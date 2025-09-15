MZ Liberec: Z Podkrkonoší do světa špičkové medicíny

Nová generace výrobků slaví úspěch v Dubaji
„Na největším zdravotnickém veletrhu na světě v Dubaji jsme představili novou generaci výrobků. Designem i technickými parametry patří mezi světovou elitu,“ říká ředitel MZ Liberec Marek Matěják a doplňuje: „Obměna našeho portfolia proběhla po téměř dvaceti letech a šli jsme na ni s maximálním nasazením – jak časovým, tak investičním.“
Klíčovým momentem bylo navázání spolupráce s průmyslovým designérem prof. Ivanem Dlabačem, vedoucím Ateliéru průmyslového designu na UMPRUM. Ivan Dlabač stojí za mnoha úspěšnými návrhy a patenty v oblasti průmyslového designu, a to nejen z oboru zdravotnické technologie. „Společně jsme vytvořili design, který nejen skvěle vypadá, ale zároveň zvyšuje uživatelský komfort a respektuje požadavky zdravotnického prostředí. Výsledek je elegantní, ergonomický a maximálně funkční. Zájem o inovované výrobky stoupl o stovky procent,“ hodnotí Marek Matěják.
Design, který léčí
„Dříve se kladl důraz hlavně na funkčnost. Dnes je důležité i to, jak samotný produkt a také prostředí, ve kterém se nachází, působí na pacienta a lékařský personál,“ říká manažer Jan Šeberka. Z výzkumů provedených ve Skandinávii vyplývá, že příjemné estetické prostředí urychluje rekonvalescenci. A právě tímto směrem se firma ubírá.
Nový průmyslový design zahrnuje také chytré funkce – tlumené ambientní osvětlení, snadné čištění, ergonomické ovladače. „Pacient má u lůžka ovladač, kterým přivolá sestru i nastaví světlo podle potřeby. V noci se mu nerozsvítí ostré bílé světlo, ale jemné oranžové, které nenarušuje spánek,“ popisuje Jan Šeberka.
Úspěchy v Indii a Skandinávii
Významný krok firma udělala na indickém trhu. První dodávka směřovala do Univerzitní nemocnice JJ Hospital v Mumbaji. „Byla to náročná, ale cenná zkušenost – jiný trh, jiné standardy, jiná kultura,“ popisuje Marek Matěják. MZ Liberec zde dnes vybavuje jednotky intenzivní péče, operační sály i novorozenecké pokoje – například v Univerzitní nemocnici v Nagpuru.
Dalším strategickým úspěchem je spolupráce s velkou skandinávskou skupinou ADDTECH. „Setkali jsme se v roce 2023 v Německu a začali jednat o možnostech spolupráce. Ta nakonec vyústila v přesun jejich výroby do Česka. Stali jsme se výhradním dodavatelem pro Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Island a přilehlé ostrovy,“ uvádí Marek Matěják. První realizace proběhly s výbornou odezvou v nemocnicích v Bodø a aktuálně čekají firmu zakázky v Sonderborgu a Horsens.
Projekty v Česku a budoucí plány
Ani na domácím trhu firma nezahálí. V současnosti se podílí na výstavbě nového pavilonu Krajské nemocnice v Liberci a má zájem i o další velké projekty například v Hradci Králové, Plzni a na Slovensku (Banská Bystrica). Hodnota každého projektu se pohybuje mezi 80 až 200 miliony korun. „Jako lídr trhu předpokládáme úspěch alespoň v polovině případů,“ říká ambiciózně ředitel.
Výhled do budoucna zahrnuje expanzi na Blízký východ a do Severní Ameriky. „V Kanadě jsme už zahájili první kroky,“ upřesňuje Jan Šeberka.
Moderní zázemí v Rudníku u Vrchlabí
Od roku 2012 probíhá výroba v moderním areálu v Rudníku v Podkrkonoší. V uplynulých letech zde firma vybudovala showroom a tréninkové centrum, investovala do nejmodernějších CNC technologií a rozšířila výrobní prostory. Důraz klade na kvalitu, podporu zákazníků a mezinárodní certifikace, bez kterých by nebylo možné navazovat další spolupráce v zahraničí.
MZ Liberec - tradiční značka s globálními ambicemi
MZ Liberec navazuje na více než šedesátiletou tradici v oblasti technologií rozvodů medicinálních plynů. Nabízí komplexní služby – od návrhu a projekce přes výrobu až po instalaci a servis.
Průmyslový design jako vstupenka na nové trhy - Ivan Dlabač
Prof. akad. arch. Ivan Dlabač patří k nejvýraznějším osobnostem českého průmyslového designu. Je vedoucím Ateliéru průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Jeho práce spojuje funkčnost s estetikou a získala řadu mezinárodních ocenění. Spolupráce s MZ Liberec přinesla svěží a nadčasový pohled na zdravotnickou techniku a zásadně přispěla k aktuálnímu úspěchu firmy na světových trzích.
MZ Liberec je připravena na velké výzvy – s novými přístupy, silným týmem a špičkovou technologií míří na světové trhy, aby posunula zdravotnictví ku prospěchu zařízení, personálu i pacientů.
Text: Zuzana Boučková