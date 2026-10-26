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Pečujete o blízkého? Sami na to být nemusíte

Komerční sdělení
Tým Domovinka

Tým Domovinka | foto: Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

Mgr. Michaela Veselková
Mgr. Martina Gilarová
Mgr. Lenka Novotná
8 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Péče o blízkého člověka bývá náročná a někdy je potřeba pomoc. Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s. v Hradci Králové provozuje denní stacionář Domovinka a pečovatelskou službu, která podporuje klienty v jejich domácím prostředí a pomáhá rodinám zvládat každodenní péči.

Centrum sociální pomoci a služeb (CSPS o.p.s.) v Hradci Králové pomáhá lidem od roku 2003. Poskytuje tyto sociální služby: denní stacionář, pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství v Manželských a rodinných poradnách a doprovázení pěstounských rodin. Potřeby lidí se proměňují, a tak poskytované služby reagují na aktuální poptávku.

Domovinka: den mezi lidmi, kteří vás znají.

Mgr. Michaela Veselková, vedoucí denního stacionáře

Co je denní stacionář?

Místo, kam senior přijde na část dne a večer se vrací domů. Je určený lidem, kteří kvůli chronickému onemocnění či zdravotnímu postižení, nejčastěji demenci, už nezvládají všechno sami. Otevřeno je v pracovní dny od 7:00 do 15:30, po domluvě do 17:00. Den začíná společně u připraveného programu, který přizpůsobujeme náladě a možnostem klientů. Pomáháme s péčí o vlastní osobu, podporujeme u klienta soběstačnost v běžných denních činnostech, dále nabízíme aktivity, např. cvičení, trénování paměti, tvoření či procházky. Vše je dobrovolné, klademe důraz na individuální přístup, aby každý dělal to, co ho baví.

Kdo k vám nejčastěji chodí?

Senioři, kteří přes den potřebují pomoc, mnozí s některou formou demence. Každý je ale jiný, jeden potřebuje podporu víc, druhý méně, a podle toho k němu přistupujeme.

Co je pro vás nejdůležitější?

Vztahy a důvěra. Postupně poznáváme, co kdo rád, co mu dělá radost a co mu naopak vadí, a stejně tak poznáváme jeho rodinu. Chceme, aby lidé věděli, že se na nás mohou s důvěrou obrátit a že se jim budeme snažit pomoci.

Jak pomáháte rodinám?

Rodina se o svého blízkého často stará sama, a to není jednoduché, zvlášť když chodíte do práce nebo máte další povinnosti. U nás můžete svého blízkého na část dne svěřit našim pečovatelkám, které jsou odborně vyškoleny, a budete vědět, že je o něj profesionálně a citlivě postaráno. Senior se nemusí nikam stěhovat, odpoledne se vrací domů.

Co vzkážete váhajícím?

Ať se klidně ozvou. Nemusíte mít nic rozhodnuté. Můžeme si v klidu popovídat, vysvětlit, jak to u nás chodí, a hlavně se můžete přijít podívat. Rádi vám ukážeme prostory, představíme náš tým, protože osobní návštěva vám může rozhodování opravdu hodně usnadnit.​

Pečovatelé, kteří pomáhají doma

Mgr. Martina Gilarová, vedoucí pečovatelské služby

Jak služba funguje?

Docházíme do domácností seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním nebo invaliditou, kterým je potřeba pomoci v každodenním životě. Pečujeme hlavně o seniory. Služba je určená lidem starším 27 let, působíme v Hradci Králové a okolí do 20 kilometrů.

S čím pomáháte?

S osobní hygienou, a to buď doma nebo u nás ve středisku osobní hygieny, s oblékáním, doprovodem k lékaři, nákupy a přípravou jídla. Kdo si neuvaří, může mít obědy rozvážkou od externího dodavatele. Přesný výčet úkonů stanovuje zákon o sociálních službách.

Čeho se rodiny obávají?

Slýcháme: „Maminka domů nikoho nechce“ nebo „Ona to zvládne sama“. Pro člověka je nejtěžší chvíle, kdy si musí připustit, že už něco nejde a že potřebuje pomoc. Radíme proto začít pomalu, podle jeho potřeb, někdy pomocí s nákupy či obědy nebo jen jedenkrát týdně s hygienou. Senior si zvykne, že mu někdo pomáhá, a pečovatelka se často stane příjemnou společnicí a oporou.

Jak se to snoubí s rodinným životem klienta?

Pečovatelka zná denní režim klienta a rodina díky tomu získá čas pro sebe. Díky kombinaci služeb zvládnou rodiny lépe svou práci i vlastní povinnosti a seniora nemusí hned umisťovat do pobytového zařízení. Došlo k digitalizaci záznamů péče, dřív se vše zapisovalo na papír. Dnes používáme mobilní aplikaci, což pečovatelkám usnadňuje práci a rodinám přináší větší přehled.

Kontakt

CSPS, o.p.s.: www.csps-hk.cz
Denní stacionář: Mgr. Michaela Veselková, tel. 734 562 344, michaela.veselkova@csps-hk.cz
Pečovatelská služba: Mgr. Martina Gilarová, tel. 720 651 694, martina.gilarova@csps-hk.cz Mgr. Lenka Novotná, tel. 720 652 678, lenka.novotna@csps-hk.cz.

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