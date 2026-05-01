Pec volá: Zažijte horské léto bez limitů

  8:00
Hledáte cíl pro rodinnou dovolenou, kde se děti zabaví a vy si vyčistíte hlavu? Pec pod Sněžkou láká na novou kuličkovou dráhu, nekonečné výhledy i klidné večery na hřebenech. S VýLETNÍ sezónkou navíc získáte klíč ke všem zážitkům v jednom balení.

| foto: Archiv Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou

12 fotografií

V Krkonoších se traduje, že kdo v Peci stráví jen pár hodin, viděl jen zlomek její tváře. My říkáme: jeden den prostě nestačí. Pec pod Sněžkou a sousední Velká Úpa nejsou jen přestupní stanicí na Sněžku, ale světem, kde můžete každé ráno vyrazit jiným směrem. Jednou za dobrodružstvím na hřebeny, podruhé za vůní borůvkových knedlíků do horských bud rozesetých po stráních. Velkou novinkou, která potěší hlavně malé pozorovatele, je otevření přírodního výběhu u Stezky korunami stromů pod Černou horou. Od 4. dubna zde mají svůj nový domov tříletí medvědí sourozenci Michal a Alice, kteří se do Krkonoš symbolicky vrací po dlouhých staletích. Pokud máte v kapse VýLETNÍ sezónku nebo kartu EnjoyCard, nemusíte nic řešit – vstup na Stezku i návštěvu huňatých sousedů máte v ceně. S Kartou Krkonoš pak na místě získáte příjemnou slevu.

A když už jsme u dětí – u spodní stanice lanovky na Sněžku na ně letos bude čekat úplně nová kuličková dráha. Zatímco vy budete plánovat trasu, malí cestovatelé se zabaví sledováním dřevěných kuliček v akci.

Výstup na naši nejvyšší horu si naplánujte chytře: buďte na vrcholu první s ranní rosou, nebo až v podvečer, kdy hory ztichnou.

Lanovka na Sněžku jezdí v sezóně až do 19 hodin. Pokud vyrazíte později odpoledne, zažijete na hřebenech to nejkrásnější teplé světlo a cestu zpět Obřím dolem si vychutnáte téměř o samotě. Chcete-li se vyhnout největším davům, zkuste to z Velké Úpy. Lanovka na Portášky vás vyveze k Herní krajině Pecka – unikátnímu hřišti se sochami zvířat, které je zdarma. Odtud je to na Sněžku krásný výšlap stranou hlavního ruchu.

Pořádný výlet vyžaduje i poctivou odměnu. Zastavte se na některé z horských bud na klasické krkonošské kyselo, „couračku“ nebo vyhlášené borůvkové knedlíky. Právě tyto boudy na stráních dávají Peci její neopakovatelný charakter.

Jak v Peci ušetřit:

Karta Krkonoš : Dostanete ji u svého ubytovatele. V Peci a Úpě vám zajistí 30% slevu na lanovku na Sněžku a EnjoyCard s ní získáte o 10 % výhodněji.

VýLETNÍ sezónka: Neomezené jízdy na lanovkách SkiResortu a vstup na Stezku korunami stromů (včetně medvědů!). Platí od dubna do října.

EnjoyCard: Ideální na 4 dny pro rodiny. Rodina s ní může ušetřit až 7000 korun. Platí na 11 top atrakcí v okolí.

A pokud milujete dobré jídlo, poznačte si v kalendáři 8. srpna. V centru Pece pod Sněžkou se letos poprvé koná Food festival, kde můžete ochutnat speciality z celého světa přímo pod horskými štíty.

Co se děje v Peci a okolí

16. 5. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou (jarní kolo)

6. 6. Dětský den: Zvířecí expedice na Černé hoře

20. 6. Krkonošský festival minipivovarů (Velká Úpa)

8. 8. Food Festival (poprvé v Peci pod Sněžkou)

10. 8. Svatovavřinecká pouť na Sněžku

29. 8. Divadlo v Herní Krajině Pecka (Velká Úpa)

5. 9. Krakonošův guláš (Pec pod Sněžkou)

12. 9. Den Černé hory: Dinosauři na Černé hoře

17. 10. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou (podzimní kolo)

Každou středu ožívají Portášky a Černá hora tematickými šipkovanými pro rodiny s dětmi. Tyto samoobslužné trasy, jako je Obříkova cesta za ztraceným pokladem, vedou malé dobrodruhy skrze sérii interaktivních úkolů a hádanek k cíli.

Tip pro výletníky: Vyzkoušejte rozhlednu na Hnědém vrchu. S výškou 1207 m n. m. nabízí nejlepší výhled na Sněžku, Studniční i Luční horu zároveň. Nahoru vás pohodlně vyveze čtyřsedačková lanovka, u které se natáčely legendární Sněženky a machři.

Více informací najdete na www.pecpodsnezkou.cz nebo www.leto.skiresort.cz.

Témata: Jedeme na hory

Nejčtenější

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Komerční sdělení

Festival, který patří mezi nejvýraznější gastronomické akce na severní Moravě a ve Slezsku, sází především na pestrou nabídku jídla. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků a food trucků s...

Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

Komerční sdělení
V některých závinech se ukrývá něco, co promění obyčejný nákup v malý hon za pokladem. Značka Exelsior spustila soutěž Zlatý tiket, která spojuje radost z objevování s možností získat výjimečný...

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

1. května 2026

Tajný tip na léto: Hotel Rajská zahrada v Novém Městě

Hledáte ideální místo pro letní dovolenou, kde si opravdu odpočinete od běžného pracovního shonu a přitom nebudete muset cestovat stovky kilometrů do zahraničí? Nové Město nad Metují i jeho okolí...

1. května 2026

Léto na Dolní Moravě: Hory, voda a kuličkový svět

Dolní Morava otevírá novou kapitolu letních dobrodružství. Místo, které milujete pro jeho adrenalin a výhledy, se letos promění v oázu, kde horský vzduch voní bylinkami z wellness a dětský smích se...

1. května 2026

Minieuroland – zahrada, do které se zamilujete

mapa dojezdu

Minieuroland v Kłodzku je výjimečné místo, které spojuje park miniatur, rozsáhlou květinovou zahradu a zóny se zvířaty do jedinečného prostoru pro odpočinek i objevování světa.

1. května 2026

Letní tipy na výlety po Královéhradeckém kraji

Navštivte krásná místa Královéhradeckého kraje tam, kde se skalní labyrinty setkávají s mystikou zapomenutých kaplí a novými cestami kolem východočeského moře.

1. května 2026

Malá Úpa: Krkonoše, kde věci dávají smysl

Malá Úpa - léto

Tady nejsou atrakce. A právě proto se sem vracíte.

1. května 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

1. května 2026

Z českých kopců až ke světovým vrcholům

Radek Jaroš patří mezi nejvýraznější české horolezce a je prvním Čechem, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek světa bez použití kyslíku. Přestože má za sebou ty nejvyšší hory planety,...

1. května 2026

Krkonošská pivní stezka: Cesta, která má chuť

Letní Krkonoše

Vydejte se na jedinou vysokohorskou pivní stezku v Evropě. Čeká vás 80 kilometrů tras a osm poctivých minipivovarů. Letos se navíc stezka rozrostla o západní část hor.

1. května 2026

Pohodové léto v Říčkách: hory, které vás překvapí

Že je synonymem hor sníh a lyže? Už dávno ne. Kdo jednou zažije léto v Říčkách v Orlických horách, ví, že právě tady má letní horská dovolená úplně jiný rozměr. Čerstvý vzduch, příjemné teploty,...

1. května 2026

Pojeďte do Vrchlabí – tam, kde začínají Krkonoše

Náměstí

Čas dovolených pobízí vyrazit někam, kde povívá čerstvý vánek a hory i průzračné bystřiny jsou na dosah ruky. Kde se po túře nebo sportovním výkonu dobře najíte a i v případě nepříznivého počasí máte...

1. května 2026

V předhůří Šumavy na řece Otavě najdete krásné město Horažďovice

Komerční sdělení
Zámek Horažďovice

Proč strávit dovolenou v našem městě?

1. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.