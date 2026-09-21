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Největší radostí pro mě je, že nám lidé důvěřují

Komerční sdělení

Iveta Brzková | foto: Obecný zájem, o.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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„Začínali jsme s jednou pečovatelkou. Dnes pomáháme stovkám rodin.“

Více než dvacet let buduje Iveta Brzková organizaci Obecný zájem, z. ú., která dnes patří mezi respektované poskytovatele sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Jaké byly její začátky, proč je podle ní největším bohatstvím dobrý tým a co považuje za největší výzvu péče o seniory?

Co vás přivedlo právě k sociálním službám?

Od začátku mě lákala práce s lidmi. Věděla jsem, že chci dělat něco, co má skutečný smysl a kde člověk každý den vidí výsledky své práce. Proto jsem vystudovala sociální pedagogiku a postupně získávala zkušenosti v sociálních službách. Když se zrodila myšlenka vytvoření vlastní nové organizace, neváhala jsem. Byla to velká výzva, ale také příležitost vytvořit službu podle představ o kvalitní péči.

Začátky ale nebyly úplně jednoduché…

Organizaci jsme původně zakládaly dvě. Po několika měsících se však moje kolegyně rozhodla odejít a veškerá odpovědnost zůstala na mně. Ze dne na den bylo potřeba zajistit kompletní management organizace – od provozního řízení organizace, jednání s úřady přes personální a ekonomickou agendu až po přímou péči o klienty. Bylo to náročné období plné výzev, které vyžadovalo velké pracovní nasazení i osobní odhodlání. Přesto jsem nikdy neztratila přesvědčení, že naše práce má hluboký smysl a že kvalitní, důstojná péče o lidi, kteří ji potřebují, stojí za každé úsilí.

Napadlo vás někdy, že to vzdáte?

Samozřejmě přišly chvíle, kdy jsem byla unavená nebo pochybovala, jestli všechno zvládnu. To je asi přirozené. Ale nikdy jsem nedospěla do bodu, kdy bych si řekla, že skončím. Když vidíte, že vaše práce pomáhá lidem a že se na vás klienti i jejich rodiny spoléhají, je to obrovská motivace pokračovat.

Začínala jste s jednou pečovatelkou. Dnes zaměstnáváte kolem sedmdesáti lidí. Čekala jste tehdy, že organizace vyroste?

Vůbec ne. Nikdy jsem si neříkala, že chci vybudovat velkou organizaci. Mým cílem bylo poskytovat kvalitní službu. To, že jsme rostli, bylo přirozenou reakcí na potřeby lidí a to, že jim umíme nastavit služby tak, aby jim opravdu pomáhaly, například když má pečující směnný provoz nebo potřebuje sám regeneraci na prodlouženém víkendu či v lázních. Přibývali klienti, rozšiřovaly se služby a s tím rostl i náš tým, extrémní nárůst jsme zaznamenali při zajišťování služeb ve 24hodinovém režimu.

Největší radostí pro mě je, že nám lidé důvěřují

V roce 2025 jste otevřeli také Denní stacionář v Hořiněvsi. Jaké místo má tato služba v Obecném zájmu?

Denní stacionář v Hořiněvsi je pro nás velmi důležitou součástí našich služeb. Dává šanci zůstat co nejdéle doma, v prostředí, které člověk zná, i těm, kteří už sice potřebují celodenní dohled a podporu, ale ještě nejsou na ústavní péči. Rodinám přitom nabízí potřebnou pomoc a oddech. Velký význam má také aktivizace, společné trávení času, možnost setkávat se s ostatními lidmi a udržovat si co nejvíce samostatnosti. Pro rodiny je důležité vědět, že jejich blízký je v bezpečném prostředí, kde se mu věnují odborní pracovníci a kde má program přizpůsobený svým potřebám. Vnímáme, že právě podobné služby budou v budoucnu stále důležitější.

Obecný zájem je znám také tím, že hodně mluví o svých zaměstnancích.

Protože bez nich by žádná služba nemohla fungovat. Sociální služby jsou náročné psychicky i fyzicky a já si nesmírně vážím každého, kdo se rozhodne tuto práci dělat. Snažíme se vytvářet prostředí založené na respektu, otevřené komunikaci a férovém jednání. Chci, aby naši zaměstnanci věděli, že jejich práce má hodnotu a že jsou pro organizaci důležití.

Jako jediní v Královéhradeckém kraji poskytujete terénní odlehčovací službu v nepřetržitém provozu. Proč jste se rozhodli právě pro ni?

Protože jsme viděli, jak moc chybí. Rodiny, které dlouhodobě pečují o své blízké, potřebují občas načerpat síly. Musí si vyřídit své záležitosti, jet na dovolenou nebo si jednoduše odpočinout. Odlehčovací služba jim dává jistotu, že jejich blízký bude v bezpečí a dostane kvalitní péči. Myslím, že význam této služby bude do budoucna ještě větší.

Mění se podle vás potřeby seniorů?

Určitě. Přibývá lidí s demencí i dalších onemocnění, která vyžadují specializovanou péči. Zároveň se mění očekávání rodin. Chtějí nejen odbornou službu, ale také lidský přístup, komunikaci a partnerství. To je podle mě správný směr.

Od 1.9.2026 máme nově pověření ke Zdravotní domácí péči, díky které můžeme nabídnout klientům kompletní péči.

Co vás za více než dvacet let nejvíce potěšilo?

Největší radost mám z toho, když vidím, že lidé naší organizaci důvěřují. Že se k nám klienti vracejí, doporučují nás dál nebo nám poděkují za péči o své blízké. To jsou okamžiky, které člověku připomenou, proč tu práci dělá.

Vaše práce byla v roce 2025 oceněna titulem Osobnost roku v sociálních službách Královéhradeckého kraje. Jak jste ocenění přijala?

Velmi si ho vážím, ale beru ho především jako ocenění celé organizace. Sama bych ničeho nedosáhla. Každý den za klienty vyrážejí naši pracovníci, kteří odvádějí obrovský kus práce. Právě jim patří můj respekt a poděkování.

Za více než dvacet let fungování by organizace nemohla růst bez podpory lidí a institucí kolem sebe. Jak důležitá je pro vás spolupráce s rodinami klientů, obcemi nebo dalšími partnery?

Sociální služby nikdy nestojí samy o sobě. Jsou založené na spolupráci a důvěře mezi mnoha lidmi – klienty, jejich rodinami, zaměstnanci, obcemi, krajem i dalšími institucemi, které naši činnost podporují. Velmi si vážíme především důvěry rodin našich klientů. Často nám svěřují své nejbližší v období, které pro ně není jednoduché. Je to velká odpovědnost a zároveň závazek, abychom jejich důvěru nezklamali. Stejně důležitá je pro nás spolupráce s partnery, kteří nám pomáhají naše služby dlouhodobě rozvíjet. Velké poděkování patří ministerstvu práce a sociálních věcí, Královéhradeckému kraji, městu Hradec Králové, obci Smiřice, Hořiněves, obci Holohlavy a dalším subjektům, které naši práci podporují. Díky této spolupráci můžeme služby nejen udržovat, ale také hledat nové cesty, jak pomáhat lidem, kteří naši podporu potřebují.

Kde vidíte Obecný zájem za dalších deset let?

Přeji si, aby si zachoval hodnoty, na kterých vznikl. Abychom byli stále organizací, která nabízí kvalitní odbornou péči, ale zároveň neztrácí lidskost. Moderní technologie nebo nové služby jsou důležité, ale největší hodnotou zůstávají lidé. Pokud na to nezapomeneme, budu spokojená.

KDYŽ VIDÍTE, ŽE SE NA VÁS KLIENTI I JEJICH RODINY SPOLÉHAJÍ, JE TO OBROVSKÁ MOTIVACE POKRAČOVAT. SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU NÁROČNÉ PSYCHICKY I FYZICKY A JÁ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍM KAŽDÉHO, KDO SE ROZHODNE TUTO PRÁCI DĚLAT.

Největší radostí pro mě je, že nám lidé důvěřují

IVETA BRZKOVÁ Mgr. Bc. Iveta Brzková je zakladatelkou a ředitelkou organizace Obecný zájem, z. ú., která od roku 2003 poskytuje terénní pečovatelské a sociální služby především seniorům. Vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové a své profesní zkušenosti získávala v různých sociálních službách. Z malé organizace s jedinou pečovatelkou vybudovala stabilního poskytovatele sociálních služeb, který dnes zaměstnává na 70 pracovníků a provozuje také denní stacionář v Hořiněvsi. Obecný zájem, z. ú. jako jediný v Královéhradeckém kraji nabízí terénní odlehčovací službu v nepřetržitém 24hodinovém režimu. Dlouhodobě prosazuje vysokou kvalitu péče založenou na profesionalitě, respektu a individuálním přístupu ke klientům i zaměstnancům. V roce 2025 získala ocenění Osobnost roku v sociálních službách Královéhradeckého kraje.

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