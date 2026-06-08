Od joysticku k policejnímu Ferrari. Aneb hravý červen v Auparku

Týden gamingu promění Aupark v herní svět
První level červnového Auparku vás pozve do vesmíru počítačových her. Od 8. do 14. června se totiž proměníme v místo, kde se propojí svět her, moderních technologií a kreativních nápadů. Týden gamingu vám nabídne možnost vyzkoušet si gaming zónu od SMARTY.CZ, navštívit originální herní vůz Cosmo Tales nebo se setkat s lidmi, kteří stojí za vznikem herních projektů.
Součástí programu budou právě inspirující besedy s osobnostmi české herní scény. Do Auparku zavítá Mikoláš Tuček, Nikolai Mazi Lazarev nebo Vladimír Šimůnek, který se podílel na vzniku legendární hry Mafia. Chcete získat jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí vývoje her a zjistit, jak vznikají světy, které znáte z monitorů a konzolí? Navštivte Play the Game a hrajte červen ve svém stylu.
Kompletní program Play the Game v Auparku čeká na www.aupark.cz.
Den policie přiblíží práci specialistů
Ve čtvrtek 18. června naváže na herní program další mimořádná akce. Aupark se stane dějištěm Dne policie, který nabídne akční pohled do světa Policie České republiky.
Po celý den vám budou k dispozici příslušníci různých policejních útvarů, kteří představí svou práci i vybavení využívané při výkonu služby. Uvidíte flotilu dopravní policie včetně motocyklu BMW, Ferrari v policejních barvách i dalších policejních vozidel.
Velkým lákadlem budou rozhodně kriminalističtí experti, kteří vám přiblíží vyšetřování trestných činů a umožní symbolicky nahlédnout na místo činu. Chybět nebude ani výstava historických sbírkových předmětů připomínajících období četnictva a první desetiletí Policie České republiky po roce 1989.
A kdo si bude chtít odnést vzpomínku, pro všechny bude připraven tématický fotokoutek.
Akce se koná 18. 6. od 9:00–17:00.
Letos bude navíc jedinou velkou prezentací Policie České republiky pro veřejnost v Královéhradeckém kraji.
Od gamingu po policejní techniku
„V Auparku dlouhodobě usilujeme o to, aby byla návštěva obchodního centra nejen příležitostí k nákupům, ale také inspirací, zábavou a zážitkem. Červnový program proto nabídne jak moderní svět her a technologií, tak možnost poznat zblízka práci lidí, kteří každý den pečují o naši bezpečnost,“ zve návštěvníky Aupark Hradec Králové.