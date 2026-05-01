Minieuroland – zahrada, do které se zamilujete

Minieuroland v Kłodzku je výjimečné místo, které spojuje park miniatur, rozsáhlou květinovou zahradu a zóny se zvířaty do jedinečného prostoru pro odpočinek i objevování světa.
Na ploše více než 20 000 m² se návštěvníci procházejí pečlivě navrženými alejemi a objevují miniatury slavných staveb z Polska, Evropy i celého světa. Mezi zelení a květinami mohou obdivovat nejkrásnější architektonické symboly, odpočinout si mezi zahradními kompozicemi a vychutnat si atmosféru místa vytvořeného s důrazem na relaxaci a okouzlení návštěvníků.

Turistická atrakce okouzluje především bohatstvím vegetace a pestrými květinovými kompozicemi. Každý rok zde desítky tisíc květin vytvářejí spektakulární zahradní aranžmá, díky nimž je Minieuroland považován za jednu z nejkrásněji rozkvetlých zahrad v Evropě. Díky své poloze na česko-polském pohraničí se rychle stal jedním z oblíbených výletních cílů pro turisty z České republiky.

Při procházce parkem mohou návštěvníci objevovat další atrakce: exotické ptáky ve Voliéře volného letu, papouščí svět Papugárna Tiki, veverčí domek „Oříšková chata“ s ochočenými veverkami, výběh surikat i další zóny se zvířaty, které umožňují blízký kontakt s přírodou.

Výjimečnou událostí v kalendáři Minieurolandu je Květinový festival, během něhož se celý park promění ve spektakulární zahradu plnou neobyčejných floristických aranžmá. Každý rok od července do září je zde prezentována rozsáhlá květinová scénografie z více než 100 000 letniček, které vytvářejí působivé prostorové kompozice a unikátní výsadby.

Minieuroland je ideálním místem pro rodiny, milovníky zahrad, zvířat i fotografie – pro všechny, kteří chtějí strávit čas mezi květinami, zelení a inspirativní krajinou. Bohatství atrakcí způsobuje, že každá návštěva vypadá jinak. Mnoho hostů se sem vrací několikrát během jedné sezóny, aby objevili další proměny pohádkové zahrady a nová zákoutí parku.

V Minieurolandu se každá návštěva stává zcela novým dobrodružstvím.

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

