Pec volá: Zažijte horské léto bez limitů

V Krkonoších se traduje, že kdo v Peci stráví jen pár hodin, viděl jen zlomek její tváře. My říkáme: jeden den prostě nestačí. Pec pod Sněžkou a sousední Velká Úpa nejsou jen přestupní stanicí na Sněžku, ale světem, kde můžete každé ráno vyrazit jiným směrem. Jednou za dobrodružstvím na hřebeny, podruhé za vůní borůvkových knedlíků do horských bud rozesetých po stráních. Velkou novinkou, která potěší hlavně malé pozorovatele, je otevření přírodního výběhu u Stezky korunami stromů pod Černou horou. Od 4. dubna zde mají svůj nový domov tříletí medvědí sourozenci Michal a Alice, kteří se do Krkonoš symbolicky vrací po dlouhých staletích. Pokud máte v kapse VýLETNÍ sezónku nebo kartu EnjoyCard, nemusíte nic řešit – vstup na Stezku i návštěvu huňatých sousedů máte v ceně. S Kartou Krkonoš pak na místě získáte příjemnou slevu.
A když už jsme u dětí – u spodní stanice lanovky na Sněžku na ně letos bude čekat úplně nová kuličková dráha. Zatímco vy budete plánovat trasu, malí cestovatelé se zabaví sledováním dřevěných kuliček v akci.
Výstup na naši nejvyšší horu si naplánujte chytře: buďte na vrcholu první s ranní rosou, nebo až v podvečer, kdy hory ztichnou.
Lanovka na Sněžku jezdí v sezóně až do 19 hodin. Pokud vyrazíte později odpoledne, zažijete na hřebenech to nejkrásnější teplé světlo a cestu zpět Obřím dolem si vychutnáte téměř o samotě. Chcete-li se vyhnout největším davům, zkuste to z Velké Úpy. Lanovka na Portášky vás vyveze k Herní krajině Pecka – unikátnímu hřišti se sochami zvířat, které je zdarma. Odtud je to na Sněžku krásný výšlap stranou hlavního ruchu.
Pořádný výlet vyžaduje i poctivou odměnu. Zastavte se na některé z horských bud na klasické krkonošské kyselo, „couračku“ nebo vyhlášené borůvkové knedlíky. Právě tyto boudy na stráních dávají Peci její neopakovatelný charakter.
Jak v Peci ušetřit:
Karta Krkonoš : Dostanete ji u svého ubytovatele. V Peci a Úpě vám zajistí 30% slevu na lanovku na Sněžku a EnjoyCard s ní získáte o 10 % výhodněji.
VýLETNÍ sezónka: Neomezené jízdy na lanovkách SkiResortu a vstup na Stezku korunami stromů (včetně medvědů!). Platí od dubna do října.
EnjoyCard: Ideální na 4 dny pro rodiny. Rodina s ní může ušetřit až 7000 korun. Platí na 11 top atrakcí v okolí.
A pokud milujete dobré jídlo, poznačte si v kalendáři 8. srpna. V centru Pece pod Sněžkou se letos poprvé koná Food festival, kde můžete ochutnat speciality z celého světa přímo pod horskými štíty.
Co se děje v Peci a okolí
16. 5. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou (jarní kolo)
6. 6. Dětský den: Zvířecí expedice na Černé hoře
20. 6. Krkonošský festival minipivovarů (Velká Úpa)
8. 8. Food Festival (poprvé v Peci pod Sněžkou)
10. 8. Svatovavřinecká pouť na Sněžku
29. 8. Divadlo v Herní Krajině Pecka (Velká Úpa)
5. 9. Krakonošův guláš (Pec pod Sněžkou)
12. 9. Den Černé hory: Dinosauři na Černé hoře
17. 10. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou (podzimní kolo)
Každou středu ožívají Portášky a Černá hora tematickými šipkovanými pro rodiny s dětmi. Tyto samoobslužné trasy, jako je Obříkova cesta za ztraceným pokladem, vedou malé dobrodruhy skrze sérii interaktivních úkolů a hádanek k cíli.
Tip pro výletníky: Vyzkoušejte rozhlednu na Hnědém vrchu. S výškou 1207 m n. m. nabízí nejlepší výhled na Sněžku, Studniční i Luční horu zároveň. Nahoru vás pohodlně vyveze čtyřsedačková lanovka, u které se natáčely legendární Sněženky a machři.
Více informací najdete na www.pecpodsnezkou.cz nebo www.leto.skiresort.cz.