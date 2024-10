Objevte tajemství klidu a zdraví v srdci přírody

Představte si, že vstoupíte do světa, kde čas plyne pomaleji, kde vůně přírody a léčivého bahna ladí s jemnými tóny relaxační hudby. Víte, že vaše tělo si zaslouží tu nejlepší péči, kterou najde zde - v Lázních Velichovky. Místo, které spojilo to nejlepší z minulosti s moderními zdravotními postupy vede již třetím rokem výkonný ředitel Petr Čermák, který se pracovně pohybuje ve světě hotelnictví, gastronomie a lázeňství již 46 let.

Petr Čermák

Lázně Velichovky jsou tradiční české lázně, které lidé velmi rádi navštěvují. Čím si, pane řediteli, vysvětlujete, že jsou již více než sto let stále populární mezi tuzemskými pacienty?

Kromě toho, že se specializujeme především na českou klientelu, tak sem naše pacienty táhne pravděpodobně mnoholetá historie lázní, klidná lokalita, vysoká odborná léčebná úroveň, která se díky zdejší slatině udržuje na vysoké úrovni, a pohodová atmosféra, kterou zde vytváří, jak já říkám zdejší software, kterým jsou naši zaměstnanci. Panuje zde velmi vstřícná atmosféra, což potvrzují i odezvy z hodnocení léčebných pobytů našich klientů.

Kromě lázní vedete i jeho nedílnou součást Resort K-Triumf. Kdybych vybírala a nevěděla, co si vybrat. Jaké by bylo vaše doporučení?

Nejprve bych vás vyzpovídal, za jakým účelem chcete přijet, na jak dlouho a s kým. Když byste mi řekla, že chcete přijet s malými dětmi, tak vás nebudu lákat do lázní, ale do hotelu K-Triumf. Pokud byste řekla, že chcete přijet na nějaký pohodový víkend, ať už s přítelkyní nebo partnerem, tak se budu ptát za jakým účelem a jestli chcete výletovat nebo to spojit s péčí o tělo apod. Lázně Velichovky a K-Triumf Resort jako celek jsou dokonale širokospektrální. V rámci určité úrovně pohledu jsou téměř bezkonkurenční, neboť nabízejí díky spojení lázní a hotelu obrovské množství nejenom služeb, ale i vlastních zaměření. Jako celek disponujeme 450 lůžky, obrovským kongresovým sálem na hotelu a vlastním kinosálem pro 240 lidí v lázních.

Pokud někdo vyhledává aktivní klid, tak ho pozvu do hotelu K-Triumf, který je v nádherné přírodní lokalitě. Sem přijíždějí klienti za wellness a sportem. Hotel disponuje obrovským množstvím sportovních aktivit, včetně kryté tenisové haly a venkovních kurtů. Raritou je, že tu máme vlastní oboru, takže při návštěvě restaurace se můžete dívat nejen na rybník a do lesa, ale také do obory. Můžeme vám také zajistit její prohlídku i s odborným výkladem.

Jak se vám daří kombinovat tradiční lázeňské procedury s moderními wellness pobyty?

V tomto rozlišujeme, zda-li klient přijel na wellness pobyt, nebo léčebný pobyt. Jedná se totiž o dvě diametrální záležitosti. V tom wellnessovém světě sledujeme trendy pozorně a je zajímavé, že se v nich v zahraničí ani tolik neřeší to, co je pro pacienta zdravotně prospěšné, ale spíše to, co je aktuálně módní, zajímavé, po čem lidé prostě touží. My, v rámci zavádění novinek v léčebných metodách i wellness, se snažíme co nejvíce vyjít vstříc zdraví klientů. Na přelomu loňského roku jsme například investovali do velmi moderních sofistikovaných zařízení – WALKER VIEW, která vypadají sice jako běžecké pásy, ale v podstatě vás perfektně diagnostikují a učí vás znovu dobře chodit. Většina z nás si totiž myslí, že chodíme správně, ale to už dávno není pravda.

Pobyty pro klienty zdravotních pojišťoven i samoplátce

Do Lázní Velichovky se od nepaměti jezdí léčit především pohybový aparát. Pacientům dělá dobře zdejší velichovské zlato – slatina, která má prý výjimečnou hustotu a složení. S jakými tělesnými potížemi k vám lidé ještě mohou přijet?

Ano, naše lázně historicky stojí na léčbě pohybového ústrojí, je to dané hlavním léčebným zdrojem, takže opravdu to je náš business. Vynikající výsledky máme u klientů po úrazech, operacích, s artrózou kloubů a chronickými bolestmi. Zdejší klima a léčebné procedury pomáhají ale také lidem s onkologickými onemocněními, Bechtěrevovou nemocí či onemocněními nervového systému apod. Nabídku léčebných postupů máme širokou. Aktuálně si můžete vybírat cca ze 70 procedur.

Lázně nejsou jenom léčba a procedury, ale také společenská záležitost. Většinou bývá v nabídce i kulturní program, co Velichovky připravují pro promenádnice a lázeňské šviháky?

Kulturní program tu máme pro lázeňské hosty připravený každý den. Organizujeme nádherné koncerty moderní i vážné hudby, divadelní vystoupení, festivaly apod. Během svého působení jsem znovu obnovil fungování kinosálu, promítáme pro děti i dospělé. Pátky jsou věnovány tanečním večerům. Víme, že mnoho klientů si zde plánuje termín svého pobytu i podle společensko-kulturního programu, prostě podle toho, co se tady bude dít. Takže toto chceme mít také co nejlepší.

Chystáte nějaké novinky na příští rok?

Jednu novinku již mohu sdělit, rozhodli jsme se pro rok 2025 nezdražovat. A chceme pokračovat nadále ve zdokonalování léčebného konceptu, abychom byli i po této stránce s novými procedurami a léčebnými postupy stále moderní a sexy.

Tím, že v lázních zůstanou ceny i příští rok stejné, jste určitě potěšil nejednoho vašeho klienta. A vy, pane řediteli, pokud byste mohl vyslovit nějaké vaše lázeňské přání, co by to bylo?

Jedno přání uvnitř v duši mám. Chtěl bych, aby lázeňská léčba byla ve společnosti vnímána nikoliv jako následná péče, jak je tomu dnes, ale jako prevence. Jezdí sem lidé se zdravotními problémy po operacích a prodělaných nemocích, to je nezbytné, ale měli by se zde zotavovat i ti, kteří jsou dosud zdraví a v rámci prevence chtějí pečovat ještě více o své tělo. Aktivní věk lidí se intenzivně prodlužuje a pokud naše tělo má vydržet v kondici do vysokého věku, tak by lidé s lázněmi měli začínat třeba již na úrovni 30 let. Tak by to mělo být ve společnosti prezentováno. To bych rád přivítal.