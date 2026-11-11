Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Díky Sportce a Eurojackpotu od Allwynu může být letošní pátek třináctého také dnem, na který se nezapomíná z úplně jiného důvodu.
Když fantazie pracuje na plné obrátky
„Do sklepa nechoďte, ten telefon nezvedejte a hlavně se nerozdělujte.“ Pravidla přežití v hororových filmech zná snad každý. Přesto se jejich hrdinové opakovaně vydávají přesně tam, kam by rozumný člověk nikdy nevkročil.
Stačí připomenout legendární film Pátek třináctého z roku 1980. Tábor u jezera, skupina mladých lidí a pocit, že se něco zlého blíží. Právě tento film a jeho pokračování pomohly proměnit datum v jeden z nejznámějších symbolů filmového strachu. A nezůstalo jen u něj.
Vřískot dokázal proměnit obyčejné zazvonění telefonu v okamžik plný napětí. Osvícení zase ukázalo, že i prázdná hotelová chodba může být děsivější než samotné monstrum. Horory zkrátka umějí jednu věc dokonale: přesvědčit nás, že za každým rohem čeká nečekané překvapení.
Jenže ne každé překvapení musí být nepříjemné.
Z hororu může být komedie. A z pátku třináctého šťastný den
Představte si stejnou situaci znovu. V noci se ozve podezřelý zvuk z kuchyně. Napětí stoupá, fantazie pracuje a člověk už přemýšlí, kudy uteče. Nakonec se ukáže, že za vším stojí domácí mazlíček. Nebo někdo za dveřmi, kdo přinesl narozeninový dort.
Najednou je všechno jinak. Strach vystřídá úleva a místo hororové scény přichází úsměv.
Proč by podobný zvrat nemohl čekat také na pátek třináctého? Datum, které si lidé tradičně spojují se smůlou, nemusí automaticky znamenat špatný den. Naopak. Může být příležitostí udělat něco, co přinese radost a trochu příjemného napětí.
Právě na tuto myšlenku navazuje Allwyn, který pátek třináctého připomíná jako příležitost zkusit štěstí v loterijních hrách. Protože někdy stačí jediný nečekaný okamžik, aby se obyčejný den proměnil v příběh s úplně jiným koncem.
Sportka a Eurojackpot: dvě příležitosti, jeden velký sen
Letošní pátek 13. listopadu přinese také losování oblíbených her Sportka a Eurojackpot. Pro sázející to znamená další příležitost představit si, jak by se jejich život mohl změnit, kdyby právě jejich čísla byla ta šťastná.
Co byste udělali jako první, kdyby se na vašem účtu objevila milionová výhra? Dopřáli byste si cestu kolem světa, splnili si dlouho odkládaný sen, pořídili nové bydlení, nebo pomohli svým blízkým? Každý má svou vlastní představu o šťastném konci.
Samozřejmě platí, že o výhře rozhoduje náhoda a samotné datum 13. listopadu pravděpodobnost výhry nijak nezvyšuje. Loterie je především zábava, ke které patří rozumný přístup a hraní pouze za částky, které si člověk může dovolit.
Letos si napište vlastní scénář
Pátek třináctého nemusí být den, kterého se budete obávat. Hororové filmy si můžete nechat na večer, černé kočky klidně obejít s úsměvem a podezřelé zvuky za dveřmi prověřit bez zbytečné paniky.
A pokud se rozhodnete zkusit štěstí ve Sportce nebo Eurojackpotu, třeba právě letošní listopadový pátek přinese příběh, který by nevymyslel ani Hollywood.
Protože ne každý pátek třináctého musí skončit jako horor. Někdy může mít i milionový happy end.
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