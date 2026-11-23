V samém srdci Orlických hor leží Orlické Záhoří, obec obklopená horskou přírodou si zachovává svůj poklidný charakter a nabízí návštěvníkům příležitost uniknout každodennímu shonu, nadýchat se svěžího horského vzduchu a vychutnat si krásu okolní krajiny. Přestože se nachází stranou vytíženějších turistických středisek, nabízí pestré možnosti zimního vyžití. Ať už dáváte přednost sjezdovému lyžování, dlouhým výletům na běžkách, procházkám zasněženou krajinou nebo posezení u dobré kávy, tady si přijdete na své.
Na běžkách za krásami Orlických hor
Orlické Záhoří je skvělým výchozím bodem pro milovníky běžeckého lyžování. V Orlických a sousedních Bystřických horách se nachází síť více než 200 kilometrů upravovaných běžeckých tras, které propojují českou i polskou stranu pohoří.
Běžkaři se mohou vydat po hřebenech Orlických hor, nebo zamířit za hranice do polských středisek, jako jsou Jamrozowa Polana, Duszniki-Zdrój či oblast Jagodné. Rozmanitost tras nabízí možnosti pro rekreační sportovce i zkušenější běžkaře, kteří vyhledávají delší horské výlety.
Oblíbeným cílem je Velká Deštná, nejvyšší vrchol Orlických hor, na němž stojí rozhledna nabízející za příznivého počasí nádherné výhledy do okolní krajiny. K hřebenovým trasám se navíc návštěvníci mohou pohodlně přiblížit lanovou dráhou lyžařského areálu SKIOZ, jejíž horní stanice se nachází v bezprostřední blízkosti Jiráskovy hřebenové stezky.
Jedním z lákadel Orlického Záhoří je Ski aréna na Jadrné, která nabízí 4,6 kilometru dlouhý, strojově upravovaný a osvětlený běžecký okruh. Jeho kouzlo spočívá nejen v krásném horském prostředí, ale také v možnosti vyrazit na běžky po setmění. Běžkování je zde přístupné všem zcela zdarma, stejně jako parkování na přilehlém parkovišti u lyžařského areálu SKIOZ. Okruh je pravidelně strojově upravován a jeho provoz závisí na aktuálních sněhových podmínkách.
Zimní zážitky na svazích Orlických hor
Významným centrem zimních aktivit je lyžařský areál SKIOZ, který přináší do Orlického Záhoří moderní zázemí pro sjezdové lyžování i horskou turistiku. Návštěvníci zde mohou využít pohodlnou čtyřsedačkovou lanovku a sjezdovku dlouhou přibližně 1,7 kilometru. Na své si zde přijdou začátečníci i zkušení lyžaři. Ti, kteří se na lyžích teprve učí nebo chtějí zdokonalit svou techniku, mohou využít služeb lyžařské školy Ski Fanatic, která nabízí výuku dětem i dospělým. Zkušenější lyžaři zase ocení dlouhou a širokou sjezdovku, na níž si mohou naplno vychutnat zimní sportování.
Velkou předností areálu je také jeho propojení s hřebenovými trasami Orlických hor. Díky lanové dráze se na hřeben pohodlně dostanou nejen sjezdaři, ale také běžkaři a turisté, kteří odtud mohou pokračovat po Jiráskově stezce a dalších trasách do okolní horské krajiny.
Za historií a tradicemi horské obce
Orlické Záhoří však není pouze o zimních sportech. Návštěvníci, kteří chtějí svůj pobyt zpestřit poznáváním místní historie, mohou zavítat do kostela sv. Jana Křtitele, jedné z významných dominant obce.
Kostel ukrývá mimo jiné stálou expozici věnovanou historii sklářství, které bylo v minulosti neodmyslitelnou součástí života zdejšího regionu. Součástí prohlídky může být také návštěva kostelní věže s vyhlídkou a expozicí v půdním prostoru. Prohlídka nabízí příležitost poznat Orlické Záhoří z jiné perspektivy a nahlédnout do historie místa, jehož příběh je úzce spjat s životem v pohraničních horách. Přístupnost prohlídek se řídí provozem místního turistického informačního centra.
Když přijde čas na něco dobrého
Po dni stráveném na svahu nebo v běžecké stopě přijde vhod dobré jídlo, něco sladkého či šálek horké kávy. Také v tomto ohledu má Orlické Záhoří co nabídnout.
Za návštěvu stojí například rodinná kavárna Kyhanka, jejíž název odkazuje na stejnojmennou rostlinu typickou pro horské rašeliniště. Kavárna láká na útulné prostředí, výběrovou kávu a domácí zákusky připravované s důrazem na čerstvé sezónní suroviny. Nabídku doplňují také produkty od lokálních výrobců. Kyhanka, která zároveň nabízí možnost ubytování, má otevřeno o víkendech, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin.
Za dobrým jídlem mohou návštěvníci zavítat také do restaurace Horské chaty Záhoří nebo Penzionu Černá Voda. Občerstvení během lyžařského dne nabízejí rovněž bufety u spodní stanice skiareálu.
Zůstaňte déle. Orlické hory mají co nabídnout
Kdo chce krásy Orlického Záhoří poznávat více dní, může si vybrat z pestré nabídky ubytování. V obci a jejím okolí se nacházejí větší ubytovací zařízení, jako jsou Chata Luna, Bedřichovka, Horská chata Záhoří či Penzion Černá Voda.
Pro návštěvníky, kteří dávají přednost většímu soukromí, jsou k dispozici také menší penziony, apartmány, stylové sruby a tradiční horské chalupy. Mnohé z nich lze pronajmout jako celý objekt, což ocení zejména rodiny s dětmi nebo skupiny přátel. Nabídku soukromého ubytování je možné vyhledat například prostřednictvím portálu e-chalupy.cz.
Orlické Záhoří tak nabízí příležitost prožít zimní dovolenou vlastním tempem. Ráno vyrazit na sjezdovku, odpoledne objevovat zasněžené horské stezky a večer si užít klid a pohodu v útulném horském prostředí.
Ať už přijedete na jediný den, prodloužený víkend nebo celou zimní dovolenou, Orlické Záhoří vás přivítá krásnou přírodou, pestrými možnostmi zimního vyžití a atmosférou, kvůli které se budete chtít vracet.