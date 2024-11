Nepodceňujte ženy v terénu

Každé ráno v 7 hodin, sedm dní v týdnu vyjíždějí pracovnice hořické terénní pečovatelské služby do města a spádových obcí za svými klienty – občany, kteří si vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení nebo dlouhodobě nepříznivému stavu nemohou vlastními silami zabezpečit základní životní potřeby sami doma. Profesionální pomoci žen, pro které je jejich práce posláním, lidé využívají až do 20 hodiny večer.

Stabilní tým 7 pečovatelek řídí hlavní koordinátorka Jitka Štípková, která zde pracuje již 27 let.

Začněme zmíněným vyjížděním vašich pečovatelek. Vypadá to, že se vám povedlo obnovit vozový park, je to tak?

Máme radost, že se nám podařilo zvýšit efektivitu naší práce díky získání tří nových elektrických aut v rámci dotačního titulu Evropské unie – Národního plánu obnovy. Ke třem původním benzínovým vozům přibyly dva Nissany Leaf a jedna Toyota Proace, kterou dokážeme rozvést za den 45 obědů. Každé auto najezdí 50-60 km denně, což může v případě zájmu znamenat až 15 návštěv u klientů doma.

Jaké služby nabízíte?

Nejčastěji nás využívají senioři od 65 let výše, navštěvujeme také lidi v Domově s pečovatelskou službou, kde je kapacita 21 bytů. Co se týká služeb, tak se jedná o zajištění domácnosti, úklidu, hygieny, stravování, nákupů, dovozu obědů atd. Pomáháme osamělé lidi začlenit do sociálního prostředí. Může se jednat o doprovod na kulturní akce, na nákup apod. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho potřeb. Pokud je to možné, spolupracujeme s jeho s rodinou.

Když vybíráte nové pracovnice do týmu, co je pro vás vodítkem k odhadu, zdali daná osoba vše zvládne?

Pečovatelky přijíždějí na návštěvu klienta v počtu jedné. Musí se umět postarat např. jak o nemohoucího člověka, tak o klienta se stařeckou demencí. Všechny pracovnice jsou empatické, trpělivé a zároveň připravené zvládat krizové situace. Do týmu vždy vybíráme především úplně normální ženu, která je od rodiny, zajímá se o stav lidí kolem sebe a je důvěryhodná a vstřícná tak, aby si rozuměla s klienty, a zároveň je profesionálně vybavena včetně absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách.

„Terénní pečovatelská služba je základním kamenem sociální péče. To nejzákladnější, co můžeme pro člověka udělat je, že mu umožníme prodloužit čas, který stráví doma, v nejlepším případě ještě obklopený obličeji těch, které zná.“ Mgr. Ondřej Votroubek, ředitel Sociálních služeb města Hořice

Práce pečovatelky v terénu je fyzicky i psychicky náročná, vyžaduje empatii, trpělivost a schopnost zvládat stres.