka neuvěřitelně dobíjí,“ říká. S výukou začínala v roce 1981 ve Středisku plavecké výuky při TJ Rudá hvězda. Díky pedagogickému vzdělání se brzy věnovala metodice. Cílem přitom nebylo vychovávat závodní plavce, ale naučit děti, aby se ve vodě cítily bezpečně a dokázaly si poradit v krizové situaci.
Po společenských změnách vznikla samostatná Plavecká škola Zéva a Soňa Kejzlarová uspěla ve výběrovém řízení na ředitelku. Pod jejím vedením se výuka rozrostla z povinného školního plavání na širokou nabídku kurzů pro všechny věkové skupiny. Přibyly mateřské školy, zájmové kurzy, vzdělávání instruktorů, sportovní plavání, ale také program Hvězdička. „Začaly k nám chodit celé rodiny. Nejprve starší sourozenec, pak mladší a po letech i jejich děti. To je asi největší odměna,“ říká Soňa Kejzlarová. Právě práce s nejmenšími ji u bazénu držela po celou kariéru. Dodnes si vzpomíná na příběh chlapce, který díky dovednostem z plaveckého výcviku zachránil svého topícího se dědečka. „Učili jsme děti nejen plavat, ale také základy záchrany ve vodě. Když pak zjistíte, že to někdo skutečně využil a pomohl zachránit lidský život, uvědomíte si, proč tu práci děláte,“ vysvětluje.
Za svou kariéru sleduje, jak se mění děti i společnost. Dnes mají školáci mnohem více možností a kroužků, přesto význam plavání neklesá. „Rodičům často říkám, že když budou dítě posílat měsíc na angličtinu, také nebude hned po pár týdnech mluvit anglicky. S plaváním je to stejné. Chce to čas, pravidelnost a trpělivost,“ říká. Velkou zkouškou byl covid, kdy se výuka zastavila a řada instruktorů odešla. Ani tehdy ale neuvažovala, že by od své práce odešla. „Vždycky mě držely hlavně děti. Jejich pokroky, radost a vědomí, že tahle práce má skutečný smysl,“ dodává. A právě v tom podle Soni Kejzlarové spočívá poslání plavecké výuky. Nejde jen o sport, ale i o dovednost, která může zachránit život.
Otevřeli jsme plavecné kurzy pro školní rok 2026/2027:
Přihlásit se můžete: http://www.zeva.cz/
Tel.: +420 736 248 666
E-mail: simona.kulickova@zeva.cz
Inst: https://www.instagram.com/zeva.hk/
FB: https://www.facebook.com/plaveckestredisko.zeva.14
Eliščino nábřeží 842/3
Hradec Králové 3