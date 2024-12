Mladé Buky: Nejdostupnější areál pro celou rodinu

Mimo jiné Ski areál Mladé Buky nabízí půjčovnu s profesionálním servisem Montana a jako třešničku na dortu luxusní domácí pekárnu Breadlove.

„Máme nejdelší bobovou dráhu v Krkonoších s délkou více než 1500 metrů. Boby na ní dosahují rychlosti až 40 kilometrů v hodině, ale není třeba se bát, je naprosto bezpečná i pro děti. Do bobu se vejdou dva lidé, děti mohou jezdit od tří let s doprovodem, a od osmi let sami,“ říká ředitel Mladých Buků Jakub Furička.

Kolik u vás stojí permanentka na den?

Celodenní skipas je za 710 Kč pro dospělého, ale máme výhodné rodinné skipasy kde se například čtyřčlenná rodina dostane na 530 Kč za platícího zákazníka. To platícího zdůrazňuji, protože u nás děti do sedmi let neplatí. Případně máme v nabídce 3 dny ze 6 kdy zákazník může během 6 po sobě jdoucích dnů prolyžovat libovolné tři dny. Pak se dostává za dospělého na cenu 580 Kč. Bobová dráha se platí zvlášť, ale k večernímu lyžování mají návštěvníci jízdu zdarma.

V areálu je i KID park, sjezdovka s pojízdným kobercem, figurkami a průjezdy pro pobavení. Jaké služby nabízíte rodičům s dětmi?

O výhodných rodinných balíčcích už jsme mluvili. Dále nabízíme výhodné víkendové lyžařské a snowboardové kempy pro děti. Za dva dny intenzivní výuky včetně skipasu účastník zaplatí dva tisíce korun. Aktuálně máme vypsaných pět termínů. Většinu víkendů pak budou probíhat i skupinové výuky. Zároveň všichni, kdo si u nás zakoupí výuku, mají v ceně vstup do KIDParku a zároveň skipas do celého areálu. Pokud by někomu byl víkend málo, v podobném formátu pak funguje příměstský tábor za 6200 korun.

Příměstský tábor máte v termínu, kdy má jarní prázdniny Trutnovsko. Jaký je o ně zájem?

Příměstské tábory děláme asi tři roky, jsou cílené na místní a mají velký ohlas. Věříme, že to opět souvisí s naší cenovou a časovou dostupností.

Jaké sjezdovky u vás lyžaři najdou?

Většina našich sjezdových tratí je vhodná zejména pro začínající a mírně pokročilé lyžaře. Kromě slalomového svahu mají všechny sjezdovky „modrou“ obtížnost.

Slalomový svah má jakou obtížnost? A jsou na něm branky?

Slalomový svah má „červenou“ obtížnost a branky na něm běžně nejsou a objevují se pouze v rámci rodinných soutěží, které u nás pořádáme v závěru sezóny.

Co to je za soutěže?

Akce se jmenuje Mámo, táto, nepluž! Je to týmová soutěž dětí s rodiči, kdy se soutěží v šesti disciplínách včetně slalomu a disciplíny jménem Slepý pes. To si rodič zaváže oči, dítě sedí za ním na bobu a naviguje ho při průjezdu tratí.

Mladé Buky jsou areál, který funguje celoročně. Co plánujete na letní sezónu?

Léto je pro nás čím dál více důležité a věříme, že i zákaznicky zajímavé. Letos jsme otevřeli nové rodinné trailcentrum se čtyřmi kilometry trailů. Zabaví se tady jak úplní začátečníci včetně předškoláků, tak zkušení skokani. Na jaře 2025 plánujeme otevřít další trail, tentokrát enduro, a už teď chystáme plány na stavbu čtvrtého trailu na sezónu 2026.